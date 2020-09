UVISS SKJEBNE: Flyktninger fra Moria-leiren står, sitter og ligger på gatene i Lesvos etter at deres spartanske hjem brant ned. Foto: MANOLIS LAGOUTARIS / AFP

Hjelpearbeidere på Lesvos slår katastrofealarm: – Det finnes ingen løsning, ingen plan

13.000 hjemløse i gatene uten mat og drikke, og blant dem: 35 coronasmittede, som ikke lenger er isolert. Hjelpearbeidere på øya forteller til VG om et komplett kaos etter storbrannen.

Nå nettopp

– Vi snakker om 13.000 mennesker på gatene, hjemløse, uten mat eller drikke, uten noe. Politiet har blokkert veien slik at de ikke kan gå inn i byen. Det er pågående sammenstøt mellom flyktningene og politiet. Flere ting settes fyr på.

Det sier psykologen Grigoris Kavarnos på telefon fra Lesvos til VG onsdag formiddag. Han har jobbet for de største humanitære organisasjonene på øya siden 2005.

les også Kilder til VG: Corona-krangel skal være årsaken til Moria-brannen

Etter at store deler av den beryktede flyktningleiren Moria brant ned natt til onsdag, forsøker Kavarnos å få tak i pasientene sine. Mange av dem har kroniske lidelser, flere er suicidale. De siste to månedene med corona-nedstengning av leiren har forverret tilstanden til mange av dem.

– Situasjonen er utrolig krevende. Regjeringens eneste reaksjon på brannen er å sende inn opprørspoliti. Det finnes ingen løsning, ingen plan for hva som skal skje med flyktningene.

PSYKOLOG: Grigoris Kavarnos har bodd på Lesvos i 25 år, og behandler flyktninger på øya. Foto: Giorgos Moutafis, VG

«En sydende gryte som måtte eksplodere»

En representant for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) på Lesvos oppsummerer situasjonen i Moria slik:

– Moria var en sydende gryte som på et eller annet tidspunkt måtte eksplodere. Det som har skjedd nå er bare nok et bevis på det vi i de humanitære organisasjonen har bedt om så lenge: Vi må umiddelbart redusere antallet mennesker her, sier han til VG.

Foreløpig har det ikke kommet meldinger om døde eller hardt skadede etter brannen.

– Desto lengre tid det går uten at vi hører om dødsfall, jo bedre. Men vi forventer alt, sier UNHCR-representanten.

Moria-leiren ble opprinnelig dimensjonert til cirka 3000 personer, men de siste årene har mellom 13.000 og 20.000 flyktninger bodd inni selve leiren og på olivenlundene rett utenfor. UNHCR forteller at det er krevende å få oversikt over situasjonen, og at brannvesenet har hatt problemer med evakueringen.

– Det er kaotisk. Inntil helt nylig var det fortsatt flammer. Og det er heftige vinder på øya, så brannene kan gjenopptas, sier representanten, som ikke ønsker å navngis.

VG har besøkt leiren en rekke ganger. Her er noen av reportasjene:

forrige









fullskjerm neste HJEMLØSE: Det bor mellom 4000–7000 barn i Moria. Nå har de mistet hjemmet sitt.

Ikke kontroll på de coronasmittede

Hjelpearbeiderne på øya som VG er i kontakt med, spør seg nå hva som skal skje med alle flyktningene. Hva er neste skritt?

– Nå må vi finne en løsning for alle de tusen som ikke har et sted å bo, som nå vandrer gatelangs. Dette gjelder særlig alle barna og andre sårbare, understreker UNHCR-representanten.

Mens store deler av den lokale regjeringen på øya sitter i karantene etter et smitteutbrudd blant politikerne i forkant av brannen, har regjeringen i Athen satt ned en krisestab og erklært unntakstilstand de neste fire månedene.

Myndighetene skal jobbe med å finne en midlertidig løsning, men statsminister Kyriakos Mitsotakis vil ikke sende flyktningene til fastlandet, i frykt for at de skal spre coronaviruset.

Man har foreløpig ikke kontroll på de 35 påvist smittede i Moria-leiren. Disse har trolig blandet seg med de andre tusen flyktningene som nå er hjemløse på Lesvos.

Coronautbruddet kompliserer både flytting til andre deler av Hellas, og ikke minst relokalisering av enslige mindreårige til andre europeiske land, som Norge.

Bakgrunn: Norge henter 50 asylsøkere fra Moria

Det er uklart om andre flyktningleirer på Lesvos har kapasitet til å ta imot de hjemløse fra Moria.

«Menneskene i Moria er fanget»

Psykolog Grigoris Kavarnos har fulgt den politiske debatten om Moria-barna i en årrekke, samtidig som pasientene hans er blitt stadig sykere og mer utmattet av livet i limbo.

Nå er han lei. Han frykter at selv ikke det faktum at leiren er brent ned, vil gjøre at flyktningene får et nytt og bedre hjem.

– Andre europeiske land har ventet i fem-seks år med å bestemme seg. Jeg forventer ikke at de kommer med en løsning, hverken nå eller senere. Menneskene i Moria-leiren er fanget. Det er ingen vei frem eller tilbake for dem, sier han til VG.

Publisert: 09.09.20 kl. 16:17