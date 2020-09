UTPEKT SOM STORFAVORITT: Amy Coney Barrett (48) fra New Orleans ble tidlig utpekt som president Trumps førstevalg. Han har vært tydelig på at han vil ha en kvinne i jobben. Foto: MATT CASHORE / UNIVERSITY OF NOTRE DAME LAW SCHOOL HANDOUT / UNIVERSITY OF NOTRE DAME LAW SCH

Amerikanske medier: Trump vil velge Barrett som ny høyesterettsdommer

Donald Trump har varslet at han vil nominere en ny høyesterettsdommer lørdag. Ifølge flere amerikanske medier har valget falt på den katolske jusprofessoren Amy Coney Barrett.

Oppdatert nå nettopp

Hun ble tidlig utpekt som presidentens storfavoritt til å ta over jobben, og skal ifølge The Hill ha møtt presidenten i Det hvite hus mandag denne uken.

Til tross for at offentliggjøringen ikke er ventet før lørdag, melder flere amerikanske medier, deriblant Reuters, CNN og New York Times, at presidenten har bestemt seg for at han vil nominere den konservative Amy Coney Barrett til ny dommer i USAs høyesterett.

Plassen i høyesterett er ledig etter at den liberale dommeren Ruth Bader Ginsburg, som døde fredag i forrige uke.

Trump sier til nyhetsbyrået Reuters at han «i utgangspunktet» har tatt sitt valg, men han vil ikke bekrefte at valget har falt på Barret.

Presidenten har vært tydelig på at han ønsker å få innsatt en ny høyesterettsdommer før valgdagen 3. november. Republikanerne har flertall i Senatet, hvor avstemmingen om høyesterettsnominasjonen skal gjennomføres.

Vil stanse republikanernes dommer-plan: – Kampen har akkurat begynt

Kan ombestemme seg

CNN skriver at alle deres kilder understreket at det alltid er en mulighet for at Trump ombestemmer seg i siste øyeblikk, men at man forventer at valget faller på Barrett.

Barrett ble ifølge CNN fredag sett hjemme hos seg selv i South End Indiana. De skriver at det ikke er klart om hun har fått høre at hun er Trumps foretrukne valg, men at det heller ikke er sannsynlig at hun får beskjeden særlig lenge før nominasjonen blir lagt frem lørdag.

Dette er Barret

Amy Coney Barrett er katolsk, og sosialt konservativ. Som ansatt ved det katolske universitetet Notre Dame i Indiana har Barret vært tilknyttet anti abort-gruppen Faculty for Life.

Hun har kritisert Roe v. Wade, den sentrale domsavgjørelsen i Høyesterett fra 1973 som førte til at abort ble legalisert i USA. Hun har imidlertid også sagt at det er lite sannsynlig at retten vil gjøre om på denne beslutningen, skriver Forbes.

I 2015 undertegnet Amy Coney Barrett et felles brev der hun stilte seg bak «verdien av menneskeliv fra unnfangelse til naturlig død», og at ekteskapet er «basert på en uoppløselig forpliktelse mellom en mann og en kvinne».

Hun vokste opp i New Orleans som én av syv søsken i en katolsk familie, og har selv fått syv barn og er i dag en praktiserende katolikk. Ved flere anledning er det blitt stilt spørsmål om hennes tro gjør hennes moralsk fordømmende i rettspraksisen.

Barrett er populær blant abortmotstandere, og var blant finalistene i den forrige runden da ny høyesterettsdommer skulle utnevnes. Den gang sa Trump at han «sparte henne til Ginsburg».

Publisert: 25.09.20 kl. 23:59 Oppdatert: 26.09.20 kl. 00:22