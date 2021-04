George Floyd-rettssaken: − Det var som han pustet gjennom et sugerør

Aktor mener den drapstiltalte politimannen Derek Chauvin må ha skjønt at han var i ferd med å ta livet av George Floyd (46).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ni minutter og 29 sekunder - det er tiden den hvite politimannen holdt George Floyd nede ved å sette kneet mot nakken hans før han døde. Dødsfallet til den svarte mannen utløste massive protester mange steder i USA.

– Han visste bedre, han gjorde bare ikke bedre, sa aktor Steve Schleicher i sin knusende beskrivelse av politimannen.

Bildene av Chauvin som presset kneet sitt mot Floyds nakke, gikk verden rundt.

– Han gjorde det utvilsomt med vilje, fortsatte han.

Mandag ble det holdt sluttinnlegg i rettssaken mot den drapstiltalte politimannen Derek Chauvin. Han er tiltalt for forsettlig drap og forskjellige grader av uaktsomt drap på Floyd 25. mai i fjor. Chauvin nekter straffskyld.

– Hans siste ord var «vær så snill, jeg får ikke puste», sa aktor.

800 timer kursing

Aktor gjorde det videre klart og tydelig at det ikke er politistyrken i Minneapolis som er stilt for retten, men en politimann som begikk et drap.

– Det er ingenting som er verre for bra politifolk enn dårlige politifolk, fortsatte han.

Schleicher fokuserte på at tiltalte, en erfaren politimann, hadde omfattende kursing - omtrent 800 timer - før den fatale arrestasjonen skjedde. Han påpekte også at en rekke vitner gjorde Chauvin oppmerksom på at Floyd mistet bevisstheten.

les også Storbyer med økt beredskap i påvente av dom i George Floyd-saken

TAKKET NEI: I forrige uke fortalte tiltalte Derek Chauvin retten at han ikke aktet å vitne. Foto: Reuters

Aktoratet brukte også tid på å gå gjennom hvordan Floyd oppførte seg før han ble lagt i bakken. Han vektla at Floyd hadde samarbeidet i henhold til de instruksene som ble gitt, selv om Chauvins forsvarere har hevdet at Floyd gjorde motstand. Så kom øyeblikket hvor Floyd skulle flyttes inn i politibilen.

– For George Floyd var politibilen et lite bur. Han forklarte om og om igjen at han har angst, sa Schleicher.

Tre andre siktet

Gjentatte ganger gjennom Schleichers sluttinnlegg ble videoen av Floyds arrestasjon vist. Den viste en desperat mann som ikke ville inn i politibilen.

Etter pågripelsen der George Floyd døde, fikk Chauvin og tre andre politimenn sparken. De tre ble siktet for medvirkning og skal stilles for retten senere i år.

Avslutningsvis brukte Schleicher mye tid på å understreke at det var Chauvins handlinger som utløste dødsfallet. Dette er avgjørende å bevise hvis den tidligere politimannen skal bli dømt. Han risikerer opp mot 40 år i fengsel om han finnes skyldig i forsettlig drap.

– Det var som han pustet gjennom et sugerør. Det var det som tok livet av ham, sa Schleicher.

Chauvins forsvarer har ikke holdt sitt sluttinnlegg ennå.

Denne saken oppdateres.