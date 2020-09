ØVELSE: Dette bildet gjorde det greske luftforsvaret tilgjengelig etter en gresk-amerikansk militærøvelse i havområdet sør for Kreta i august i år. Foto: Greek National Defense Ministry / HANDOUT / ANA-MPA/Greek Defense Ministry

– Sjelden to NATO-land krenker hverandres luftrom

Fjorten tyrkiske kampfly tok seg inn i gresk luftrom mandag. Espen Barth Eide mener det er grunn til bekymring.

Det greske nettstedet Ekathimerini.com rapporterer at fjorten tyrkiske kampfly mandag krenket gresk luftrom seks ganger over Egeerhavet.

Fire av jagerflyene var væpnede, ifølge nettstedet, som henviser til kilder i det greske luftforsvaret.

Hellas svarte med å sende opp egne kampfly, som ved fire tilfeller engasjerte seg i nærkamper – uten våpenbruk.

– Dette er relativt alvorlig. Det er mer dramatisk enn på en god stund, sier Espen Barth Eide til VG.

Barth Eide kjenner konflikten mellom Tyrkia og Hellas godt, etter tre år som FNs spesialutsending til Kypros og sin tid som forsvars- og senere utenriksminister.

FØLGER MED: Espen Barth Eide er bekymret over det anspente forholdet mellom Tyrkia og Hellas. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Eierinteresser

I sentrum for konflikten ligger retten til å utnytte ressursene i havet rundt de greske øyene. Partenes interesse har eskalert etter funn av gass og olje der.

– Jeg tror ikke at de to partene er på randen av krig, men det er såpass alvorlig at veldig tunge aktører internasjonalt har gått inn for å prøve å roe det ned, legger han til.

Her sikter Barth Eide både til NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og Tysklands forbundskansler Angela Merkel.

– Dette berører NATO direkte, fordi det er to NATO-land. Det er ganske sjelden man har to NATO-land som krenker hverandres luftrom. Sånn sett er dette en vanskelig sak for NATO. Særlig fordi man har mye annet å drive med i det naboskapet, for eksempel Libya og kampen mot IS og sånt. Man skulle gjerne vært dette foruten.

Både Hellas og Tyrkia sluttet seg til NATO i 1952, seks år etter Norge og tre år før Vest-Tyskland.

– I EU er man også bekymret, fordi det ene er et medlemsland – Hellas – og det andre er et land man har en flyktningavtale med om å ikke slippe flyktninger inn i Europa, sier Espen Barth Eide til VG.

Venter ingen snarlig løsning

Konflikten påvirker med andre ord ikke bare regionen. Dette er storpolitikk.

– Det er grunn til bekymring, men samtidig vil jeg ikke gi inntrykk av at vi kan regne med at det blir en væpnet konflikt. Det tror jeg ikke.

Barth Eide er mest bekymret for utilsiktede hendelser, som at to fly krasjer i lufta eller to skip kolliderer så alvorlig at menneskeliv går tapt.

– Det ligger mye historikk og gamle følelser i dette. Her har du tyrkere som mener at grekerne har tatt seg til rette, og du har grekere som fortsatt sørger over tapet av Konstantinopel, som de fortsatt kaller det. Vi er der, liksom.

Selv om Barth Eide ikke ser for seg at konflikten skal utvikle seg til en krig, sliter han også med å se en permanent løsning. Det forutsetter at man først løser Kypros-floken, tror han.

– En løsning som gjør at dette aldri skjer om igjen, tror jeg nok at vi skal vente på.

Publisert: 08.09.20 kl. 03:37