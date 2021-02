FULLT FRES: Flere israelere fikk søndag vaksinen på et kinolokale som er omgjort til vaksinasjonssenter i byen Beersheba, sør i landet. Foto: Oded Balilty / AP

Nye tall fra Israel: Vaksine hindrer smittespredning

Av én million fullvaksinerte, ble under tusen coronasmittet, viser helt nye tall fra Israel. Det lover godt for verden – og Norge.

798 coronasmittet, 24 fikk alvorlig sykdom og tre døde. Det viser dagsferske tall fra Israels helsedepartement som VG har fått tilgang til.

Myndighetene har sett på hvordan det gikk med 1,1 millioner fullvaksinerte israelere.

– Dette er viktige data fra virkeligheten. Det betyr at vaksinen ikke bare reduserer alvorlig sykdom, men også reduserer smittespredning. Det er svært gode nyheter for verden, sier den israelske infeksjonsspesialisten og professoren Eyal Leshem til VG.

Han jobber på Sheba Medical Centre, landets største sykehus som studerer alt av vaksinedata tilgjengelig.

Israel begynte vaksinering 19. desember med Pfizer-vaksinen. Fordi det tar en måned fra første stikk til full beskyttelse, betyr det at de første var fullvaksinerte 16. januar. Det er fra denne tiden de har målt hvor mange som ble smittet.

Av de fullvaksinerte, altså en uke etter andre dose, er:

743.000 over 60 år. Av dem fikk 531 personer corona, noe som tilsvarer 0,071 prosent. 3 døde, 21 fikk alvorlig sykdom.

387.000 under 60 år. Av dem fikk 258 personer corona, 0,067 prosent. Ingen døde, 3 fikk alvorlig sykdom.

Norsk forsker: Gledelig

– Jeg synes det er strålende. Veldig gledelige nyheter, at man så raskt ser en så tydelig gevinst av vaksinen, sier immunolog Anne Spurkland til VG.

Hun er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forfatter av boken «Immun».

Israel har fortsatt et høyt smittetrykk, med rundt 7000 nye tilfeller per dag.

– Dette skjer parallelt med vaksineringen. Så ser man at vaksinen har en så dramatisk effekt på fullvaksinerte over 60 år, forteller Spurkland, og fortsetter:

– Du trenger bare å sammenligne innad i den vaksinerte gruppen: At vaksinen har effekt ser du ved at de første to ukene fortsatt er en del som blir syke og alvorlig syke. Men når du følger samme gruppen videre etter at de har fått andre dose, så har nye tilfeller av covid-19 nesten blitt borte.

– Det er som om disse personene har blitt satt i lockdown for å beskytte dem mot smitte, mens det eneste som har skjedd er at de har satt vaksine.

Israel har et vaksinetempo som gjør at de ligger milevis foran alle andre land – for ikke å nevne Norge. Det betyr at det også er fra Israel vi vil se de første resultatene på hva disse vaksinene egentlig gjør.

Det vi vet fra tidligere studier, er at vaksinene fungerer mot alvorlig sykdom. Men det er tallene på om en vaksinert smitter videre, verden holder pusten for å få. Og nå er de første tallene er.

Hvorvidt vaksinen gjør at du er mye mindre smittsom, har mye å si for om vi kan lempe på tiltak og leve som normalt.

Har du ikke coronaviruset i kroppen, kan du heller ikke smitte videre.

Stor studie

I tillegg peker Leshem på en annet studie som er gjort av Maccabi, et av landets fire helsefond.

Der har de sammenlignet 248.000 personer over 60 år som har fått to doser med 900.000 som ikke har fått noen. Det de så var en reduksjon på 92 prosent i smittetilfeller.

Blant dem ble 66 smittet. Ingen ble innlagt.

– Som forsker, kjent med resultatene fra de kliniske Pfizer-studiene, var jeg ikke så overrasket over disse tallene, men som et menneske som lever gjennom denne pandemien som alle andre, blir jeg veldig optimistisk og oppmuntret, sier den israelske forskeren.

Den britiske mutasjonen av coronaviruset har ført til noen av de strengeste tiltakene siden 12. mars. Det er imidlertid to andre varianter som bekymrer ekspertene mer:

Også Sara Sofie Viksmoen Watle, FHIs ekspert på vaksineeffekt, er positiv:

– Signalene fra Israel ser veldig lovende ut og viser at vaksinen gir høy grad av beskyttelse også utenfor de kliniske studiene når den tas i bruk i større deler av befolkningen.

Kvitter seg raskt med virus

Israel bruker hovedsakelig vaksinen fra Pfizer, som skal gis i to doser med tre ukers mellomrom. Og det vi foreløpig vet fra vaksinestudiene, er at Pfizer-vaksinen gir en beskyttelse mot sykdom på 95 prosent.

Smitte vet vi altså lite om. Derfor er tallene fra Israel som ligger i tet, så viktige.

– Disse tallene tyder absolutt på at vaksinen beskytter også mot smittespredning, selv om man ikke har undersøkt eksplisitt at vaksinerte faktisk smitter færre, sier Spurkland.

– Nå er israelerne på vei til å bli beskyttet. Det vil nesten helt sikkert begrense smittespredningen når mange færre har symptomer. Det er helt utenkelig at man skifter fra å være smittsom og syk, til bare smittsom. De som har fått vaksinen har klart å kvitte seg med viruset veldig effektivt.

Milevis foran andre

Foreløpig er 1,8 millioner israelere fullvaksinerte med to doser. 3 millioner har fått sin første dose. Totalt har da over halvparten av den israelske befolkningen fått et stikk av coronavaksinen. Til sammenligning har 115.000 doser blitt satt i Norge, viser VGs tall.

– Kan det hende flere er smittet enn det studien viser, men at de ikke har symptomer og derfor ikke tester seg?

– Det kan hende. Men, testkriteriene er like, så derfor tror vi at symptomatiske personer testet seg og at dataene er representative. Vi trenger mer data for å evaluere vaksineeffekt mot asymptomatisk infeksjon, sier den israelske forskeren.

Israel har vaksinert drøye 85 prosent av alle over 60 år. I tillegg har de også vaksinert ungdommer mellom 16–18 så de kunne ta eksamen.

Av israelere som har fått første dose, ser aldersfordelingen slik ut:

20–29 år: 23 prosent

30–39: 30 prosent

40–49: 53 prosent

50–59: 65 prosent

60–69: 75 prosent

70–79: 92 prosent

80–89: 85 prosent

90+: 88 prosent

Fått kritikk

Israel har fått kritikk for at de ikke vaksinerer palestinere som bor på Gazastripen og vestbredden, blant annet fra Verdens helseorganisasjon.

Leshem sier at han ikke kan uttale seg fra offisielt hold fordi han ikke er ansvarlig for vaksineprogrammet, men at han som lege håper at palestinerne får vaksinen så fort som mulig.

– Vi på Sheba behandler palestinske pasienter, uansett hvor de kommer fra.

Nyhetsbyrået AP meldte søndag at Israel gir 5000 doser til palestinske helsearbeidere. Det er første gang de har bekreftet at de gir vaksiner til palestinerne, som ligger langt etter Israel.