Bannon benådet av Trump: Risikerer likevel svindeltiltale

I 2012 tok han over som sjef for det høyreorienterte nettstedet Breitbart News.

I august 2020 ble Bannon siktet for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren). Til sammen ble flere hundre tusen givere svindlet for over 220 millioner kroner, mener statsadvokaten.