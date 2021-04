DRAP: Ambulansepersonell forlater Oberlin Klinik onsdag kveld. Foto: Paul Zinken / DPA

Fire funnet drept på tysk sykehus – kvinne (51) pågrepet

Sent onsdag kveld ble fire mennesker funnet døde og en femte person alvorlig skadet på en klinikk i Potsdam. En kvinne er pågrepet.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Ifølge tyske Bild er Oberlin Klinik i Babelsberg et hjem for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rundt klokken 21 tirsdag ble politiet tilkalt og en 51-årig kvinne ble arrestert. Hun skal være ansatt ved klinikken.

De fem ofrene skal ha blitt funnet i ulike rom. Politiet oppgir til AP at de hadde ytre tegn på vold.

En talsperson for politiet sier til Bild at kvinnen er mistenkt for å stå bak det som anses som forsettlig drap. Noe mulig motiv er så langt ikke kjent.

Bild beskriver at det har vært folk i aksjon på åstedet gjennom natt til torsdag. Krimteknikere og kapellaner er på stedet og mulige vitner er blitt avhørt.

Ifølge hjemmesiden er Oberlinhaus et diakonhjem som tilbyr spesialisttjenester innen helse, behandling, utdanning og arbeid. Oberlin Klinik er en ortopedisk klinikk som er en del av Oberlinhaus.

Til lokalavisen Potsdamer Neueste Nachrichten har politiet opplyst at de fire drepte var pasienter. De pårørende er varslet.

Potsdam ligger sørvest for Berlin.