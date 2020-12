KAPPLØP: Flere selskaper er nå i sluttfasen for utviklingen av en coronavaksine. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Søker om godkjenning for ny vaksinekandidat Europa

Både Pfizer og Moderna har nå varslet at de søker om en betinget godkjenning for å ta i bruk sin coronavaksine i Europa.

Selskapet Pfizer/BioNTech skriver tirsdag i en pressemelding at de har søkt om godkjenning, og at EMA har bekreftet at søknaden er mottatt.

De skriver at data fra de kliniske undersøkelsene i fase tre viser en effekt på 95 prosent mot covid-19, uten observerte sikkerhetsutfordinger per dags dato.

Selskapet Moderna varslet også mandag at de i løpet av dagen ville søke om godkjenning i Europa. Ingen andre vaksiner har kommet så langt i prosessen at de har søkt om en såkalt betinget godkjenning på det europeiske markedet.

Nå skal de to kandidatene igjennom en siste gjennomgang i EU-systemet, før det avgjøres om de kan tas i bruk i EU-landene, og i Norge.

Tre kandidater til vurdering

Det europeiske legemiddelkontoret anslo for to uker siden at to coronavaksiner kanskje kan godkjennes allerede i 2020: Nettopp Pfizer/ BioNtech og Moderna.

Det er hvis de faktisk viser seg å være effektive mot corona – og ikke minst trygge. Nå skal de siste datapakkene med selskapenes forskning gå igjennom en utredning for å avgjøre om kandidatene er gode nok.

Det er for tiden tre vaksinekandidater som er til vurdering, en såkalt «rolling review», i EU-systemet.

Hva betyr «rolling review»? EMA tar imot søknader om vaksiner på vegne av alle EU/EØS-land. For å få prosessen til å gå raskere, kan søkerne sende inn informasjon etter hvert som de forsker mer på vaksinen. Det kalles en «rolling review». Da vil EMA fortløpende se på det som kommer inn, helt til de har nok informasjon til å ta en avgjørelse. Det vanligste er at legemiddelverkene fra to land får hovedansvar for å gå gjennom søknaden. Når de to landene har gått gjennom all dokumentasjonen, lager de en innstilling – et råd – om man skal godkjenne eller avvise vaksinen. Innstillingen sender de til EMAs vitenskapskomité. I komiteen sitter representanter fra alle EU/EØS-landene, også Norge. De skal stemme over om vaksinen skal anbefales godkjent. Godkjenningen kan være midlertidig, slik at produsenten er forpliktet til å sende inn mer informasjon etter hvert. Vis mer

Dette gjenstår

En betinget vaksinegodkjenning er basert på tilstrekkelige, men ikke helt ferdig data. For å kunne søke om dette, må firmaene levere en siste stor datapakke over forskningen sin. Det kunngjorde Moderna at de hadde gjort allerede mandag kveld.

Denne datapakken skal gjennomgås i det europeiske legemiddelsamarbeidet.

Vaksineutredningen ledes av to europeiske land, men alle landene kan bidra inn i prosessen med råd, meninger og spørsmål. Norge bidrar også aktivt i denne prosessen, har Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, tidligere sagt til VG.

Hvis det ender med en positiv uttalelse fra vitenskapskomiteen, går saken videre til EU-kommisjonen, som fatter det endelige vedtaket om hvorvidt vaksinen skal godkjennes.

Norge er forpliktet til å gjøre samme vedtak som i EU.

Når en godkjent vaksine kommer skjer dette:

Produsenten sender vaksinedosene ut til land som har forhåndsbestilt.

FHI tar imot dosene på sitt sentrallager.

FHI videresender dosene ut til din kommune og til sykehusene. FHI ut til din kommune og til sykehusene. FHI har anslått at det kan ta to til tre uker fra de får vaksiner på sitt lager til de første gruppene er vaksinert. Hvem disse første gruppene er, er ennå ikke bestemt.

