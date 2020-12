KAPPLØP: Flere selskaper er nå i sluttfasen for utviklingen av en coronavaksine. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Kan få vaksine-svar senest 29. desember

Selskapet Pfizer/BioNTech har søkt om betinget godkjenning for sin coronavaksine i Europa. Seneste den 29. desember skal Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) holde et ekstraordinært et møte om vaksinen.

Oppdatert nå nettopp

– Hvis dataene er robuste og holder, så sier de at kan være mulig at de anbefaler godkjenning den dagen for Pfizer, sier Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk til VG.

Pfizer kunngjorde tirsdag at de har søkt om betinget godkjenning. Moderna varslet at de ville søke om en betinget godkjenning mandag. EMA har mottatt begge søknadene, de i en pressemelding.

Der skriver de også de skal holde et ekstraordinært møte senest den 29. desember om Pfizer, og at de skal holde et tilsvarende møte om Moderna innen den 12. januar. Da kan vi få svar på om de anbefaler at vaksinene skal godkjennes.

Først skal kandidatene igjennom en siste utredning i EU-systemet, før det avgjøres om de kan tas i bruk i EU-landene, og i Norge.

– Det som nå gjør at det kan gå fort, er at EMA allerede har vurdert innledende studier. Nå har firmaene levert inn en samlet datapakke med det de selv mener bør holde for en betinget godkjenning.

Har levert datapakker

En betinget vaksinegodkjenning er basert på tilstrekkelige, men ikke helt ferdig data. Når firmaene søker om dette, må de levere en siste stor datapakke over forskningen sin. Denne datapakken skal gjennomgås i det europeiske legemiddelsamarbeidet.

Når vitenskapskomiteen i EMA har konkludert med en anbefaling, går saken videre til EU-kommisjonen som fatter et vedtak om hvorvidt vaksinen skal godkjennes.

Det kan være snakk om få dager etter en eventuell anbefalingen fra EMA, sier Hortemo.

– Planen er jo at det skal gå veldig raskt.

Det er for tiden tre vaksinekandidater som er til vurdering, en såkalt «rolling review», i EU-systemet.

Trykk på den enkelte vaksinen for å lese mer om den:

Hva betyr «rolling review»? EMA tar imot søknader om vaksiner på vegne av alle EU/EØS-land. For å få prosessen til å gå raskere, kan søkerne sende inn informasjon etter hvert som de forsker mer på vaksinen. Det kalles en «rolling review». Da vil EMA fortløpende se på det som kommer inn, helt til de har nok informasjon til å ta en avgjørelse. Det vanligste er at legemiddelverkene fra to land får hovedansvar for å gå gjennom søknaden. Når de to landene har gått gjennom all dokumentasjonen, lager de en innstilling – et råd – om man skal godkjenne eller avvise vaksinen. Innstillingen sender de til EMAs vitenskapskomité. I komiteen sitter representanter fra alle EU/EØS-landene, også Norge. De skal stemme over om vaksinen skal anbefales godkjent. Godkjenningen kan være midlertidig, slik at produsenten er forpliktet til å sende inn mer informasjon etter hvert. Vis mer

Dette gjenstår

Vaksineutredningen i EMA ledes av to europeiske land, men alle landene kan bidra inn i prosessen med råd, meninger og spørsmål. Norge bidrar også aktivt i denne prosessen, har Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, tidligere sagt til VG.

Hvis det ender med en positiv uttalelse fra vitenskapskomiteen, går saken videre til EU-kommisjonen, som fatter det endelige vedtaket om hvorvidt vaksinen skal godkjennes.

Norge er forpliktet til å gjøre samme vedtak som i EU.

Når en godkjent vaksine kommer skjer dette:

Produsenten sender vaksinedosene ut til land som har forhåndsbestilt.

FHI tar imot dosene på sitt sentrallager.

FHI videresender dosene ut til din kommune og til sykehusene. FHI ut til din kommune og til sykehusene. FHI har anslått at det kan ta to til tre uker fra de får vaksiner på sitt lager til de første gruppene er vaksinert. Hvem disse første gruppene er, er ennå ikke bestemt.

Publisert: 01.12.20 kl. 11:02 Oppdatert: 01.12.20 kl. 12:10

Mer om Coronaviruset EU Norge Vaksine Moderna Pfizer Forskning