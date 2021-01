Dette er Bidens utvalgte

Mens Donald Trump gikk inn i Det hvite hus i stor grad omringet av hvite menn med lite myndighetserfaring, fremstår Joe Bidens administrasjon som en gjenforeningsfest med vekt på mangfold. Og med flere «norske» innslag.

Det er fremdeles noen dager til Joe Biden (78) den 20. januar blir satt inn som USAs 46. president, men allerede er alle regjeringsmedlemmene og de aller fleste andre nøkkelpersoner i Bidens administrasjon utpekt.

Mange av dem er kvinner. Mange av dem er ikke hvite. Mange av dem er første «ett eller annet».

Dette står i kontrast til administrasjonen Donald Trump presenterte for fire år siden. Den bestod i stor grad av hvite menn. Flere av dem med bakgrunn fra det militære. Det var få kvinner, få med minioritetsbakgrunn og få med erfaring fra tidligere administrasjoner.

En rekke av Bidens kvinner og menn hadde også roller i Barack Obamas administrasjon, der Joe Biden selv var visepresident.

Riktignok må flere av de Biden nå har pekt på – samtlige regjeringsmedlemmer for eksempel – godkjennes av Senatet før vi endelig kan si at de blir en del av hans administrasjon.

For de aller fleste blir dette trolig en formalitet.

Og som en kuriositet for oss nordmenn finnes det to i regjeringen med norske forferdre og én som snakker norsk.

Her er Bidens utvalgte:

REGJERINGSMEDLEMMER:

Visepresident: Kamala Harris (56)

Foto: ANDREW HARNIK / AFP

Senatoren fra California blir tidenes første kvinnelige visepresident og tidenes første fargede visepresident i det øyeblikk hun blir tatt i ed, samtidig med Joe Biden. Harris har foreldre fra henholdsvis India og Jamaica. Ifølge GovTrack, en uavhengig, ikke-partipolitisk nettside, har hun vært den mest liberale av Senatets 100 medlemmer de siste årene. Samtidig har GovTrack-grunnlegger Josh Tauberer sagt at før hun kom inn i Senatet i 2017, mens hun var justisminister i California, var hun sett på som en pragmatisk og moderat politiker. Må ikke godkjennes av Senatet.

Utenriksminister: Antony Blinken (58)

Foto: Carolyn Kaster / AP

Enkelte har omtalt Blinken som Joe Bidens «alter ego». Han var viseutenriksminister i Obamas to siste år som president, han var assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver i to år før det og i de første fire årene av Obamas presidentperiode var han nasjonal sikkerhetsrådgiver for nettopp Biden. Blinken hadde også en rolle i Bill Clintons administrasjon. Der Trump-administrasjonen har trukket USA ut av flere sentrale, internasjonale avtaler kan man nå forvente en helt annen tilnærming til samarbeid på tvers av landegrensene. Av mer utenomfaglige ting kan det nevnes at han er glad i å spille (europeisk) fotball og at han har lastet opp to egne låter på Spotify. Må godkjennes av Senatet.

Justisminister: Merrick Garland (68)

Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Mannen som lenge trodde han skulle bli høyesterettsdommer får nå i stedet en annen svært viktig posisjon i det amerikanske samfunnet. Merrick Garland er Joe Bidens valg som justisminister. En jobb som kommer til å by på en rekke utfordringer den kommende tiden, blant annet fordi det trolig vil komme press om å straffeforfølge Donald Trump og fordi det pågår en kriminaletterforskning mot Joe Bidens sønn Hunter. Garland var Barrack Obamas valg som dommer til høyesterett i 2016, men republikanerne klarte å stoppe utnevnelsen i flere måneder. I stedet var det Trump som fikk satt inn sin mann, Neil Gorsuch, året etter. Garland ble i stedet sittende som leder for ankedomstolen i Washington, D.C. 68-åringen blir omtalt som en som hever seg over partipolitikk. Må godkjennes av Senatet.

