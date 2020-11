BILDE AV DE DØDE: I Detroit har de satt opp bilder av mange av de døde langs veien. Dette fra august i år. Foto: Carlos Osorio / AP

Høyeste dødstall siden mai: − USA kan komme til å se sine mørkeste dager i moderne medisinsk historie

USA går inn i Thanksgiving-høytiden med de høyeste dødstallene siden mai. Flere eksperter tror det blir verre, før det blir bedre.

Ifølge nyhetsbyrået AFP ble det registrert over 2400 dødsfall relatert til covid-19 i USA onsdag, skriver NTB. Det er mer enn 100 dødsfall i timen, og ikke siden mai har dødstallene vært så høye.

Den siste uken har det i snitt vært registrert mer enn ett coronadødsfall i minuttet i landet, som nå har registrert over 261.000 dødsfall, ifølge VGs oversikt.

– Dersom vi ikke ser et hav av forandring i offentlig holdninger og at folk opprettholder tiltakene fra helsemyndighetene, vil det trolig bli verre, sier Sten H. Vermund leder ved Yale School of Public Health til Washington Post.

I tillegg til at dødstallene er stigende, fortsetter også smitten å spre seg i landet med over 170.000 nye smittetilfeller i snitt de siste 14 dagene. Samtidig reiser millioner av amerikanere rundt om i landet for å feire Thanksgiving med sin familie denne helgen, til tross for at helsemyndighetene oppfordrer dem til å bli hjemme.

Onsdag var over 89.000 innlagt på amerikanske sykehus med coronaviruset, skriver avisen.

– Utfordringen er å redusere smitten. Vi er nødt til å få ned smittetallene, sier Vermund.

Joseph Varon, stabssjef ved United Memrial Medical Center i Houston, sa onsdag til CNN at de har åpnet to nye avdelinger for å være forberedt på det som trolig venter etter Thanksgiving-feiringen.

– Om vi ikke gjør dette riktig, kan USA komme til å se sine mørkeste dager i moderne medisinsk historie, sa han ifølge til kanalen ifølge Washington Post.

Kommende president Joe Biden mener alle har et ansvar for å forhindre at viruset sprer seg ytterligere.

– Hver eneste avgjørelse vi tar har en betydning. Hver avgjørelse vi tar kan redde liv. Dette handler ikke om politikk, men er råd basert på vitenskap, sier Biden.

Og til tross for de dystre tallene ber han sine landsmenn holde ut.

– Det er ordentlig håp, håndfast håp. Så hold ut. Ikke la deg selv bukke under for trøttheten. Dere vil få livene deres tilbake. Livet kommer til å bli som normalt igjen. Dette kommer ikke til å vare evig, sier han ifølge NTB.

