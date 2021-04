HENTET HJEM: I juni 2019 landet flyet med de fem barna landet på den militære delen av Oslo Lufthavn på Gardermoen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Fem søsken ble hentet hjem fra Syria – nå er foreldrene erklært døde

Nærmere to år etter at deres fem mindreårige barn ble hentet hjem til Norge, har en norsk IS-kvinne og hennes mann blitt erklært døde.

Av Hanna Haug Røset

Ekteparet, en etnisk norsk kvinne i 30-årene og en mann i 30-årene fra et vestafrikansk land, er erklært døde etter at det har blitt fremsatt en begjæring om dødsformodning på vegne av deres fem barn.

Av kjennelsen fra Oslo byfogdembete går det frem at retten mener mannen ble drept rundt årsskiftet 2018/2019 ved at han ble truffet av en metallbit eller lignende i forbindelse med at en bombe traff området han og familien oppholdt seg ved byen Sousa i Syria.

Retten viser til at politiet i sin etterforskning av mannen har konkludert med at det er meget stor sannsynlighetsovervekt for at han ble drept.

Retten: Drept da hun gikk for å hente vann

Moren ble, ifølge retten, trolig drept i forbindelse med at hun gikk for å hente vann til barna under kraftige krigshandlinger som foregikk i Baghouz i siste halvdel av mars 2019. Også her vises det til politiets etterforskning.

Småbyen Baghouz ved elven Eufrat var IS-krigernes siste skanse da den ble omringet og til slutt beseiret i mars 2019, fem år etter at kalifatet ble erklært.

Den antatte dødsdagen for den norske kvinnen satt til 31. mars 2019.

Tusenvis av kvinner, barn, eldre menn og IS-krigere som hadde overgitt seg ble samlet i lastebiler og kjørt vekk fra Baghouz. De endte etter hvert opp i interneringsleiren al-Hol i Rojava.

INTERNERINGSLEIR: VG besøkte al-Hol-leiren nordøst i Syria i oktober 2019. Her fra delen der de internasjonale kvinnene og barna er internert. Foto: Harald Henden

I slutten av april 2019 fortalte Aftenposten at det fantes fem norske, foreldreløse småbarn i leiren.

På dette tidspunktet var barna ukjente for norske myndigheter, men allerede samme dag lovet statsminister Erna Solberg (H) at det skal være en prioritet for Norge å hente hjem foreldreløse barn av norske IS-medlemmer.

I en hemmelig aksjon, der UD fikk hjelp fra det norske Forsvaret, ble barna hentet ut via Irak i juni 2019.

– Dette er fem små barn som har levd i svært farlige omgivelser uten sine foreldre, med for lite mat og uten tilgang til medisiner. Barn som altså har opplevd ting som barn ikke bør oppleve, sa Solberg etter at barna var blitt hentet ut.

Reiste i 2015

Ifølge kjennelsen registrert faren seg som asylsøker i Norge sommeren 2003. Ti år senere forlot han Norge, og i 2015 ble ekteparet registrert som separerte. Høsten 2015 reiste moren til Syria sammen med et av barna, der ble de gjenforent med faren og de to andre barna de hadde på dette tidspunktet. I Syria ble paret foreldre til de to siste barna.

VG har vært i kontakt med PST som bekrefter at ekteparet har vært etterforsket av dem.

– Jeg bekrefte at begge de to omtalte har vært under etterforskning og at de sakene er henlagt. Vi har naturligvis vært i kontakt med nærstående i forbindelse med etterforskningen, sier kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, til VG.

PST ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

VG har vært i kontakt med barnas verge som ikke ønsker å kommentere saken. I kjennelsen heter det at barna har et rettslig behov for å få avklart om foreldrene er døde.