Finansminister: Janet Yellen (74)

Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Yellen ligger an til å bli USAs første kvinnelige finansminister. Under Barack Obama var hun sentralbanksjef i fire år, frem til starten av 2018, og assisterende sentralbanksjef i fire år får det igjen. Yellen jobbet tidligere som økonomiprofessor ved University of California, Berkeley. Hun har også en fortid som Bill Clintons økonomiske rådgiver. 74-åringen blir sett på som en økonom som tror markedet trenger reguleringer fra myndighetene for å fungere optimalt. Det er en motsetning til Trump-administrasjonen, som har hatt som har brukt mye tid på å fjerne reguleringer. Må godkjennes av Senatet.

Forsvarsminister: Lloyd Austin (67)

Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

En av mange «første» i Bidens administrasjon. Austin vil bli den første svarte forsvarsministeren. Han og den kommende presidenten kjenner hverandre godt ettersom Austin tidligere har ledet sentralkommandoen i det amerikanske forsvaret. De to har med andre ord sittet sammen i det såkalte «Situasjonsrommet» i Det hvite hus mange ganger da Biden var visepresident. Må godkjennes av Senatet. Han må også få unntak for regelen om at det må gå minst syv år fra man har tjenestegjort i militæret til man kan ha en sivil toppstilling på myndighetsnivå. Mange tror at det kan bli vanskelig, selv om det for bare andre gang i historien skjedde så sent som i 2017 med Jim Mattis, og at Biden dermed må finne en ny kandidat.

Helseminister: Xavier Becerra (62)

Foto: Jae C. Hong / AP

Fra jus til helse. Xavier Becerra tok i 2017 over som Californias justisminister etter den kommende visepresidenten, Kamala Harris. Nå har Joe Biden altså plukket han til å være helseminister, og dermed en av de viktigste personene i den nye administrasjonens kamp mot corona-pandemien. New York Times omtaler valget av den 62-åringen som overraskende, men han har den siste tiden vært en av dem som har kjempet kampen for å unngå at Barack Obamas helselov skulle bli omgjort. Becerra, som tidligere var medlem av Representantenes hus i Kongressen i en årrekke, vil være den første latinamerikaner til å lede helsedepartementet i USA. Må godkjennes av Senatet.

Minister for innenlands sikkerhet: Alejandro Mayorkas (61)

Foto: Carolyn Kaster / AP

Etter å ha vært nummer to i departementet under Obama fra 2013 til 2016 blir 61-åringen nå selveste ministeren for innenlands sikkerhet. Mayorkas ble født i Havanna på Cuba, men vokste opp i USA. Han utdannet jurist og har blant annet bakgrunn som statsadvokat i Washington, D.C. De siste årene har han jobbet for et privat advokatfirma i USAs hovedstad. Som minister for innenlands sikkerhet vil mannen som selv var immigrant være en sentral brikke i Bidens immigrasjonspolitikk. Aldri før har en latinamerikaner, eller immigrant, hatt den posisjonen. Må godkjennes av Senatet.

Transportminister: Pete Buttigieg (38)

Foto: Thomas Nilsson / VG

Den tidligere ordføreren i Indiana-småbyen South Bend ble først kjent for folk flest da han gjorde et overraskende godt primærvalg. Da han likevel måtte kaste inn håndkleet ga han umiddelbart sin støtte til en av de andre moderate kandidatene, Joe Biden. I løpet av valgkampen mellom Biden og Trump ble Buttigieg blant annet brukt i førstnevntes debatt-trening, der han spilte rollen som Trump. Buttigieg, som av mange blir regnet som et av de største politiske talentene for Demokratene, har også tjenestegjort i Afghanistan. Han blir USAs første åpne homofile statsråd. Som et lite kuriosa kan vi nevne at «Mayor Pete», som han ofte kalles, faktisk snakker brukbart norsk. Må godkjennes av Senatet.

Energiminister: Jennifer Granholm (61)

Foto: Paul Sancya / AP

Den tidligere Michigan-guvernøren får jobben med å gjøre Bidens lovnader om å bevege seg i retning fra fossilt brennstoff til fornybar energi til virkelighet. Som guvernør fikk hun skryt for sitt arbeid med nettopp fornybar energi. Granholm, som de seneste årene har vært politisk kommentator på CNN, ble opprinnelig født i Canada, men familien flyttet til USA da hun var fire år. Ifølge Wikipedia hadde Granholm for øvrig en bestemor fra Norge og en bestefar fra Sverige. Må godkjennes av Senatet.

