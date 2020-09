FØRSTE: I morgentimene onsdag ble den første presidentdebatten av tre, avholdt i USA. Foto: Sarah Silbiger / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Presidentdebatten: – Et snøskred av løgner

USAs president Donald Trump kom med «et snøskred av løgner», oppsummerer CNN etter nattens debatt. Heller ikke demokratenes Joe Biden snakket sant hele tiden.

I debatten ble det fremsatt flere påstander som ikke stemmer, både fra president Donald Trump og fra demokratenes kandidat Joe Biden. Det konkluderer faktasjekkere hos flere av de største amerikanske mediene.

«Det var tider, spesielt under avslutningen av debatten, da nesten alle kommentarer fra Trump var unøyaktige. De fleste av hans falske påstander er ting han har kommet med før, og som gjentatte ganger er faktasjekket og funnet å være falske», oppsummerer Daniel Dale, CNN-journalisten som nærmest har gjort det til sitt levebrød å faktasjekke Trump.

Her er en oppsummering av noen av usannheter og unøyaktigheter som ble fremsatt av de to toppolitikerne som kjemper om presidentembetet:

SKITTKASTING: Donald Trump langet ut mot Joe Biden, og mente Obamaadministasjonens håndtering av svineinfluensaen var langt verre enn hans egen oppfølging av coronapandemien. Foto: BRIAN SNYDER / X90051

OM CORONAPANDEMIEN

Trump, om Biden: « Du taklet ikke svineinfluensaen særlig bra. H1N1. Du var en katastrofe.»

Trump sammenligner ofte pandemien i 2009 med coronapandemien, men svineinfluensaen rammet USA i langt mindre grad enn coronaviruset.

Biden var dessuten, som visepresident, ikke ansvarlig for den nasjonale responsen på svineinfluensaen den gang.

For øvrig var myndighetene under Obamas ledelse langt raskere med å innføre tiltak mot svineinfluensaen, enn hva Trumps administrasjon har vært under coronapandemien.

To uker etter at de første personene ble diagnostisert med svineinfluensa i 2009, erklærte Obamaadministrasjonen nasjonal helsekrise, mens Trump erklærte nasjonal krise syv uker etter de første tilfellene av coronasmittede i USA, ifølge AP.

Trump, om coronavaksine: « Nå er vi uker unna en vaksine»

Dette er i strid med uttalelser fra USAs ledende helseeksperter.

Det anerkjente Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har uttalt at en vaksine ikke vil være tilgjengelig for det brede lag av befolkningen før midten av 2021.

Legemiddelselskapet Pfizer sier at resultater fra kliniske studier som er i siste fase, kan bli tilgjengelig i oktober. Selskapet Moderna rapporterer at dette trolig skjer i november eller desember for deres del. Andre selskaper er lenger bak, skriver ABC.

Etter at de kliniske testene er ferdige, må resultatene analyseres av helsemyndighetene for å avgjøre om vaksinen er trygg og effektiv nok – og man regner derfor med at det fortsatt vil ta en god stund før vaksinen kan tas i bruk.

UNØYAKTIG: Også Joe Biden kom med påstander om sin motkandidat som ikke stemmer, særlig da debattemaet var økonomi. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

ØKONOMI

Biden : «Vi ga han en økonomi som blomstret. Han forårsaket nedgangstidene»

Selv om økonomien var stabil det siste året Biden var visepresident for Obama, var den ikke « blomstrende», mener New York Times faktasjekkere.

I 2016 hadde veksten falt under 2 prosent, delvis på grunn av mer beskjedne næringsinvesteringer etter et fall i oljeprisen, skriver avisen.

Å gi Trump skylden for nedgangstidene i USA, blir ikke rett. Coronapandemien er den viktigste årsaken til den økonomiske kollapsen, og den er det neppe Trump som står bak.

Biden sa også at «vi har et høyere underskudd mot Kina nå, enn vi hadde før,» selv om handelsunderskuddet til Kina faktisk har falt kraftig, ifølge New York Times.

Biden: Trump blir den «første (presidenten) i amerikansk historie» som har hatt stigende arbeidsledighet i sin periode.

Det stemmer ikke helt, for dersom Trump ikke skulle få fornyet tillit, blir han likevel ikke den første. Også Herbert Hoover, presidenten som tapte valget for Roosevelt i krisetiden etter børskrakket på 30-tallet, styrte i en tid der arbeidsledigheten bare steg.

