Foto: REUTERS

Flere titalls døde etter at tribune kollapset i Israel

Minst 38 personer har mistet livet etter at en tribune kollapset under en jødisk feiring nord i Israel torsdag kveld.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det får den israelske avisen Haaretz opplyst fra den israelske ambulansetjenesten Magen David Adom.

Mange ble skadet i ulykken. Seks personer er kritisk skadet og 18 er alvorlig skadet, skriver avisen.

Titusenvis av hasidiske jøder var torsdag samlet for å feire Lag Ba’Omer ved foten av fjellet Meron nord i Israel.

– Det er en av Israels verste katastrofer. Mange personer ble skadet og mistet livet, sier visepresident i den frivillige redningsorganisasjonen United Hatzalah, Dov Maisel, i en video på Twitter.

– Det er veldig grusomme syn. Syn vi ikke har sett i Israel siden de verste dagene av terroristbølgene i starten av 2000-tallet. Jeg har ingen ord, sier han.

Foto: STRINGER / X80002

På grunn av stor trengsel, opplyser redningsmannskapene at evakueringen har vært utfordrende og at mange har blitt sittende fast etter at tribunen kollapset.

Politiet jobber med evakuering av området, og helikopter er på stedet for å evakuere de skadede.

Statsminister Benjamin Netanyahu sier i en uttalelse at han ber for de involverte.

Første store feiring

Feiringen var den første store religiøse samlingen siden Israel opphevet coronarestriksjonene.

Myndighetene hadde godkjent at 10.000 personer kunne delta på feiringen. Men flere enn 650 busser skal ha blitt satt opp fra hele landet med flere enn 30.000 personer til Meron-fjellet i forkant av feiringen, skriver The Guardian.