Innenriksminister: Deb Haaland (60)

Foto: ALEX EDELMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kongressmedlemmet fra New Mexico bli den første urinnvåneren i denne jobben, der en del av ansvarsområdet hennes blir å ha ansvar for den amerikanske urbefolkningens land. 60-åringen har bare hatt én periode i Representantenes hus, men fikk nylig følgende skussmål fra Nancy Pelosi, demokratenes leder i huset: «Hun er blant de mest respekterte og en av de beste kongressmedlemmene jeg har tjenestegjort sammen med». Også Haaland har, som navnet tilsier, en link til Norge. Hennes far var norskamerikaner. Må godkjennes av Senatet.

Arbeidsminister: Marty Walsh (53)

Foto: Keith Bedford / The Boston Globe

USAs kommende arbeidsminister er etter alt å dømme et populært valg blant landets fagforeninger. Så har han også selv vært fagforeningsleder og omtalt seg som «en livslang forkjemper for arbeidere». Jobben vil uansett bli krevende. USA, som mye av verden for øvrig, står midt i en økonomisk krise med høy arbeidsledighet som følge av coronaviruset. Hans jobb nummer én blir uten tvil å sørge for å få amerikanere tilbake i arbeid. Walsh kommer fra jobben som borgermester i Boston Må godkjennes av Senatet.

Handelsminister: Gina Raimondo (49)

Foto: David Goldman / AP

Rhode Island vil nå få ny guvernør ettersom Raimondo tar steget inn i føderal politikk. Den tidligere risikokapitalisten får nå ansvar for handelsavtaler med alt fra nabolandene Mexico og Canada til Europa og Kina. Raimondo har flere ganger vært på kant med fagforeningene i USA, og blir således en slags motpol til arbeidsministeren. Dette er trolig også med på å forklare hvorfor hun har vært sett på som en av de minst populære guvernørene i USA. Må godkjennes av Senatet.

Utdanningsminister: Miguel Cardona (45)

Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Han er et produkt av det offentlige skolesystemet i USA, og har gjennom karrieren kjempet for at disse ikke skal ende opp som langt dårligere enn de mange privatskolene i landet. Han blir av Biden omtalt som «en utdanningsminister for dette øyeblikket». Cardona har selv jobbet som barneskolelærer og rektor. En av hans første utfordringer vil bli å få barn trygt tilbake i skolen midt i en pandemi. 45-åringens foreldre kom til fastlands-USA fra spansktalende Puerto Rico. Må godkjennes av Senatet.

Landbruksminister: Tom Vilsack (69)

Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Det mest rendyrkede comebacket i en regjering og administrasjon full av folk som har vært med i gamet før. Vilsack var nemlig akkurat samme posisjon under hele Barack Obamas presidentperiode. Det til tross for at han ifølge Washington Post på et tidspunkt i 2015 gikk til Obama og sa han ønsket å slutte, fordi «det er dager jeg bokstavelig talt ikke har noe å gjøre». Han ble likevel overtalt til å fortsette, og nå altså til å gjøre det igjen. Han har også vært guvernør i Iowa, en stat med mye landbruk. Må godkjennes av Senatet.

Boligminister Marcia L. Fudge (68)

Foto: J. Scott Applewhite / AP

Hun har vært medlem av Representantenes hus siden 2008, der hun representerer et distrikt i Ohio. Skal selv ha hatt et ønske om å bli landbruksminister, men endte altså opp med å lede departementet som har ansvar for blant annet urban utvikling. Det mest prekære kan likevel komme til å bli boligsituasjonen for millioner av amerikanere som på grunn av de økonomiske nedgangstidene som følge av coronapandemien står i fare for å miste sine hjem. Må godkjennes av Senatet.

Veteranminister Denis McDonough (51)

Foto: Charles Dharapak / AP

McDonough er ingen fremmed figur i Det hvite hus. Han var stabssjef for Barack Obama under hele hans siste presidentperiode. Ulike veteranforeninger skal ha gitt uttrykk for at de ønsket seg en som faktisk selv er militærveteran i denne jobben. Det har de ikke fått. Derimot har de fått en som har tonnevis med erfaring i å navigere seg rundt i politikken i Washington, D.C. Må godkjennes av Senatet.

