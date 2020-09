Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Löfven kobler innvandring og kriminalitet

Sveriges statsminister Stefan Löfven snur, og mener nå det er en sammenheng mellom gjengkriminalitet og høy innvandring.

Tidligere har Löfven og Sosialdemokratene nektet for at gjengkriminalitet og høy innvandring kan knyttes til hverandre. Men onsdag var det en annen tone fra statsministeren, skriver SVT.

– Med stor migrasjon der vi ikke klarer integrasjonen, er også risikoen for de problemene vi ser større. Det er krystallklart, sa statsministeren under onsdagens partilederdebatt, ifølge Aftonbladet.

I SVT-programmet «Aktuellt» ble han spurt om utspillet.

– Om man har en migrasjon som innebærer i størrelsesorden at man ikke klarer å håndtere integrasjonen, vil man få sosiale spenninger i et samfunn. Det er ikke bra, sier Löfven.

– Det er et problem

Videre svarer han at de har slike problemer i Sverige.

– Ja, vi har hatt det, det er derfor regjeringen jeg leder har sørget for å endre migrasjonspolitikken.

Svensk innvandring og asylpolitikk har lenge vært et betent tema. Tidlig på 2000-tallet hadde landet rundt 60.000 innvandrere i året, i 2016 var det over 160.000. Siden den gang har tallet sunket noe, og i 2019 var det 116.000, viser tall fra SCB.

Til sammenligning tok innvandret drøyt 52.000 til Norge i 2019, mens den norske toppen i 2011 var på snaut 80.000, viser tall fra SSB.

Löfven mener Sverige ikke har vært gode nok til å integrere innvandrerne i samfunnet, og at de nå må jobbe opp mot arbeidsmarkedet, ha bedre språkopplæring og øke samfunnskunnskapen hos migrantene.

– Dersom det ikke er nok folk som jobber når de er voksne, ser barna at de ikke er på jobb og kanskje tenker at det er normalt. I tillegg har man andre sosiale spenninger, så ja, det er et problem.

Foreslår nye tiltak

I slutten av august gikk den svenske regjeringen ut og foreslo nye tiltak mot gjengkriminaliteten i landet.

– Regjeringen tar nå ytterligere krafttak mot gjengkriminaliteten og skjerper straffen på våpenbrudd og brudd på tillatelse for eksplosive varer, sier innenriksminister Mikael Damberg i en pressemelding fra det svenske Justisdepartementet.

I tillegg til blant annet å øke strafferammen for smugling av våpen, skal de styrke politiet.

– De kriminelle nettverkene skal knekkes og tryggheten skal øke, sier Damberg og viser til at regjeringen også skal styrke politiet.

Minst 40 kriminelle gjenger

Ifølge svensk politi er det rundt 40 kriminelle familiedrevne gjenger i Sverige, eller klaner som det også kalles. Storbyene Stockholm, Malmö og Göteborg er mest utsatt, i tillegg til Jönköping, Landskrona og Södertälje, skriver Aftonbladet.

– Hele familien, hele slekten og hele gjengen oppdrar barna sine slik at de skal kunne overta gjengen. Disse barna har ingen ambisjoner om å bli en del av samfunnet, men de har en ambisjon fra fødselen om å bli kriminelle. Der er vi ganske naive i Sverige, sa sjef for politiets nasjonale operasjonsavdeling Mats Löfving i et intervju med Sveriges Radio ifølge Aftonbladet.

Politiet mener koblingen mellom de utsatte områdene er tydelig, og at narkotika, økonomisk kriminalitet, svindel og utpressing er vanlig.

– Det er ikke i seg selv en kriminell organisasjon. Disse klanene eksisterer i samfunn der staten ikke fungerer, eller der det ikke finnes en stat. Folk må ha beskyttelse, da er det naturlig å søke trygghet hos sine nærmeste. Svenskene gjorde det samme før, før staten tok vare på oss, sier Per Brinkemo, som har skrevet bøker om temaet, til Aftonbladet.

Han mener klanene skiller seg ut fra andre kriminelle gjenger.

– De som skyter på hverandre i dag er stort sett ikke fra klaner. Det er de som har forlatt den kulturen, og sagt nei til både den og til den svenske staten. De hater begge deler, og løper amok mellom.

