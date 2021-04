Bidens nye klimamål: Minst 50 prosent kutt innen 2030

President Joe Biden håper hans nye klimamål vil få verden til å øke ambisjonsnivået i klimakampen.

Det opplyser kilder i Bidens administrasjon til nyhetsbyrået AFP.

– Biden vil utfordre verden til å heve ambisjonene og bekjempe klimakrisen, sier en ikke navngitt tjenestemann.

Han bekrefter opplysninger i flere amerikanske medier tidligere denne uken om at Biden, som har ansatt en 18-åring som klimarådgiver, ønsker å kutte USAs klimautslipp med minst 50 prosent.

Det nye målet er angivelig et kutt på mellom 50 og 52 prosent innen 2030. Reduksjonen skal riktignok måles i forhold til utslippsnivået i 2005.

– Koalisjonen vokser

Biden-administrasjonen mener USAs nye klimamål, kombinert med klimamålene til andre land, kan gjøre det mulig å nå målet i Parisavtalen om å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader.

– Over halve verdens økonomier er nå i ferd med å kutte utslipp i tempoet vi trenger for å nå 1,5-gradersmålet. Koalisjonen vår vokser, sier tjenestemannen i Biden-administrasjonen.

En endelig bekreftelse av USAs nye målsetting kommer på Bidens klimatoppmøte, som begynner senere torsdag. Der deltar 40 stats- og regjeringssjefer digitalt. I tillegg til norsk og europeisk deltakelse er både Russland og Kina med på møtet.

Det beskrives av amerikanske medier som en diplomatisk kraftanstrengelse at Biden-administrasjonen har fått på plass dette møtet bare tre måneder etter at de tok over for Donald Trump. Han markerte seg som en motstander av klimatiltak og trakk USA ut av Parisavtalen.

Ventes flere klimamål

Kinas president Xi Jinping skal holde en viktig tale på toppmøtet, ifølge en talsperson i det kinesiske utenriksdepartementet.

Kina er landet i verden med størst utslipp av klimagasser. Deretter følger USA, India og Russland.

I forbindelse med møtet vil også flere andre land komme med nye klimamål. Britenes statsminister Boris Johnson har allerede kunngjort et massivt utslippskupp på 78 prosent innen 2035.

– Hvis vi faktisk vil stanse klimaendringene, er dette året vi må vise at vi tar det på alvor. 2020-tallet vil bli husket enten som tiåret der verdens ledere forente seg for å snu trenden, eller som da vi mislyktes, sier Johnson.

Bidens to dager lange toppmøte blir sett på som en viktig del av forberedelsene til FN-toppmøtet om klima som arrangeres i Glasgow i november.

Japan skjerper sine mål

Japan planlegger å kutte sine klimagassutslipp med 46 prosent innen 2030, sier landets statsminister før klimatoppmøtet torsdag.

– Vi sikter mot å kutte drivhusgassutslippene med 46 prosent i budsjettåret 2030 fra budsjettåret 2013, sier Yoshihide Suga bare timer før det digitale toppmøtet USAs president Joe Biden har tatt initiativ til.

Det nye japanske målet er en markant skjerping av det forrige målet, som var å kutte 26 prosent innen 2030.

Japans budsjettår 2030 starter i april samme år.

Landet har vært under press fra europeiske land som har oppfordret japanerne til å sette et mer offensivt klimamål.