forrige







fullskjerm neste Medlemmer av nasjonalgarden holder vakt utenfor kongressbygningen i Washington D.C. onsdag.

Frykt i Kongressen etter advarsler om mulig nytt angrep

Representantenes hus har avlyst torsdagens møter i kongressbygningen etter advarsler om et angrep fra en gruppe som tror Trump skal få tilbake makten 4. mars.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

Advarselen kommer fra Kongressens egen politistyrke. De viser til at høyreekstremister har spredd «troverdige trusler om et voldelig angrep utført av en eller flere militante grupper 4. mars».

Det er bare to måneder siden fem personer mistet livet da rasende Trump-tilhengere stormet kongressbygningen. Flere av politikerne på innsiden har i ettertid fortalt at de fryktet for sitt eget liv.

Advarselen fra kongresspolitiet støttes av et etterretningsnotat fra FBI og USAs sikkerhetsdepartement, skriver CBS.

– Så sent som i februar diskuterte en uidentifisert militsgruppe bestående av voldelige ekstremister å ta kontroll over kongressbygningen og fjerne demokratiske folkevalgte på eller rundt 4. mars, og de diskuterte andre planer om å overtale tusener til å reise til Washington D.C. for å delta, står det i notatet som kanalen har fått tilgang til.

Melissa Smislova, som har ansvar for etterretning og analyse ved USAs sikkerhetsdepartement, bekreftet under en høring i Kongressen onsdag at de står bak advarselen sammen med FBI.

USAs tidligere president Donald Trump ble stilt for riksrett etter stormingen av Kongressen 6. januar, men ble til slutt frikjent. Han var anklaget for å ha oppildnet til opptøyene, og ble også beskyldt for å ha lagt en grobunn for det som skjedde ved å fore tilhengerne sine med falske påstander om valgfusk.

I den ferske advarselen fra FBI og USAs sikkerhetsdepartement står det at «oppfatninger om valgfusk og andre konspirasjonsteorier som er assosiert med presidentovergangen» kan bidra til voldelig oppførsel.

les også Var Trumps antiterrorsjef: Presidenten selv med på å skape trusselen

Konspirasjonsteori om 4. mars

En konspirasjonsteori om 4. mars, altså torsdagens dato, er sentral for å forklare hvorfor de sikkerhetsansvarlige nå peker på nettopp denne dagen. Ifølge Washington Post tror konspirasjonsteoretikere som støtter den mye omtalte QAnon-teorien at Donald Trump skal komme tilbake til makten nettopp denne datoen.

4. mars var innsettelsesdagen for amerikanske presidenter før det 20. grunnlovstilleget ble vedtatt i 1933, skriver CNN, og datoen refereres til som «egentlige innsettelsesdagen» av QAnon-tilhengerne.

Les mer om QAnon på VG+: Konspirasjonsteorien som lokker kvinner

Den republikanske kongressrepresentanten Michael McCaul fra Texas sier til CNN at han mener Trump har en plikt til å avblåse de mulige planene til støttespillerne sine.

– Jeg mener president Trump har et ansvar om å få dem til å trekke seg tilbake. Denne trusselen er troverdig, det er ekte.

Det er uklart hvor reelle truslene er, skriver CNN.

Advarslene har likevel skapt frykt blant flere folkevalgte som var til stede da bygget ble stormet 6. januar. Lederen for Representantenes hus Nancy Pelosi har ifølge Politico besluttet at de folkevalgte ikke skal samles som planlagt torsdag.

– Jeg fikk akkurat en epost fra de sikkerhetsansvarlige i Kongressen om «ny og urovekkende informasjon» om mulige militante handlinger mot kongressbygningen i morgen. Vi haster nå med å gjøre ferdig jobben vår i kveld under trusselen fra QAnon. Det er galskap, skriver den demokratiske kongressrepresentanten Andy Kim på Twitter natt til torsdag norsk tid, og legger til:

– Dette virker absurd, hadde det ikke vært så skremmende, spesielt etter det som skjedde for to måneder siden.

FRYKTER NYTT ANGREP: Den demokratiske kongressrepresentanten hjelper til med opprydningen etter stormingen av Kongressen. Bildet er tatt 7. januar – dagen etter det voldelige angrepet. Foto: Andrew Harnik / AP

Demokraten Eric Swalwell, som var en av anklagerne mot Donald Trump i riksrettssaken, sier til MSNBC at det er vanskelig å få gjort jobben sin når man er bekymret for sin egen sikkerhet.

– Det gjør meg sint at jeg har kolleger som har stått sammen med noen av disse gruppene, som har videreformidlet løgnene disse gruppene har fortalt rundt valget og som ikke har gjort noe for å roe ned eller fordømme disse gruppene, sier han.

les også Utskjelte Marjorie Taylor Greene: – Partiet tilhører Trump

Politiet: Sikkerheten er styrket

Senatet har foreløpig sagt at de vil møtes som vanlig torsdag, skriver Washington Post. Senatoren Richard Durbin, som er leder for justiskomiteen, sier til avisen at han tror FBI eller justisdepartementet ville gitt de folkevalgte en sikkerhetsbriefing dersom de trodde situasjonen var alvorlig nok. Det har de foreløpig ikke gjort.

– Jeg vet ikke om det er falskt. 6. januar ble vi fortalt at en ny folkemengde ville komme tilbake 20. januar, og de kom ikke. Jeg kan ikke forutse det. Men i lys av det vi gikk gjennom 6. januar er det forståelig at folk er bekymret, sier den demokratiske senatoren Richard Durbin til avisen.

Michael McCaul i Representantenes hus sier at han tror Kongressen er mer forberedt nå enn de var før angrepet 6. januar.

– Kongressen er beskyttet som en festning. Vi har piggtråd rundt komplekset, vi har nasjonalgarden som omringer bygningen, så vi føler oss mye tryggere, sier han til CNN.

Yogananda Pittman, som er fungerende politisjef i Kongressen, bekrefter overfor CBS at sikkerheten er styrket.

– Vi har tatt grep for å la nasjonalgarden og våre ansatte vite hva de kan forvente denne dagen, sier han.