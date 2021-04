HENDENE OPP: 13 år gamle Adam Toledos fetter lot seg lørdag intervjue av VG på stedet hvor tenåringen ble drept i en politiaksjon. Her viser han hvordan gutten stod da skuddet traff ham i brystet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Familien om drepte Adam (13): Drømte om å bli politimann

CHICAGO (VG) På stedet der Adam Toledo (13) ble skutt av politiet står fetteren hans og ber Gud om å gjøre nabolagets gater trygge igjen.

Publisert: Nå nettopp

Natt til 29. mars løp 13-åringen nedover gaten vi står i. Han ble skutt da han snudde seg mot politimannen som løp etter han.

Vi er i «Little Village», et strøk kjent som Chicagos latin-amerikanske kvarter, men også for sine gjenger og sosiale vanskeligheter.

Nå er det malt en engel på gjerdet ved åstedet. På den andre siden av gjerdet fant politiet pistolen de mener 13-åringen kastet fra seg i samme sekund som han vendte seg, løftet hendene og ble skutt.

Ved en lyktestolpe bortenfor står kubbelysene, bildene og blomstene. Forbipasserende kneler i stillhet.

ENGEL: Etter dødsfallet har sørgende malt en engel på gjerdet rett ved der Adam Toledo døde. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ber og gråter

Adam Toledos fetter tar ordet og sier han vil starte med å be Fader Vår. Han ber og passerer linjen «... tilgi oss, som vi tilgir våre skyldnere.»

Fetteren fortsetter så med sin egen, personlige bønn.

– Vi kommer foran deg i dag, far, med brukne hjerter. Vi har mange spørsmål. Hvordan, hvorfor?

Han ber for Little Village.

– Herre, jeg ber også for gatene våre. At vi skal ta tilbake vår lille landsby. At alle barna her ute skal være trygge. Jeg har mange nieser og nevøer, herre.

Han må stoppe da gråten tvinger seg frem. Han vender seg til Adam.

– Jeg lover deg, ditt navn vil ikke bli glemt. Du var vår engel, nå er du vår skytsengel. Adam, hvil i fred, vi elsker deg. Amen.

RETTFERDIGHET: Familie, demonstranter og aktivister krever nå rettferdighet for Adam Toledo. Åstedet ses bak gjennom gitteret. «CPD» står for Chicago Police Department. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Ville bli Chicago-politi

– Han var en strålende gutt. Han gjorde det bra på skolen. Karakterene var gode. Alt han drømte om var å fullføre videregående skole og bli en politimann i Chicago. Han ønsket å gjøre en forskjell, og dessverre mistet han livet i møte med en politimann, sier fetteren (38) til VG etterpå.

Han ber om å bli navngitt som J. Toledo.

Senest for en halvtime siden var han i kontakt med Adams mor.

– Hun har det ikke bra i det hele tatt. Hun har mistet sin 13 år gamle sønn, sier han.

– Det verste er at mange dømmer moren. Hun fikk seg en jobb og hadde fått folk til å ta seg av Adam. Han snek seg ut! Det er ikke rett å dømme. Hun skulle ønske hun kunne komme ut her og be her, men hun kan ikke, fordi så mange dømmer henne. De spør henne: Hvor var du? forteller fetteren.

DEMONSTRASJON: Tusener marsjerte fredelig gjennom Chicagos gater for å protestere mot politiet og håndteringen til byens ordfører. Foto: Thomas Nilsson / VG

19 dager: 64 døde etter politiaksjoner

Skuddet i brystet på 13 år gamle Adam Toledo har rystet Chicago og USA.

Da videoen av hendelsen ble offentliggjort torsdag denne uken, var reaksjonene sinne og vantro. VG var tilstede da tusener demonstranter gikk gjennom gatene og krevde den svarte ordføreren Lori Lightfoots avgang og definansiering av politiet fredag kveld.

– Han holdt ikke et våpen opp mot politiet, men mistet likevel livet, sier fetteren.

Men drapet på Toledo er på ingen måte en enkeltstående hendelse. Ifølge en opptelling The New York Times har gjort, har minst 64 personer blitt drept i møte med amerikansk politi bare siden rettssaken etter drapet på George Floyd begynte 29. mars.

Èn av disse er 20 år gamle Daunte Wright, som ble drept i møte med politiet – i Minneapolis, samme by hvor George Floyd døde etter over åtte minutter med kneet til politimannen Derek Chauvin på nakken.

Da livet ebbet ut for Toledo var det bare timer til retten skulle settes i Floyd-saken påfølgende morgen.

SØRGER: Flere passerte plassen hvor Adam Toledo døde lørdag formiddag. Det er satt opp et minnested her. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Politibrutalitet

Fetter J. Toledo sier familien ikke ønsker å gjøre saken til et spørsmål om rase.

– Men det er et spørsmål om politibrutalitet. Det må stoppe. Det er ikke bare her. Ulykker skjer, vi klandrer ikke hele politietaten, men noe må fikses her, sier fetteren.

Og han mener samtidig at hvite slipper mye billigere unna i møte med politi: At de slipper å bli kroppsvisitert bare de går ut på gaten.

Han sammenligner også med hvordan politiet håndterte saken der tenåringen gamle Kyle Rittenhouse møtte opp med automatvåpen i fjor under en antirasistisk demonstrasjon.

Han forteller om de sosiale utfordringene i Little Village. At fritidsklubbene hvor man får kunne komme for å få, nå tar seg dyrt betalt for at barna deres skal få komme ditt.

Det er umulig etter pandemien, men var også vanskelig før.

– Dette er vår hverdag: Vi kommer ut til sirener og alt det bråket der, sier han.

SKOLE: Hendelsen 29. mars fant sted ved parkeringsplassen til en videregående skole i Little Village. På den andre siden av gjerdebiten til høyre er det påmalt en engel. På denne siden fant politiet en pistol de mener at Toledo holdt rett før han snudde seg og løftet hendene. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Ikke bare en gutt med et våpen

J. Toledo forteller om hvordan det var for Adam å vokse opp i Little Village.

– Var han en engel? Langt derifra. Men dette er vår verden. Det er alt vi har. Han måtte ut her hver eneste dag. Det er ingen som vet hvordan det er å bo i Little Village før du bor i Little Village, hvordan det er å gå på skole og ha 15 fyrer som vil banke deg opp fordi de vil at du skal representere deres gate, forteller J. Toledo.

– Men hans bakgrunn, hva enn som førte til at han løp ned denne bakgaten, gir ingen, ikke politiet heller, retten til å ta hans liv. Han reiste sine hender, sier fetteren.

Han sier han selv før levde gjenglivet.

– Sånn at ikke bare Chicago vet, men også hele verden: Han var ikke bare en gutt med et våpen i sin hånd, sier fetteren.

Betjenten som avfyrte skuddet, Eric Stillman, er rutinemessig satt til administrativ tjeneste mens saken blir etterforsket av en spesialenhet for politisaker (COPA). Han er foreløpig ikke siktet.

Stillmans advokat har i en uttalelse sagt at det er «ubestridelig bevis» for at klienten hans handlet riktig.