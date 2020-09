Anders Giæver Hanne Skartveit og Per Olav Ødegård kaster terning. Foto: Janne Møller-Hansen

Giæver og gjengen triller terning etter nattens debatt

Hør Giæver og gjengens vurdering av «den villeste presidentdebatten» noen gang.

VG

For mindre enn 10 minutter siden

VGs kommentatorer beskriver nattens debatt mellom Joe Biden og Donald Trump som den villeste presidentdebatten vi har sett, noen gang.

Her er Anders Giæver, Hanne Skartveit og Per Olav Ødegårds dom over de to kandidatenes innsats i den første, store TV-sendte debatten:

Abonner gjerne på Giæver og Giertsens podcast i Spotify eller iTunes.

Nattens presidentdebatt ble svært opphetet, og på et tidspunktba en frustrert Biden presidenten om «å holde kjeft, mann».

– Biden var ganske offensiv, og han gikk ganske langt. Jeg tror ingen har vært så hard i karakteristikkene av den sittende presidenten, sier Giæver om den ampre debatten.

Kommentatorene konkluderer med at Biden hverken fremsto «søvnig» eller dement, slik Trump i lang tid har forsøkt å fremstille sin motstander.

Publisert: 30.09.20 kl. 06:49