PÅ VEI MOT SISTE HULL: President Donald Trump var søndag tilbake på sin egen golfbane i Virginia. Republikanernes mindretallsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, var med på golfrunden. Marylands guvernør Larry Hogan la samme dag ut følgende melding til Trump på Twitter: «Stopp golfingen og erkjenn nederlaget». Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Trumps siste sjanse: Slik kan han fortsatt endre valget

President Donald Trumps siste håp ligger i å få lokale myndigheter til å sende andre valgmenn enn det valgresultatet tilsier. De neste dagene kan bli avgjørende.

For mindre enn 10 minutter siden

President Donald Trumps forsøk på å beholde makten ser ut til å møte veggen på stadig flere fronter.

Ledende amerikanske medier har for lengst utropt Joe Biden til vinner, og selv Trump-lojalister som Tucker Carlson i Fox News, har kritisert Trumps advokater for å komme med udokumenterte påstander om valgfusk – uten å følge opp med bevis.

Men det er ikke mediene som utnevner presidenten, det gjør de 538 valgmennene fra de 50 delstatene. Disse er ikke oppnevnt ennå, og fortsatt jobber Trumps team iherdig for å utsette den prosessen lengst mulig.

Så langt er over 30 søksmål blitt avvist, og stadig flere markante republikanere har gått ut mot Trumps strategi, deriblant hans langvarige støttespiller Chris Christie, som kaller det en «nasjonal skam».

Men Trumps team har én siste mulighet: De lokale myndighetene i delstater der resultatet var omstridt er i mange tilfeller styrt av republikanere, skriver Fox News.

Nå spør eksperter seg: Kan delstatsmyndighetene endre valgresultatet?

De avgjørende datoene

To datoer er avgjørende: Innen den 8. desember skal delstatsmyndighetene i hele USA ha ratifisert valgresultatet. Det betyr at hver stat skal erklære at resultatet er offisielt, og utpeke sine valgmenn.

Vinneren i hver stat får alle valgmennene, slik at dersom det antatte resultatet blir stående i den viktige vippestaten Pennsylvania, så får Joe Biden samtlige 20 valgmenn fra den delstaten.

Den 14. desember skal disse valgmennene møtes for å stemme frem presidenten. Med dagens tall har Biden 306 valgmenn, mot Trumps 232 (nøyaktig de samme tallene som da Trump slo Hillary Clinton i 2016).

Det anses som totalt usannsynlig, for å ikke si umulig, for Trump å overtale et stort antall demokratiske valgmenn til å bryte med det de har sverget på å gjøre, og heller gi sin stemme til Trump.

Det som derimot kan skje, er at Trump får delstatsmyndighetene til å sende republikanske valgmenn i stedet.

– Det er ikke helt umulig rent juridisk, men 240 år med valghistorie tilsier at delstatsmyndighetene utpeker valgmenn i tråd med valgresultatet, sier den amerikanske professoren i statsvitenskap, Todd Landman til VG.

PÅ VEI TIL TRUMP: Den republikanske flertallslederen i Michigans senat, Mike Shirkey (bakerst), avbildet på vei til Det hvite hus i forrige uke. Foto: LEAH MILLIS / X90205

«Trygg havn»

Det er altså fortsatt to uker igjen til valgresultatet må være ratifisert, noe amerikanerne kaller «safe harbour» (trygg havn). Men mye skjer de neste dagene.

Allerede mandag natt norsk tid skal delstatsmyndighetene i vippestaten Michigan etter planen ratifisere valgresultatet. Det republikanske partiet krever at valgstyret skal utsette kunngjøringen.

I forrige uke ble det kjent at Trump hadde invitert republikanske lokalledere fra Michigan til Det hvite hus for å overtale dem om at valgfusk har funnet sted. De slo fast at de ikke hatt fått gode nok bevis.

I Pennsylvania forventes det at valget er ratifisert innen onsdag. I Georgia er allerede Biden utpekt som vinner, selv om Trump har benyttet seg av retten til å be om en ny omtelling.

Wisconsin kan bli en annen stat der Trump er avhengig av hjelp fra delstatsmyndighetene, og der skal ikke prosessen landes før i begynnelsen av desember.

EKSPERT: Professor i statsvitenskap, Todd Landman, instituttleder ved University of Nottingham.

Kaos og usikkerhet

For å lykkes må Trump og hans advokater overtale de valgte delstatsmyndighetene om at valgfusk i stor stil har funnet sted. Den amerikanske grunnloven åpner for at delstatsmyndighetene kan utpeke valgmenn på egen hånd, dersom gjennomføringen av valget kan klassifiseres som «mislykket».

– Delstatsmyndighetene anses å ha en moralsk forpliktelse til å følge normen om å følge folkets vilje, slik som grunnloven forutsetter, sier Landman.

– Men hva skjer dersom delstatsmyndighetene heller gjør som Trump vil?

– Det vil bli et forferdelig leven, og det vil bli ansett som skandaløst av mange. Så vil trolig Biden-kampanjen gå til søksmål, slik at prosessen dras enda lenger ut i tid, svarer Landman.

– Det kan se ut som om det Trump prøver å gjøre er å skape så mye kaos og usikkerhet at hans tilhengere ikke klarer å skille desinformasjon fra sannhet, konkluderer han.

GIR SEG IKKE: President Donald Trump mener valget ble «stjålet» og ser ikke ut til å ville kaste kortene. Foto: MANDEL NGAN / AFP

PS: Dersom flere delstater ikke klarer å bli enige om hvilke valgmenn som skal sendes, slik at valgmannsforsamlingen ikke har noe klart flertall, så avgjøres saken i Representantenes hus i Kongressen. Der har demokratene flest representanter, men i en slik avstemning skal hver delstatsdelegasjon, det vi Norge ville ha kalt «fylkesbenken», ha kun én samlet stemme. Og republikanerne har 26 av de 50 delstatsdelegasjonene. Det betyr at Trump kan vinne valget på den måten.

Publisert: 23.11.20 kl. 21:01