ANDRE VIKTIGE ADMINISTRASJONSMEDLEMMER:

Nasjonal etterretningsdirektør: Avril Haines (51)

Foto: Carolyn Kaster / AP

For første gang får USA en kvinnelig etterretningsdirektør, men Haines er på ingen måte noen nybegynner. Som så mange andre av Bidens valg hadde hun roller i Obama-administrasjonen, der hun både var sikkerhetsrådgiver og en av flere visedirektører for CIA. Må godkjennes av Senatet.

FN-ambassadør: Linda Thomas-Greenfield (68)

Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Den mangeårige diplomaten blir nå USAs stemme i FN. Hun har tidligere vært ambassadør i Liberia og hun hadde under Obama-administrasjonen en sentral posisjon i utenriksdepartementet med fokus på Afrika. Den jobben mistet hun kort tid etter at Donald Trump ble president. Etter flere tiår i utenriksdepartementet ble hun altså presset ut. Må godkjennes av Senatet.

CIA-direktør: William Burns (64)

Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Joe Biden plukket den erfarne diplomaten Willam Burns som sin CIA-direktør. Han har tjenestegjort ulike steder i verden under en rekke ulike administrasjoner fra Ronald Reagan til Barack Obama. Han har blant annet vært ambassadør i Russland og viseutenriksminister. 64-åringen, som gjerne bruker kallenavnet Bill, vil bli den første CIA-sjefen med en livslang karriere bak seg i Utenriksdepartementet. Den siste tiden har Burns ledet en tenketank med fokus på utenrikspolitikk. Må godkjennes av Senatet.

Leder for CDC (USAs versjon av FHI): Rochelle Walensky (51)

Foto: JIM WATSON / AFP

Dette er kanskje ikke den posisjonen som normalt får mest oppmerksomhet, men i 2020, og videre inn i 2021, er det annerledes. CDC, eller Centers for Disease Control and Prevention, spiller en svært viktig rolle i kampen mot coronaviruset. CDC tilsvarer det norske FHI, Folkehelseinstituttet. Walensky, som vil overta for Robert R. Redfield, kommer fra jobben som leder for infeksjonssykdommer ved Massachusetts General Hospital. Må godkjennes av Senatet.

Leder for miljødirektoratet: Michael S. Regan (44)

Foto: JOSHUA ROBERTS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

44-åringen er nok ukjent for amerikanere flest, men har allerede erfaring på miljøfeltet. De siste fire årene har han ledet tilsvarende direktorat på delstatsnivå i North-Carolina, hvor han har fått rykte på seg som en som kan samarbeide med Republikanerne. Regan, som vil være den første svarte i dette vervet, får en sentrale rolle i Bidens forsøk på å bekjempe klimaendringene, noe han har lovet å ta på langt større alvor enn hva hans forgjenger har gjort. Trump har fjernet, eller redusert over 130 miljøvernsreguleringer og lover de siste fire årene. Må godkjennes av Senatet.

Spesialutsending for klima: John Kerry (76)

Foto: Carolyn Kaster / AP

Kerry er en kjent mann for alle som har fulgt med på amerikansk politikk de siste årene. Han var senator i en årrekke, og ble i 2004 Demokratenes presidentkandidat, men måtte se seg slått av George W. Bush som vant fire nye år i Det hvite hus. Senere overtok Kerry som utenriksminister etter Hillary Clinton i Barack Obamas regjering. Nå får han en helt ny rolle i Det hvite hus, nemlig som spesialutsending for klima. Kerry var utenriksministeren som ledet USA inn i Parisavtalen, vår tids kanskje viktigste klimaavtale, som Donald Trump trakk USA ut av da han overtok som president. Må godkjennes av Senatet.

Sjefforhandler for handelsavtaler: Katherine Tai (46)

Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mannen som har hatt denne jobben de siste fire årene har hatt nok å henge fingrene i, ettersom en av tingene Donald Trump har vært opptatt av har vært å reforhandle USAs handelsavtaler. Tai har erfaring innenfor fagfeltet fra Representantenes hus, der hun har vært den ledende handelsrådgiveren for Demokratene, og ifølge Washington Post fått svært gode skussmål. Hun har også spesialkompetanse innenfor handel med Kina, som Trump tidligere har ført en handelskrig mot. Må godkjennes av Senatet.

