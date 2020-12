NI ÅR: Han ble ikke eldre, irakiske Ali Kinani, som mistet livet i 2007. Foto: Privat

Ali (9) ble skutt i hodet – de som skjøt er benådet av Trump

Ni år gamle Ali Kinani ble skutt i hodet og drept mens han satt i farens bil. Nå har Donald Trump benådet de som skjøt.

Det var den 16. september, 2007 at sikkerhetsvakter fra det kontroversielle sikkerhetsselskapet Blackwater åpnet ild i den travle Nisour-plassen i sentrum av Bagdad.

Sikkerhetsvaktene skal ha brukt maskingevær, granatkastere og snikskyttergevær da de åpnet ild. Tyve ble såret og ti menn, to kvinner og to unge gutter mistet livet.

Én av dem var Ali Kinani (9).

Fire Blackwater-vakter ble senere dømt for drap på irakiske sivile. Én ble dømt til livstid og de tre andre 30 års fengsel hver, ifølge The Guardian.

Natt til onsdag kom nyheten om at de nå er benådet av president Donald Trump.

Dette er Blackwater Blackwater ble stiftet i 1996 av Erik Prince, bror til USAs utdanningsminister Betsy DeVos. Han har også vært såkalt «uformell rådgiver» for flere i Trump-administrasjonen, blant annet Michael T. Flynn som også han ble benådet tidligere i år. USA lente seg tungt på private sikkerhetsselskaper under Irak-krigen, og Blackwater var det største. De hadde et særlig ansvar for sikkerhetsarbeiet for diplomater i Irak. Selskapet heter nå Academi, og har blitt beskyldt for å ha en utstrakt «cowboymentalitet». Vis mer

– Kommer aldri til å glemme

På septemberdagen for 13 år siden skulle Mohammed Kinani skulle kjøre søsteren Jenan og hennes barn til en slektning som bodde på den andre siden av byen, da de plutselig ble beskutt.

Hans yngste sønn, Ali, som fortsatt sov på farens arm hver natt selv om han var blitt ni år, fikk mast seg til å være med. Han kom aldri hjem igjen.

– De få minuttene på Nisour Square, de kommer jeg aldri til å glemme, sier Mohammed Kinani til The Nation.

Han forteller hvordan de havnet i en bilkø og at de etter hvert skjønte hvorfor; personen som satt i bilen foran dem var blitt skutt. Det var slik massakren begynte, ifølge Kinani, som sier vaktene pepret bilene som sto fast i kø, med skudd.

BENÅDET: Dustin Heard (fra v.), Evan Liberty, Nicholas Slatten og Paul Slough ble benådet av president Donald Trump natt til onsdag norsk tid. Foto: AP

Blackwater-vaktene hevder de ble angrepet, men ifølge vitner skal skytingen ha skjedd uprovosert. Nicholas Slatten ble dømt for å ha avfyrt det første skuddet, og ble dømt til livstid, skriver CNN.

De tre andre som nå er benådet av presidenten er Paul Slough, Evan Liberty og Dustin Heard.

Knusende FBI-rapport

I motsetning til hva Blackwater hevder, konkluderte Irakiske myndigheter etter sin gransking med at skytingen var uprovosert. FBI har også gransket hendelsen og konkluderte også med at skytingen var uprovosert.

FBI fant ingen beviser for at Blackwater-vaktene ble provosert.

Benådningen skjer etter anbefaling av en håndfull republikanske medlemmer av kongressen, skriver Fox News.

I begrunnelsen fra Det hvite hus, heter det ifølge samme kanal:

– I forbindelse med anken kom domstolen til at ytterligere bevis burde ha blitt presentert i Slattens rettssak. Videre avslørte påtalemyndighet nylig - mer enn ti år etter hendelsen - at den ledende irakiske etterforskeren, som påtalemyndighetene stolte sterkt på for å verifisere at ingen av ofrene var opprøre og for å innhente bevis, selv kan ha hatt bånd til opprørsgrupper.

Etter nyheten om benådningen sa Brian Heberlig, som forsvarer en av de fire, følgende ifølge The Guardian:

– Paul Slough og hans kolleger fortjente ikke å sitte ett minutt i fengsel. Jeg er overveldet av følelser over disse fantastiske nyhetene.

ETTERPÅ: En irakisk politimann inspiserer en bil som ble fullstendig ødelagt i forbindelse med skytingen på Nisour Square i 2007. Foto: Khalid Mohammed / AP

– Onkel, Ali er død!

Mohammed Kinani minnes hva som skjedde da skuddsalvene stilnet den gangen i 2007. Først trodde han at de alle hadde unnsluppet det hele på mirakuløst vis. Men da han gikk ut av bilen for å se til en mann som lå livløs i gaten etter å ha blitt skutt utallige ganger, ble han ropt tilbake av nevøen.

– Onkel! Ali er død. Ali er død!, fortalte faren i et intervju med daværende The Nation-journalist Jeremy Scahill som også har skrevet bok om Blackwater og deres tid i Irak.

I 2008 fløy Kinani til Washington, for øvrig hans første utenlandsreise, for å vitne i rettssaken mot Blackwater-vaktene. Saken ble først avvist, men senere gjenopptatt, og de fire vaktene ble dømt i 2014. Mohammed Kinani har også selv saksøkt Blackwater i North Carolina hvor firmaet holdt til.

I intervjuet med The Nation forteller faren at han ønsket at den amerikanske kongressen skulle spørre direktøren for Blackwater hvorfor firmaet hadde drept hans uskyldige sønn.

– Tror du at dette barnet var en trussel mot selskapet ditt? Dette gigantiske selskapet som har de største våpnene, de tyngste våpnene, fly. Og denne gutten skulle ha vært en trussel mot dem?

– Jeg vil at amerikanerne skal vite at dette var et barn som døde forgjeves, sa han i 2010.