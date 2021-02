FENGSLET: Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj kan bli dømt til fengselsstraff i Moskva i dag. Bildet er tatt i en rettssal i Moskva i 2018. Foto: Dmitry Serebryakov / TT

Navalnyj risikerer fengsel: − Kan vanskelig se at noen kan fylle hans rolle

Tusener har demonstrert for løslatelse, men Aleksej Navalnyj risikerer tirsdag å bli idømt fengselsstraff: – Jeg blir overrasket om han settes fri, sier professor Geir Flikke.

Publisert: Nå nettopp

Nye demonstrasjoner er ventet når en domstol tar stilling til om den betingede dommen på tre og et halvt år mot landets fremste opposisjonspolitiker skal omgjøres til fengsel.

– Jeg tenker nok at han blir domfelt, og kan vanskelig se at noen kan fylle hans lederrolle. Min kvalifiserte gjetning er at bevegelsen vil gå inn i skjermsparer-modus, sier Flikke.

Professoren ved Universitetet i Oslo har skrevet boken «Russlands rebeller», om fenomenet Aleksej Navalnyj (44) og hans vei til å bli president Putins mest synlige kritiker.

Fra Vladivostok i øst til Kaliningrad i vest har tusener protestert mot at opposisjonslederen ble varetektsfengslet 18. januar, da han vendte tilbake til Russland.

Navalnyj hadde vært innlagt på sykehus i Berlin, etter at han ifølge vestlige eksperter ble angrepet av den militære nervegiften Novitsjok under en reise i hjemlandet.

Omfanget overrasker

Flikke er overrasket over omfanget av protestene og hvor godt organisert de synes å være.

– Navalnyj er blitt et symbol på retten til å unngå vilkårlig arrestasjon og domfellelse. Det er et samfunnsgode som mange ser forsvinne, mener Russland-eksperten.

Direktør ved Fridtjof Nansens Institutt Iver B. Neumann sier at Russland knapt har sett mer omfattende demonstrasjoner siden 2012.

– Når vi vet at de utsetter seg for stor fare, er antallet i gatene imponerende stort, sier Neumann.

– Brede lag murrer

Mer enn 5000 demonstranter ble arrestert i 85 byer søndag, ifølge OVD-Info. Neumann mener det virkelig interessante er at det er tegn til uro i bredere lag.

– Så lenge regimet kan avfeie protester med at det er bortskjemte borgere og en og annen forlest intellektuell som klager, er de ikke særlige viktige. Men når brede lag begynner å murre, er det alvor på en helt annen måte, sier Neumann.

SAMMENSTØT: Et massivt politioppbud i Moskva møtte søndag demonstrantene som støtter Navalnyj. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Han mener avstanden mellom hva politikerne sier og hva den vanlige russer faktisk ser, er blitt for stor i Russland.

– Grunnleggende for politisk legitimitet er at folket kan få arbeid, skaffe seg varer og gi barna ordentlig utdannelse. På alle disse områdene er det gått i stå i Russland, særlig på landsbygda. Folk har ikke følelsen av at det går fremover, sier Neumann.

– Krim-effekten er borte

Vladimir Putin ble enormt populær etter å ha invadert Krim-halvøya i 2014, men vestlige sanksjoner og lavere oljepriser har ledet til svakere økonomi.

– Det er ingen tvil om at Krim-effekten er borte. At Putin ikke har fått til noe økonomisk, biter regimet i halen, sier direktøren ved Nansen-instituttet.

TALER: Aleksej Navalnyj taler under et politiske møte i Moskva i juli 2019. Foto: Pavel Golovkin / TT NYHETSBYRÅN

Også Flikke konstaterer at oppslutningen om presidenten er svekket, i et land der tilliten til partiet og politiske institusjoner allerede er lav.

– Samtidig har Navalnyj opparbeidet seg politisk status for sine avsløringer i sosiale medier av elitens store og verdifulle eiendommer, sier Flikke.