Leder for vitenskap- og teknologikontoret: Eric S. Lander (63)

Foto: RICK FRIEDMAN / TT NYHETSBYRÅN

Joe Biden ønsker å vise at han som president vil prioritere «vitenskap over fiksjon», noe han mange ganger snakket om i valgkampen, som et stikk mot Donald Trump. Derfor forfremmer han nå lederen for vitenskap- og teknologikontoret til formelt å være en del av administrasjonen. Og jobben gir han til Eric Lander, en anerkjent matematiker og biolog med bakgrunn fra Harvard og Massachusetts Institute of Technology. Kontoret hans får en rekke ulike tema å jobbe med, som coronaviruset, klimaendringene og økonomien.

NØKKELPOSISJONER I DET HVITE HUS:

Stabssjef: Ron Klain (59)

Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Dette er ikke første gang Klain er Bidens stabssjef, så han kommer neppe til å rote seg bort i gangene i Det hvite hus. I tillegg til to år som leder av staben til daværende visepresident Biden, like etter at Finanskrisen slo til, ledet han også Det hvite hus’ Ebola-respons høsten og vinteren 2014–2015. Valget av Klain, midt i en pandemi med katastrofale økonomiske følger, er med andre ord neppe tilfeldig. Men ikke nok med det, da Bill Clinton var president på 90-tallet hadde han en rekke ulike roller, blant annet som stabssjef for Clintons visepresident Al Gore. Må ikke godkjennes av Senatet.

Visestabssjef: Jen O’Malley Dillon (44)

Foto: LOUIE PALU / NYTNS

Kampanjesjefen til Joe Biden blir nå Klains undersått i Det hvite hus. Hun er den første kvinnelige kampanjesjefen for en demokrat som blir valgt til president. Men hun startet i samme rolle for en kandidat som aldri nådde frem; Beto O’Rourke, en av mange Biden slo i primærvalget. Må ikke godkjennes av Senatet.

Nasjonal sikkerhetsrådgiver: Jake Sullivan (44)

Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Dette var jobben Michael Flynn fikk sparken fra bare tre uker etter at Donald Trump ble innsatt som president. Sullivan hadde i en periode samme jobb for Biden da sistnevnte var visepresident. Han har også fungert som rådgiver både for Hillary Clinton og Barack Obama. Blant annet var han seniorrådgiver for Obama-regjeringen da USA forhandlet om en atomavtale med Iran. En avtale Trump trakk USA ut av. Må ikke godkjennes av Senatet.

Pressesekretær: Jennifer Psaki (41)

Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP

Presidentens pressesekretær har tradisjonelt vært sett på som Det hvite hus’ ansikt utad. Dette er personen som på daglig basis har svart på spørsmål fra journalistene som jobber i verdens mest kjente regjeringsbygg. De siste fire årene har det derimot vært veldig varierende hvor ofte det har blitt holdt såkalte pressebriefer, samtidig som Donald Trump i stor grad selv har vært ansiktet utad.

Biden har gitt jobben til Jennifer Psaki, som er å regne som en veteran i gamet. Hun var visepressesekretær og deretter visekommunikasjonsdirektør for Barack Obama i hans tre første år som president og kommunikasjonsdirektør i hans to siste år. I mellomtiden var hun talsperson for Utenriksdepartementet. De siste årene har hun jobbet som politisk analytiker for CNN. Må ikke godkjennes av Senatet.

Kommunikasjonsdirektør: Kate Bedingfield (38)

Foto: Kontoret til påtroppende president Joe Biden

Nok en veteran i gamet. Kvinnen som skal lede kommunikasjonsarbeidet i Det hvite hus fra 20. januar hadde samme posisjon i Bidens valgkampstab, hvor hun samtidig var visekampanjesjef. Hun hadde i en periode også samme posisjon for den kommende presidenten da han var visepresident. Tidligere i år ble hun listet opp på fortune.com liste over de 40 mest innflytelsesrike personene under 40 år i amerikansk politikk. Samme dag som Psaki og Bedingfield ble annonsert røpet Biden at han også hadde ansatt kvinner i alle de fem andre mest sentrale kommunikasjonsjobbene i Det hvite hus. Må ikke godkjennes av Senatet.