Det er riktig at jobbmarkedet har blitt verre under Trump, men det helt korrekte ville vært å si at han blir den første etter Hoover, oppsummerer nyhetsbyrået AP.

MÅL: Joe Bidens sønn, Hunter Biden, var gjenstand for flere av Trumps drøye påstander. Foto: POOL / X80003

SKJULTE PENGESUMMER

Trump: Hevder å ha betalt «millioner av dollar» i skatt de to første årene som president.

En gjennomgang av Trumps selvangivelser de siste 20 årene gjort av New York Times, viser at Trump betalte 750 dollar i skatt i 2016 og 2017.

Trump har, som den første presidenten i moderne amerikansk historie, nektet å legge frem sin selvangivelse.

Da Trump ble spurt om hvor mye skatt han betalte i 2016 og 2017, svarte presidenten at det var «millioner av dollar», og at « du får se det så snart det er ferdig, du får se det», noe han har sagt gjentatte ganger siden han tok plass i Det hvite hus, skriver New York Times faktasjekkere.

* Trump til Biden: « Kona til Moskvas ordfører ga sønnen din 3,5 millioner»

Presidenten kom med flere angrep på Biden sønn, Hunter Biden.

Trump serverte en «blanding av halvsannheter og løgner, satt sammen for å sette opponenten ut av spill», skriver New York Times.

Blant annet påsto Trump at enken etter den tidligere ordføreren i Moskva skal ha overført 3,5 millioner dollar til et selskap som republikanerne i Senatet mener er assosiert med Hunter Bidens forretningspartnere.

Bidens sønn har ingen interesser i selskapet, og har ikke vært med på å stifte det, sier Bidens advokat.

Hverken Senatet eller Trump har noe bevis på at betalingene var korrupsjon, eller at Hunter Biden har gjort noe ulovlig, oppsummerer CNN.

MINIMAL MILJØINNSATS: I 2019 tok Donald Trump USA ut av den internasjonale klimaavtalen inngått i Paris. I debatten hevder Trump likevel å ha gjort masse for miljøet. Foto: SAUL LOEB / AFP

POSTSTEMMER

Trump: «Valget er rigget»

Stemmeavgivning per post er, av smittevernhensyn, et høyaktuelt tema under årets valg.

Gjentatte ganger har fagpersoner sagt at det ikke er noen grunn til å tro at poststemming vil lede til mer valgfusk.

Trumps egen FBI-sjef Chris Wray sa på en kongresshøring forrige uke at de historisk «ikke har sett noen form for koordinert nasjonal stemmefusk i et stort valg, hverken med poststemmer eller ordinær stemmegiving».

Nyhetsbyrået AP skriver at påstanden er en del av en flere måneder lang innsats fra Trump med det mål å så tvil om valgresultatet, før valget i det hele tatt er gjennomført.

FORSVARET

Trump: «308.000 «militærfolk» døde fordi Biden, da han var visepresident, « ikke kunne gi dem skikkelig helsehjelp.»

Her refererer nok Trump til en etterforskningsrapport som så på helsetilstanden til landets veteraner. I rapporten ble det avslørt at sakene til over 307.000 veteraner som var døde, fortsatt lå uløst i systemet.

Men – etterforskningen inneholdt ingen konklusjoner om at dødsfallene var forårsaket av mangel på helsehjelp, og det finnes heller ingen oversikt over hvor mange av veteranene som i det hele tatt hadde søkt om helsehjelp. Dessuten var flere av veteranene allerede døde da Biden var senator, skriver CNN.

KLIMA OG MILJØ

Trump: «Jeg ønsker meg krystallklart vann og -luft. Jeg vil ha vakker, ren luft. Vi har det laveste karbonutslippet. Se på tallene våre nå. Vi gjør det fenomenalt»

Dette er, i beste fall, ikke i samsvar med Trumps politikk. Donald Trump har ikke bare trukket USA ut av den internasjonale klimaforpliktelsen som ble inngått i Paris, men han har også fjernet eller svekket over 100 ulike reguleringer for miljøskadelige utslipp.

Hva gjelder rent vann og luft, er én av lovene Trump har tatt bort, nettopp en av Obamas lover som ble laget for å redusere forurensning i USAs elver og innsjøer. Trump har også svekket mange såkalte «ren luft»-reguleringer for å stoppe drivhusgasser og giftutslipp, skriver New York Times.

