ILLUSTRASJON: Det arabiske romfartøyet Amal, som tirsdag er ventet å nå Mars' bane. Foto: Alexander McNabb/MBRSC / AP / NTB

Arabisk romfartøy i bane rundt Mars

Romfartøyet Amal er i bane rundt Mars etter en vellykket nedbremsingsmanøver, opplyser romforskere fra De forente arabiske emirater.

Å plassere et romfartøy i bane rundt Mars er ekstremt vanskelig, og tirsdagens vellykkede forsøk regnes som en stor bragd. Mars har gjennom årene blitt en gravplass for romsonder fra en rekke land – totalt har rundt 60 prosent av alle forsøk på å nå den røde planeten gått galt.

Tidligere har sonder fra USA, Sovjetunionen, Europa og India kommet fram som planlagt, og De forente arabiske emirater er dermed blitt medlem i en eksklusiv klubb.

Amal betyr «håp», og dette er den første romsonden fra den arabiske verden som har nådd fram til en annen planet.

STOR BRAGD: Tilskuere ser på utskytningen av fartøyet i juli i fjor sommer i Mohammed bin Rashid Space Center i Dubai. Foto: Jon Gambrell / AP / NTB

Fartøyet ble skutt opp fra Japan i juli og skal gå i bane rundt planeten i minst to år. Der skal den studere den øvre atmosfæren over Mars og overvåke endringer i den tynne atomsfæren.

I tillegg ønsker myndighetene i Emiratene at prosjektet skal være en inspirasjon for unge i Midtøsten.

Applaus

– Til De forente arabiske emiraters borgere, til arabiske og muslimske nasjoner, kunngjør vi en vellykket ankomst i Mars-bane, sa Omran Sharaf, som er prosjektets leder. Da brøt applausen løs i kontrollrommet i Dubai etter en anspent halvtime i påvente av signaler fra sonden.

Amal hadde da rotert og brukt sine rakettmotorer i 27 minutter for å bremse ned nok til å kunne gå inn i bane, en manøver som var kritisk viktig for å lykkes.

Tidspunktet for Mars-ferden er ikke tilfeldig valgt – i år feirer nemlig De forente arabiske emirater 50 års uavhengighet fra Storbritannia. Myndighetene gjør ferden til et stort poeng i feiringen.

Mens klokkene tikket for nedbremsingen, ble skyskraperen Burj Khalifa i Dubai lyst opp med røde og blå laserlys. Da meldingen kom om at sonden var i bane, ble et show med lys og fontener satt i gang ved skyskraperen som er verdens høyeste bygning.

– Det dere har oppnådd, er til ære for dere, og til ære for nasjonen, sa Abu Dhabis kronprins Mohamed bin Zayed da han ankom kontrollrommet.

Flere for tur

I løpet av de neste dagene skal to andre ubemannede fartøy ankomme Mars, ett fra USA og ett fra Kina.

Det kinesiske romfartøyet skal etter planen gå inn i bane rundt Mars onsdag. Det har en landingsenhet som skal forsøke å ta seg ned på planetens overflate i mai. Den har som formål å se etter tegn til tidligere liv der.

En amerikansk robotfarkost med navnet Perseverance skal etter planen lande på Mars den 18. februar.