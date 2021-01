MICHAEL REYNOLDS / EPA Nasjonalgarden har inntatt Washington D.C. Det er nå over tre ganger så mange soldater i USAs hovedstad, som i Afghanistan, Syria og Irak til sammen. Fysiske barrierer gjør at området rundt Capitol Hill minner om en festning.

Stille før stormen

WASHINGTON D.C. (VG) Da Kongressen ble angrepet var Nasjonalgarden var flere timer unna. Nå tas det ingen sjanser.

Victoria Ziemek kaster et eple over det høye gjerdet som strekker seg flere kilometer rundt Capitol Hill.

På den andre siden står en soldat fra nasjonalgarden klar til å ta imot.

I militæruniform og med skarpladd våpen i hånden skal han beskytte den amerikanske hovedstaden fra nye varslede demonstrasjoner i helgen og mulige angrep i forbindelse med innsettelsen av Joe Biden som ny president.

Thomas Nilsson / VG Victoria Ziemek har tatt med seg en pose med frukt til soldatene fra Nasjonalgarden. Stemningen er spent fordi FBI frykter at Trump-tilhengere vil være bevæpnet hvis de kommer tilbake til hovedstaden. Gatene er nærmest tomme, og sentrum er stengt for biltrafikk. Politibiler og militære kjøretøy står på tomgang og sperrer gatene.

25.000 soldater fra Nasjonalgarden er innkalt til Washington D.C., og et enormt arbeid er lagt ned for å sikre Kongressen og Det hvite hus.

Endringen er slående fra den 6. januar, dagen da valget av Biden skulle bekreftes i Kongressen, og en rasende mobb oppildnet av president Donald Trumps grunnløse anklager om valgfusk, gikk amok og stormet bygget.

Da ble VG vitne til at området rundt Kongressen var omtrent usikret. Ingen soldater var på plass og det underbemannede politikorpset var handlingslammet.

FBI mener det kan komme bevæpnede demonstrasjoner med våpen i delstatshovedsteder i hele USA allerede lørdag, mens i Washington D.C. ventes det at det skal holdes demonstrasjon til støtte for Trump på søndag.

Thomas Nilsson / VG Arbeidere setter opp de siste høye gjerdene som var fraværende da Kongressen ble stormet sist onsdag De få som er ute i gatene i Washington stopper opp for å se gjennom sperringene. Utenfor barrikadene forsøker barnefamilier å leve som normalt.

Vanligvis kommer flere hundre tusener av folk til hovedstaden rundt denne tiden hvert fjerde år. De samles for å feire innsettelsen av en ny, eller gjenvalgt president.

Restaurantene fylles opp. Flaggene heises, bygg pyntes og hotellene har sprengt kapasitet.

Men i år vil The National Mall, der de aller fleste samles for å se innsettelsen være avstengt. Mange restauranter holder stengt, og hotell- og butikkvinduer er barrikadert.

– Vi ser urovekkende samtaler på internett angående arrangementer rundt innsettelsen, sier FBI-direktør Christopher Wray.

Thomas Nilsson / VG FBI er på jakt etter folk etterlyst for å ha stormet kongressen onsdag i forrige uke. – Jeg har aldri sett landet mitt sånn som dette, sier Marilyn Gordon mens hun tar bilder av soldatene som omkranser kongressbygningen. – Det var akkurat dette jeg var redd for at skulle komme til å skje da Trump ble valgt i 2016, sier Peter Ide.

Sikkerheten på innsiden av kongressbygget er også skjerpet, blant annet ved at det er satt opp metalldetektor ved inngangen.

Den har ført til konflikt mellom demokrater og republikanere, ettersom en del republikanske folkevalgte nekter å la seg sjekke, og i stedet går rundt detektorene.

– Dere kan ikke stoppe meg, jeg er på vei for å stemme, sa Texas-republikaneren Louie Gohmert på vei inn i Kongressen denne uken.

Hans kollega fra Colorado, Lauren Boebert, nektet vaktene å gjennomsøke vesken hennes etter at den hadde gitt utslag på detektoren. Hun har tidligere uttalt at hun ville bære våpen i Kongressen.

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Mens det er fullt av soldater i Washington nå, var det helt annerledes den 6. januar. Nå spør mange amerikanerne seg: Hvor var nasjonalgarden da Kongressen ble stormet?

Den interne etterforskningsenheten i USAs justisdepartement har iverksatt en gransking for å finne ut hvordan det var mulig at sikkerheten sviktet så fullstendig under stormingen.

Granskerne skal finne ut hva slags informasjon som gikk fra justisdepartementet til politietatene, om faren for vold da Bidens valgseier skulle bekreftes.

Allerede kvelden etter opptøyene fikk politiet krass kritikk for hvor lett sinte Trump-tilhengere tok seg inn. Den avgåtte politisjefen ved kongressbygningen, Steven Sund, har forklart at han ble hindret i å tilkalle nasjonalgarden

Parallelt med granskingen, forbereder Washington D.C. seg på det som vil bli en helt annerledes presidentinnsettelse.