Corona-rådgiver: Anthony Fauci (79)

Foto: ERIC BARADAT / AFP

Han er trolig USAs største «coronakjendis», og nå har Joe Biden tilbudt ham jobben som presidentens viktigste corona-rådgiver. I praksis betyr dette at Fauci fortsetter i den rollen han har hatt som smittevernrådgiver for en rekke presidenter, men det er nok å vente at Biden vil lytte mer til hans råd enn hva Donald Trump har gjort. Samtidig beholder Fauci jobben som direktør for landets smitteverninstitutt. Må ikke godkjennes av Senatet.

Corona-koordinator: Jeffrey D. Zients (54)

Foto: LARRY DOWNING / Reuters

Dette er, som navnet tilsier, forhåpentligvis en midlertidig posisjon i Bidens hvite hus. Zients er en av mange med bakgrunn fra Obamas administrasjon, hvor han blant annet var budsjettdirektør. Nå får han ansvaret for å koordinere arbeidet med å bekjempe corona-pandemien. Må ikke godkjennes av Senatet.

Budsjettdirektør: Neera Tanden (50)

Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES

Tanden kommer fra jobben som leder for Center for American Progress, en amerikansk tenketank som ligger et sted mellom sentrum og venstresiden på den politiske aksen i USA. Foreldrene hennes immigrerte til USA fra India, og hun vil bli den første fargede kvinnen i denne rollen. Hun har fungerte som rådgiver for en rekke demokrater, blant annet både Bill og Hillary Clinton og Barack Obama. Må godkjennes av Senatet.

Seniorrådgiver: Mike Donilon (61)

Foto: Kontoret til påtroppende president Joe Biden

Som seniorrådgiver jobber man tett med presidenten og blir konsultert rundt en rekke ulike politiske beslutninger Biden vil måtte komme til å ta. Donilon fungerte som sjefstrateg for Bidens valgkamp, og hadde blant annet ansvaret for taleskriving. Han jobbet også med Biden da den kommende presidenten var visepresident. Må ikke godkjennes av Senatet.

Sjefstrateg: Steve Ricchetti (63)

Foto: STEPHEN CROWLEY / NYTNS

Han får jobben Steve Bannon hadde for Donald Trump i starten av den 45. presidentens periode i Det hvite hus. Det handler rett og slett om å noe så bredt som å gi strategisk rådgiving til presidenten. Ricchetti var Bidens andre stabssjef da han var visepresident under Obama. Han var også bakgrunn som visestabssjef for Bill Clinton, da han var president. Må ikke godkjennes av Senatet.

Økonomisk sjefrådgiver: Cecilia Rouse (56)

Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Afroamerikaneren som skal overta jobben Larry Kudlow har i Det hvite hus er dekan ved Princeton University, hvor hun er ekspert på arbeidsøkonomi. I jobben hun skal inn nå skal hun lede et råd av økonomiske rådgivere som hun selv var et medlem av i tre år da Barack Obama var president. Må godkjennes av Senatet.

Juridisk sjefrådgiver: Dana Remus

Foto: Kontoret til påtroppende president Joe Biden

Hun har tidligere undervist i jus ved North Carolina School of Law og hun har vært assistent for den konservative høyesterettsdommeren Samuel Alito. I tillegg var hun etikkrådgiver for Barack Obama, og hun har jobbet for sistnevntes stiftelse. Nylig var hun rådgiver for Biden under valgkampen. Må ikke godkjennes av Senatet.

Flere tusen jobber

Joe Biden skal også nye ambassadører og folk til å besette flere tusen andre myndighetsjobber.

Dette er naturligvis en tidkrevende jobb, og som vanlig i overgangen mellom to regjeringen vil mange av dem som har jobbet for den avtroppende presidenten, Donald Trump, fortsette frem til Biden og co. har funnet deres erstatter. I mange tilfeller må de nye, som de nevnte ambassadørene, godkjennes av Senatet.

Det er heller ikke uvanlig at enkelte beholder jobben selv med en ny administrasjon. Uansett er det ventet at det vil gå langt inn i Bidens første presidentperiode før han er ferdig med å besette alle de ulike jobbene.

