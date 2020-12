RETURNERER: President Donald Trump og førstedame Melania på vei ut av flyet på Palm Beach International Airport 23. desember. Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP

CNN: Trump dropper sin egen nyttårsfest

USAs avtroppende president skal returnere til Washington tidligere enn planlagt, melder kanalen.

Publisert: Nå nettopp

Det er tre uker til Joe Biden innsettes som USAs 46. president, men amerikansk politikk ligger ikke i dvale fram til dette.

Onsdag ble det kjent at senatoren Josh Hawley vil protestere mot resultatet av presidentvalget i november. Dette vil tvinge frem en avstemning i Senatet 6. januar, når Kongressen formelt skal telle over valgmennenes stemmer.

Tidligere forsøk på å omgjøre valgresultater gjennom avstemning i Senatet, har ikke lyktes. Det vil det heller ikke gjøre denne gang, mener USA-eksperten Eirik Løkke i Civita.

– Det er null sjanse, sier Løkke til VG.

– Det er helt utenkelig at dette får konsekvenser for Biden, men det kommer til å bli en diskusjon i Kongressen om resultatet i Pennsylvania. Det vil ikke ha noen innvirkning på resultatet, men det kan bli interessant å høre hvordan dette blir debattert, legger Løkke til.

Drar før nyttårsfesten

Nå melder CNN at president Donald Trump avbryter sin ferie på Mar-a-Lago for å returnere til Washington.

Han forlater angivelig Palm Beach allerede før nyttårsfesten, selv om gjestene allerede har begynt å samle seg på medlemsklubben hans i Florida.

I presidentens offentlige program for torsdag, står det at han og førstedamen Melania Trump klokken 11 (17 norsk tid, red.anm.) reiser fra Florida og tilbake til Det hvite hus.

Trump har den siste tiden lagt ut en rekke udokumenterte påstander på Twitter om fusk i presidentvalget. Han hevder blant annet at han fikk flere stemmer enn Joe Biden i Georgia, men at det var massivt valgfusk der.

Sent onsdag kveld, norsk tid, tvitret han også «6. januar, ses i DC!».

Interessant dynamikk

Løkke er spesielt nysgjerrig på hva Mike Pence, som Senatets president, vil gjøre i en eventuell avstemning.

– Han kommer sannsynligvis til å godkjenne resultatet og det liker nok ikke Trump. Den dynamikken blir interessant.

Dagen før, 5. januar, avgjøres de to omvalgene i Georgia som vil sørge for at enten Republikanerne eller Demokratene får kontroll over Senatet fra 20. januar av.

Resultatet her vil gi Republikanernes senatorer en pekepinn på hvor sterkt Trump står blant deres velgermasse. Akkurat nå ser det helt jevnt ut både i duellen mellom senator David Perdue (R) og utfordrer Jon Ossoff (D) og mellom Raphael Warnock (D) og senator Kelly Loeffler (R).

– Hvis Republikanerne vinner klart der, kan det tyde på at senatorer som går imot Trump vil slite senere, mener Løkke.

Press på senatorer

Republikanernes senatorer blir satt i en vanskelig posisjon her, hvor valget står mellom å støtte den demokratiske prosessen som amerikanerne er så stolte av og å støtte partiets lederskikkelse i påstandene om valgfusk.

Selv om Trump tapte presidentvalget, fikk han 74 millioner stemmer og kan påvirke deres sjanser til gjenvalg.

– Dette blir veldig vanskelig for for en del republikanske senatorer i Trump-vennlige distrikter, konstaterer Eirik Løkke.