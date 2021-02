TRUMP-ALLIERTE: De republikanske senatorene Mike Lee (foran til venstre), Lindseh Graham (t.h.) og Ted Cruz (bak). Senatoren Orrin Hatch bakerst til venstre. Foto: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Republikanske senatorer i møte med Trump-advokater: − Det er veldig uvanlig

Fredag skal Donald Trumps forsvarere i ilden i riksrettssaken. Torsdag kveld diskuterte de sin strategi med tre republikanske senatorer.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lindsey Graham fra Sør-Carolina, Ted Cruz fra Texas og Mike Lee fra Utah er alle kjent som sterke støttespillere av Donald Trump.

Etter at demokratene torsdag gjorde seg ferdige med sine argumenter i den pågående riksrettssaken mot den tidligere presidenten, gikk de ifølge amerikanske medier inn på et rom som brukes av Trumps advokater.

– Dette var en mulighet for oss til å dele våre tanker rundt den juridiske strategien, sier senatoren Ted Cruz til CNN etter møtet.

Fredag er det nemlig forsvarets tur til å fremme sin sak i riksrettssaken.

Trumps advokater Bruce Castor og David Schoen fikk kraftig kritikk fra republikansk hold for sin prestasjon under riksrettssakens første dag.

– Jeg tror sluttresultatet av denne riksrettssaken er krystallklar for alle og enhver, svarer Cruz på spørsmål om hvorvidt han er nervøs før Trump-forsvarets argumentasjon fredag.

For at Trump skal felles i riksrettssaken må 17 republikanske senatorer stemme sammen med demokratene for dette. Det er regnet som svært usannsynlig.

Senatoren Lindsey Graham uttalte onsdag at han tror blokken i Senatet som kommer til å stemme for å frifinne Donald Trump «vil vokse».

Graham ville ifølge Politico ikke snakke med pressen da han forlot møtet med Trumps advokater torsdag. En talsperson for den tredje senatoren på møtet, Mike Lee, sier at de ble invitert av Trumps advokater.

I en riksrettssak er det senatorene i Senatet som fungerer som en jury. Ifølge Washington Post er de i teorien forventet å holde seg nøytrale i en pågående sak.

Svært mange republikanske senatorer, deriblant Cruz, Graham og Lee, har likevel uttalt at de allerede har bestemt seg for at Trump er uskyldig – på samme måte som flere demokrater på forhånd har gjort seg opp en mening om at Trump er skyldig i saken.

De republikanske senatorenes møte med Trumps advokater har likevel fått enkelte demokrater til å reagere:

– Det er veldig uvanlig, jeg ble overrasket over å høre det. Vi må alle ta våre egne uavhengige valg. Vi har tatt en ed om å være i juryen og å vurdere informasjonen vi får, sier den demokratiske senatoren Ben Cardin fra Maryland til CNN og legger til:

– Men jeg synes det var litt merkelig å ha separate møter med advokatene.

Ifølge Washington Post er praksisen likevel ikke helt uvanlig: Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell skal ha deltatt i møter med Trumps forsvarere forrige gang Trump ble stilt for riksrett.

Trumps advokat David Schoen sier at han og kollega Bruce Castor kun diskuterte sakens gang med de tre senatorene torsdag.

– De er veldig vennlige fyrer, og de ville forsikre seg om at de var kjent med prosedyrene dagen før forsvaret skal legge frem sin sak, sier han til CNN.

Tidsskjema for riksrettssaken Tirsdag ble det vedtatt med 56 mot 44 stemmer at det i henhold til grunnloven er åpning for å stille en avgått president for riksrett.

Onsdag la anklagerne fram sin argumentasjon mot Trump

Torsdag har anklagerne varslet at de vil holde sitt avslutningsinnlegg. Ifølge amerikansk presse skal de først legge frem «ytterligere bevis» for Trumps delaktighet.

Trumps forsvar starter fredag og regner med å avslutte samme dag.

Når begge parter er ferdige med sin argumentasjon, kan det eventuelt bli kalt inn vitner. Senatorene vil også få mulighet til å diskutere saken i inntil fire timer.

Når prosessen med å høre eventuelle vitner eller se flere dokumenter er over, skal senatorene stemme over hvorvidt de mener Trump skal dømmes eller frifinnes. Det kreves minst 67 stemmer for å dømme Trump skyldig. Vis mer

På spørsmål om hvorvidt det er passende å møte senatorer midt under riksrettssaken, svarer han slik:

– Ja, jeg mener det er praksisen rundt riksrettssaker.

Også Tes Cruz forsvarer møtet. I et innlegg på Twitter kaller han CNN, som har skrevet om saken, for «propagandister for demokratene». Han skriver også at senatorer ikke regnes som jurymedlemmer i vanlig forstand.

Advokat Schoen sa tidligere torsdag at Donald Trump er ved godt mot i saken, men at han er fornærmet over at demokratene prøver å koble ham til den voldelige stormingen av Kongressen.

– Bevisene snakker for seg selv. Jeg vil ikke forutse noe, men han bør ikke dømmes, det kan jeg si, sier han til Washington Post – og anslår at hele riksrettssaken kan være over så tidlig som lørdag.