Trump forsvarer seg etter «bokbombe»: – Influensa er også et stort problem

På en pressekonferanse torsdag forsvarer Trump måten han han fremstilte coronaviruset på offentlig i mars. – Et fryktelig spørsmål, svarte han en journalist.

Oppdatert nå nettopp

– Vi har hatt influensasesonger hvor vi har mistet 100.000 mennesker. Influensa er også et stort problem for landet vårt, sier president Donald Trump under en spørsmålsrunden torsdag.

I en telefonsamtale med forfatteren Bob Woodward vedkjente Trump i mars hvor dødelig og smittsomt coronaviruset var. Fra talerstolen bagatelliserte han på samme tid coronaviruset overfor USAs befolkning.

Bob Woodward er en av journalistene som sto bak Watergate-avsløringene i 1974.

les også BAKGRUNN: Bokbombe: Trump sa han visste hvor dødelig coronaviruset var

– Hvorfor løy du til det amerikanske folk, spør en journalist fra ABC News.

– For et fryktelig spørsmål og formulering. Jeg respekterer Bob Woodward etter å ha hørt navnet hans mange ganger, uten at jeg visste mye om det, svarer den amerikanske presidenten.

Woodward har tidligere skrevet boken «Fear» om den nåværende amerikanske presidenten, og utgir nå boken «Rage». Trump skal ha gjort 18 intervjuer med Woodward i arbeidet med den nye boken.

Presidenten brukte store deler av torsdagens pressekonferanse på å angripe motstanderen Joe Biden, som er nominert som presidentkandidat for det demokratiske partiet.

– Da han var visepresident, var Bidens håndtering av svineinfluensaen katastrofal, hevder Trump, og påpeker at det var en langt mindre dødelig sykdom.

– Nå fortsetter han å bruke pandemien for politisk vinning.

Publisert: 10.09.20 kl. 22:06 Oppdatert: 10.09.20 kl. 22:22