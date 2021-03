UTBRUDD: Et rødlig skinn på himmelen over fjellet Fagradalsfjall viser starten av vulkanutbruddet på Island fredag kveld.

Vulkanutbrudd på Island: − Veldig overraskende

Vulkanutbruddet på Island er i gang: Lavastrømmen fra dypet farger himmelen over Reykjanes vest for hovedstaden Reykjavik.

– Meteorologisk institutt har bekreftet utbruddet, sier geologen Børge Johannes Wigum (58) til VG.

Den tidligere NTNU-professoren følger nattens drama fra Reykjavik.

Han opplyser at et helikopter fra kystvakten er på vei for å sjekke hva som skjer, etter at et webkamera fanget opp vulkansk aktivitet.

– Utbruddet er ikke registrert på jordskjelvmålinger. Det kom veldig overraskende på alle, også geologer og geofysikere, sier Wigum.

Meteorologisk institutt på Island opplyser at et utbrudd er begynt ved Fagradalsfjall, i det øde, flate landskapet mellom flyplassen Keflavik og hovedstaden Reykjavik.

Hovedveiene i området er stengt og folk oppfordres til å holde seg i ro.

Ugbruddet ble rapportert til Meteorologisk institutt klokken 21.40 fredag.

At noe var i ferd med å skje, var åpenbart. Titusener av små og store jordskjelv har rystet Reykjavik de siste ukene.

– Så mange jordskjelv er veldig uvanlig. Sist det var så stor aktivitet, var på sekstitallet, sa den norske geologen da VG snakket med ham 4. mars.

GEOLOG: Børge Johannes Wigum under vulkanutbruddet i Holuhraun på Island i 2014. Foto: Privat

Den eurasiske og nordamerikanske kontinentalplaten møtes på halvøya Reykjanes.

– Platene som bærer kontinentene, drifter fra hverandre og gnisser mot hverandre på samme tid. Nå synes det som om magma er i ferd med å trenge mot overflaten i sprekksonen, uttalte Wigum.

Landskapet hever seg

Magma er smeltet stein 6–7 kilometer under jordskorpen på Reykjanes. Magma er lett og står under trykk, og kan trenge gjennom tyngre bergarter. Magma som kommer til overflaten, kalles lava.

VARMEKILDER: Det ryker fra varme kilder og svovelpøler ved Seltún på Reykjanes. Foto: Sven Arne Buggeland

Det har ikke vært vulkanutbrudd på Reykjanes siden Snorre Sturlassons tid omkring år 1240.

Enestående scenario

Børge Johannes Wigum sier at sprekken der lava strømmer ut, kan være flere kilometer lang og kanskje rundt ti meter bred.

– Et utbrudd vil være relativt rolig, men vi kan vente lavasøyler som står høyt til værs. Når tyntflytende lava faller ned, vil den flyte som glødende elver med en temperatur på 1100–1200 grader, sier den Island-bosatte, norske geologen.

Oppe hele natten

– Utbruddet kom ikke uventet, sier professor i geologi ved Universitetet i Bergen, islendingen Haflidi Haflidason til VG.

Han skal holde seg oppe i hele natt for å følge med på utviklingen.

Haflidason bor i Bergen, men har i flere år tilbragt mye tid på Island.

– Det er nesten 800 år siden sist noe lignende skjedde, så dette er spektakulært. Vi vet fremdeles lite omfanget, men det blir spennende å se utviklingen, sier Haflidason.