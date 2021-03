BOMBING: Søndag har flere steder i Sana, hovedstaden i Jemen, blitt bombet. Bildet er fra ett av disse treffene og ikke fra interneringsleiren. Foto: Hani Mohammed / AP

FN: Brann i interneringsleir i Jemen – frykter mange døde

Minst åtte mennesker har mistet livet og over 170 er skadet i en brann i et interneringssenter for migranter utenfor Jemens hovedstad, ifølge FN.

Av Sindre Camilo Lode og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tilstanden er alvorlig for over 90 av de overlevende, og dødstallet kan økte kraftig, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Årsaken til søndagens brann i leiren, som ligger sør for byen Sana, er foreløpig uklar.

Det har vært flere eksplosjoner i Sana søndag, etter at den Saudi-Arabia-ledede militærkoalisjonen bombet søndag Jemens hovedstad Sana etter at houthi-opprørerne sendte flere droner og raketter inn i nabolandet.

Houthi-opprørere driver senteret, som huser mer enn 700 migranter. Opprørerne sier deres sivilforsvarsstyrker har slukket flammene og at en etterforskning er satt i gang for å finne brannårsaken.

En FN-kilde sier brannen brøt ut i en hangar i nærheten av hovedbygningen. De fleste av de internerte migrantene ble arrestert i provinsen Saada mens de forsøkte å krysse grensa til Saudi-Arabia, ifølge kilden.