Korrupsjon skaper sinne

Iver B. Neumann sier at denne korrupsjonen gjør folk forbannet.

– Navalnyj er blitt et velkjent navn over hele Russland, og fremstår som et reelt alternativ til Putin. Jeg er veldig imponert over det politiske håndverket hans, sier Neumann.

Aleksej Navalnyj Russisk regimekritiker og blogger med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist. Bor i Moskva, er gift og har to barn.

Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin.

Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013.

Fikk 27 prosent av stemmene ved borgermestervalget i Moskva i september 2013.

Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent.

I mai 2018 ble han dømt til 30 dagers fengsel etter å ha blitt pågrepet under en demonstrasjon mot Putin i Moskva.

Nominert til Sakharovprisen i 2019.

Akutt syk under en flyreise mellom Sibir og Moskva og sendt til sykehus i Berlin 22. august 2020. Vestlige eksperter fant at han var forgiftet med militær nervegift. (Kilde: NTB, Store norske leksikon, Wikipedia) Vis mer

Den russiske riksadvokaten gikk mandag ut med støtte til at den betingede dommen mot Aleksej Navalnyj blir omgjort til fengsel, fordi han har brutt meldeplikten.

Flikke sier at Navalnyj har hatt flere betingede dommer hengende over seg, og tror at russiske myndigheter kan ha spekulert i at de har vært nok til å uskadeliggjøre ham.

– Men nå har Navalnyj snudd stillingen og stilt regimet overfor et skarpt ultimatum: Døm meg eller slipp meg fri – og ta konsekvensene, sier professoren.

Han ser ikke bort fra at en domfellelse vil lede til nye, omfattende demonstrasjoner.

– Bare å knuse skaller

Også Neumann tror Navalnyj blir dømt.

– Det er ikke vanskelig for Putin-regimet å bli sittende. Det er bare å knuse noen skaller, det løser problemet på kort sikt. Men da ser alle at det er tvangsmakt som holder ting sammen.

OPPOSISJONELL: Aleksej Navalnyj og kona Julia (t.v.) på gaten i Moskva før presidentvalget i 2018. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Navalnyjs bror Oleg er satt i husarrest, mens Julija Navalnaja mandag ble bøtelagt for å ha deltatt i demonstrasjonen for å få løslatt ektemannen fra Matrosskaja Tisjina-fengselet.

Flikke mener at en lengre fengselsstraff vil sette Aleksej Navalnyj ut av spill.

– Samtidig kan det være at han har trykket på så mange knapper at spørsmålet om hvem som skal etterfølge Vladimir Putin, kommer opp i en eller annen form, sier Flikke.

Putin har styrt Russland i 21 år og fikk i fjor endret grunnloven, slik at han kan bli sittende på livstid. Den russiske presidenten er i dag 68 år gammel.

KREVER FRIHET: Over 5000 ble søndag arrestert under demonstrasjoner til støtte for Aleksej Navalnyj, blant dem denne mannen som ble pågrepet i St. Petersburg. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Arrestasjoner fordømt i vesten

USA og EU har fordømt massearrestasjonene og politiets brutale fremferd.

– Folk må få utøve sin rett til å demonstrere uten frykt for å bli underkuet, sier EU-kommisjonens visepresident Josep Borrell på Twitter.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har sagt at Norge forventer at Russland etterlever sine internasjonale forpliktelser til å sikre ytrings- og forsamlingsfrihet.

Russland har svart med å anklage USA for å blande seg inn i interne anliggender.

Geir Flikke sier at Navalnyj er blitt et symbol på Russlands stadig verre forhold til vesten.

– Mange russere er opptatt av et noenlunde greit forhold til Europa, slik at de kan reise fritt og benytte muligheten til å jobbe ute. Både studenter og middelklasse er interessert i at forholdet ikke forsures i for stor grad, sier Russland-kjenneren.