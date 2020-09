forrige









fullskjerm neste REAGERER PÅ TILTALE: Demonstranter i Louisville – Breonna Taylors hjemby – samlet seg i gatene onsdag. Da tiltalen ble kjent, brøt det ut protester i gatene.

Raseri etter Breonna Taylor-tiltale: – Motløs og sønderknust

Over seks måneder etter at Breonna Taylor ble skutt og drept i sitt eget hjem i Kentucky i mars, kom tiltalen. Én av politimennene som var involvert er tiltalt for å ha satt folk i fare – men ingen er tiltalt for drap.

Beslutningen ble tatt av en storjury i Kentucky onsdag.

Dette har vekket sterke reaksjoner, spesielt i gatene i Breonna Taylors hjemby Louisville.

– Vi har kommet så langt, men vi har langt igjen. Dette får oss til å føle at vi ikke betyr en dritt, sier LaShawn Roberts til NBC.

Etter at det ble kjent at ingen tiltales for drap på Breonna Taylor, tok han til gatene i byen, og det har utover ettermiddagen og kvelden vært flere sammenstøt mellom demonstranter og politiet, skriver CNN.

VENTET PÅ TILTALEN: Breonna Taylors mor Tamika Palmer foran et maleri av datteren i Louisville mandag denne uken. Foto: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Jeg er utrolig motløs og sønderknust, sier en annen demonstrant, Linette Lowe, til NBC, men legger til at hun ikke er sjokkert over juryens beslutning.

Borgermester Greg Fisher har innført portforbud fra klokken 21 lokal tid og Kentuckys demokratiske guvernør Andy Beshear har også satt inn soldater fra nasjonalgarden for å beskytte folk og kritisk infrastruktur, skriver NBC.

Også i storbyer som New York, Atlanta, Chicago og Washington D.C. er protestene i gang.

– Beslutningen er opprørende og en fornærmelse mot hennes minne. Dette er nok et eksempel på at ingen stilles til ansvar for folkemordet fargede personer utsettes for av hvite politifolk, sier borgerettsadvokaten Ben Crump, som representerer familien til Breonna Taylor i en uttalelse.

Han representerer også Jacob Blake som ble skutt i Kenosha, og familien til George Floyd.

13. mars mars i år ble 26 år gamle Breonna Taylor skutt og drept i sitt eget hjem i Louisville i Kentucky, etter at tre politimenn slo ned døren for å gjennomføre en narkotikarazzia i leiligheten hennes.

Hun hadde besøk av kjæresten, Kenneth Walker, da politiet stormet inn i leiligheten. Han har erkjent at han skjøt én gang mot politifolkene fordi han trodde det var et innbrudd. To av politifolkene skjøt tilbake, mens en tredje skjøt gjennom både vinduet og terrassedøren i leiligheten, skriver New York Times.

Ifølge avisen var det Taylors ekskjæreste, en dømt narkotikalanger, som ledet politiet til leiligheten den fatale kvelden: De mistenkte at han fortsatt sendte dop til Taylors leilighet, men det ble ikke funnet narkotika på stedet. Breonna selv jobbet som ambulansearbeider, og hun planla å bli sykepleier, skriver New York Times.

Én av politimennene som var involvert i skytingen, Brett Hankison, fikk sparken etter de dødelige skuddene. Han er nå tiltalt for å ha satt folk i fare, for å ha avfyrt skudd som havnet i Breonna Taylors naboleilighet.

FORSVARER TILTALTEN: Kentuckys statsadvokat Daniel Cameron fortalte onsdag om tiltalen i Breonna Taylor-saken. Han sier etterforskningen har tatt tid fordi det var svært viktig å få alle fakta på bordet. Foto: Jon Cherry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det er ikke tatt ut tiltale mot de to andre politimennene som var involvert i skytingen, selv om FBIs analyser ifølge statsadvokat Daniel Cameron har vist at det var en av disse som avfyrte det dødelige skuddet mot Breonna Taylor.

Fordi Taylors kjæreste skjøt først, var disse politifolkenes handlinger berettiget, mener statsadvokaten, som ber om at folk forholder seg rolige til tross for at beslutningen vil være upopulær hos mange.

– Jeg vet at ikke alle vil være tilfredse med tiltalene vi melder i dag. Alle har tanker om hva de tror rettferdighet er. Min rolle, som aktor i denne saken, er å sette alt til side for å avdekke sannheten, sier han under en pressekonferanse. Dersom vi handler etter sinne eller følelser, er det ikke rettferdighet. Mobbens rettferdighet er heller ikke rettferdighet. Rettferdighet som søkes med vold er er ikke rettferdighet, det blir bare hevn, sier han.

Myndighetene i Louisville har tidligere tilkjent Taylors familie en erstatning på 12 millioner dollar, tilsvarende 117 millioner kroner, skriver NTB.

Da USAs president Donald Trump ble spurt om å kommentere saken under sin pressekonferanse onsdag, svarte han at at han syntes «den var strålende».

Han roste også guvernørens beslutning om å sette inn nasjonalgarden, og delstatens republikanske statsadvokat Daniel Cameron.

– Han gjør en fantastisk jobb, jeg mener at han er en stjerne, sa Trump, og siterte Cameron på at rettferdighet ikke alltid er enkelt.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden ønsker ikke å kommentere tiltalen før han har gått gjennom den, sier han til Washington Post. Han ber demonstrantene om å forholde seg fredelige.

– Ikke kludre til minnet hennes med å delta i vold. Det er totalt upassende. Hun ville ikke ha ønsket det og moren hennes ville ikke ha ønsket det, så jeg håper de unngår det, sier han til avisen.

Publisert: 24.09.20 kl. 01:55 Oppdatert: 24.09.20 kl. 02:07

