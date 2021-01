STEMMER MOT OPPTELLING: Texas-senator Ted Cruz (R) leder en gruppe senatorer som vil stemme mot opptellingen av valgmannsstemmer. Foto: ELIJAH NOUVELAGE / X03421

Nesten hver fjerde republikanske senator planlegger å stemme mot valgmannsopptellingen

Ytterligere elleve republikanske senatorer sier de vil utfordre seieren til påtroppende president Joe Biden i valgmannskollegiet.

Publisert: Nå nettopp

6. januar skal valgresultatet i USA bli lest opp og godkjent i Kongressen. Normalt er dette kun en formell prosess, men denne gangen har flere republikanske medlemmer av Representantenes hus varslet at de vil utfordre resultatet.

Dette innebærer en to timer lang diskusjon om resultatet og en avstemming om man ønsker å forkaste det.

For å utfordre valget, kreves det støtte fra minst to folkevalgte fra Representantenes hus – og én fra Senatet. Missouri-senator Josh Hawley sa denne uken at han vil tvinge gjennom en slik avstemming.

Lørdag varsler elleve andre republikanske senatorer at de vil gjøre som Hawley, melder Politico.

Representanter som er mot en slik avstemming, er det mange nok av i partiet til at det ikke vil bli et flertall for å kaste valgresultatet.

– I avstemmingen må alle representantene stemme. Da blir det tolket som at man tar et standpunkt: For eller mot Trump, forklarte førsteamanuensis og USA-kjenner Sofie Høgestøl ved UiO fredag.

Senatsleder Mitch McConnell – en av partiets fremste ledere – ba i desember senatorene om ikke å utfordre resultatet.

Republikanerne holdt før valget 52 seter i Senatet, men kan miste flertallet om Demokratene vinner de to viktige omvalgene for senatssetene fra Georgia 5. januar.

TVINGER FREM AVSTEMMING: Senator Josh Hawley er blitt beskrevet som en av Donald Trumps mulige arvtagere i det Republikanske partiet. Foto: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Påstander om valgjuks

De elleve senatorene er ledet av Texas-senator Ted Cruz, skriver New York Times.

Både Hawley og Cruz blir av flere nevnt som hete kandidater til presidentvalget i 2024.

Gruppen skriver i en uttalelse at «valgfusk har utgjort en vedvarende utfordring for valgene i USA, selv om bredden og omfanget er omdiskutert».

De hevder også at «på alle måter overgikk påstandene om juks og uregelmessigheter i 2020-valget alt i vår levetid».

Donald Trump har siden amerikanske medier utpekte Biden som vinner av valget, kjempet imot med søksmål og udokumenterte påstander om valgjuks i avgjørende delstater.

Men presidenten og hans advokater har gått på nederlag etter nederlag i domstolene. Ingen beviser for juks i en skala som har kunnet påvirke resultatet er lagt frem.

Gruppen med republikanske senatorer sier de vil avfeie valgmannsstemmer fra flere delstater frem til en «ti dagers nødgjennomgang» av valgresultatet i «omstridte delstatene» er gjort, skriver CNN.

Kanalen skriver videre at ikke en eneste av de republikanske representantene som protesterer mot seieren til Biden, har protestert mot sin egen seier på samme dag på de samme stemmesedlene og som brukte de samme valgsystemene.

Det er ifølge tidligere justisminister William Barr i USA ikke avdekket valgjuks som ville endret valgresultatet.

Senatorene påpeker også at deres innsats trolig vil være uten suksess, fordi de må ha støtte fra både Representantenes hus – der demokratene har flertall – og i Senatet der topp-republikanere, inkludert McConnell, er mot dem, skriver New York Times.