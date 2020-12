forrige







fullskjerm neste OPPRYDNINGSARBEID: Frivillige og fans av fotballklubben Dinamo bidro i arbeidet i byen Petrinja natt til onsdag.

Jordskjelvet i Kroatia: − Halve byen er borte

Det kraftige jordskjelvet i Petrinja i Kroatia tirsdag har ødelagt byen og kostet minst syv personer livet. Ordføreren sier at byen minner om Hiroshima.

Publisert: Nå nettopp

Sentral-Kroatia ble rammet av et svært alvorlig jordskjelv tirsdag. Skjelvet skjedde i byen Petrinja, som ligger 45 kilometer sørøst for hovedstaden Zagreb.

Det hadde en styrke på 6,3, noe som er det sterkeste registrerte skjelvet i Kroatias historie, ifølge seismolog Iva Dasović.

les også Nytt jordskjelv i Kroatia: – Minst seks døde

Myndighetene opplyste at minst syv personer er bekreftet døde tirsdag kveld, melder Sky News.

Blant de døde er en 13 år gammel jente.

Innbygger Dinko Radučević lette etter sin egen datter i ruinene da han fant den 13 år gamle jenta. Til avisen 24sata forteller han at han prøvde å gi henne livredning i 40 minutter før ambulansen kom.

Samme avis beskriver byen som en krigssone, og at tiden sto stille klokken 12.20 da jordskjelvet rammet byen.

Så kom det et nytt, mindre jordskjelv, etterfulgt av panikk.

Vet ikke skadeomfanget

Soldater, brannmenn og politi var raskt på stedet for å hjelpe mennesker ut av ruinene.

– Det er vanskelig å beskrive hjelpeløsheten i ansiktet på folk, skriver avisen Jutarnji.

– Hele byen ble praktisk talt ødelagt, skriver de videre.

Se bildene i galleriet under.

forrige

























fullskjerm neste INSPISERER: Hjelpere sjekker hvordan det går med et hus som har rast i Petrinja.

Minst 26 personer er innlagt på sykehus med skader etter skjelvet.

Myndighetene utelukker ikke at flere vil bli funnet døde blant ruinene.

Mange mennesker er ikke gjort rede for, og hjelpemannskap leter nå etter overlevende som kan være fanget under sammenraste bygninger. Det er blitt hørt rop fra ødelagte hus, og en kvinne ble tirsdag ettermiddag funnet i live fire timer etter skjelvet, melder NTB.

Store ødeleggelser

Darinko Dumbovic, ordføreren i byen, forteller at halvparten av byen er rasert, til avisen 24sata.

– Dette er som Hiroshima. Halve byen er borte, sier han til HTT TV.

– Vi sleper folk ut av bilene, vi vet ikke hvor mange som er rammet, det er døde og skadde, føyer han til.

140.000 mennesker om ble drept da en amerikansk atombombe la Hiroshima i Japan i grus i 1945.

En ingeniør på stedet sier til en lokalavis at byen ser forferdelig ut:

– Vi så et dødt barn på torget. Sentrum av Petrinja er ødelagt.

Kroatias statsminister Andrej Plenkovic og flere andre ministre besøkte byen få timer etter skjelvet.

– Den største delen av Petrinja sentrum er en rød sone, noe som betyr at mesteparten av bygningene er ubrukelige, sier Plenkovic.

Følget dro også til nabobyen Sisak hvor et sykehus har rast sammen. Pasientene ble evakuert til andre sykehus i helikoptre og ambulanser.

Innbyggere i Petrinja er sterkt preget av det som har skjedd.

Marica Pavlovic sier til nyhetsbyrået AP at skjelvet føltes som verre enn krig.

– Det var forferdelig, et sjokk. Du vet ikke hva du skal gjøre, løpe vekk eller gjemme deg, sier hun.

EVAKUERES: En pasient ved sykehuset i Sisak blir flyttet til hovedstaden. Sykehuset kan ikke brukes lenger på grunn av ødeleggelsene etter jordskjelvet. Foto: ANTONIO BRONIC / X02994

Kjentes utenfor landegrensen

Jordskjelvet kunne merkes langt utenfor byen. Det kroatiske forsvarsdepartementet, som ligger 45 kilometer unna byen, ble skadet, melder N1.

Jordskjelvet var så voldsomt at flere naboland merket det. Blant annet skal Serbia, Slovenia og Bosnia har kjent det store skjelvet.

Det ristet kraftig i parlamentsbygningen i den slovenske hovedstaden Ljubljana, 15 mil unna. En video av en TV-sending fra parlamentet viser politikere som måtte søke tilflukt.

ETTER SKJELVET: Folk varmer seg på et bål i Petrinja sent tirsdag kveld. Foto: ANTONIO BRONIC / Reuters

Skjelvet varte i et halvt minutt, etterfulgt av et mindre etterskjelv, men flere borgere i Petrinja-området sa at det virket som at det varte «for alltid». Det skriver avisen Jutanji.

Også mandag ble området rammet av et jordskjelv, som ble målt til 5,2. Ingen mistet livet i dette skjelvet.

Tirsdagens skjelv var langt kraftigere – styrken ble målt til 6,3, noe som ifølge den kroatiske seismologen Kresimir Kuk er «ekstremt kraftig».