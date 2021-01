MEGAFON OG HORN: Bildene av Jacob Chansley har gått verden rundt etter stormingen av kongressbygningen i Washington D.C. Foto: SAUL LOEB / AFP

«Mannen med hornene» villig til å vitne i riksrettssaken

Advokaten til Jacob Chansley, en av frontfigurene under stormingen av Kongressen, mener det er viktig at Senatet får høre fra noen som «ble oppildnet av Donald Trump».

Publisert: Nå nettopp

Da mobben stormet Kongressen onsdag 6. januar, ble Chansley fotografert med megafon i hånden i korridorene og med hevet flagg inne på Senatets gulv, triumferende etter at de folkevalgte var tvunget til å evakuere salen.

Chansley, som også går under navnet Jake Angeli, er en kjent skikkelse på den politiske høyresiden i USA, og kaller seg blant annet for en «QAnon-sjaman».

Nå sier advokaten Albert Watkins, som representerer Chansley, at hans klient er villig til å vitne i den kommende riksrettssaken mot Donald Trump.

Trump er tiltalt for oppvigleri til opprør, og advokaten sier at han mener det er viktig for Senatet å høre fra noen på innsiden, noen som selv mener de ble oppildnet av den tidligere presidenten.

– Forrådt av presidenten

Ifølge Watkins var Chansley svært inspirert av og opptatt av Donald Trump. Han skal imidlertid ha blitt svært skuffet da han og de andre Kongress-stormene ikke fikk noen benådning før Trump gikk av med makten.

– Han følte at han ble forrådt av presidenten, sier Watkins.

Han legger til at han mener mennesker som trodde «på ordene til og som fulgte ordrene fra en sittende president» ikke bør straffeforfølges.

Chansley skal ifølge AP møte i retten i Washington fredag. Han er siktet for blant annet sivil ulydighet, avbrytelse av de folkevalgtes arbeid og å ha tatt seg inn i en offentlig bygning uten lov.

Han skal også ha lagt igjen en truende melding på kontoret til daværende visepresident Mike Pence.

Dette er QAnon QAnon er en amerikansk er en amerikansk konspirasjonsteori og kultlignende internettbevegelse som oppsto i oktober 2017.

Teoriene omfatter en mengde påstander fra ulike høyreradikale og alternative grupper. [

Tilhengerne hevder særlig at det i flere tiår har vært en «dyp stat» (deep state) i USA, et hemmelig nettverk av mektige personer i statsapparatet og samfunnet ellers som styrer verden.

pedofili, Ifølge QAnons poster på Internett ledes det verdensomspennende nettverket av en elite som knyttes til satanisme sexhandel med barn, kannibalisme

Donald Trump , USAs president 2017–2021, har blitt regnet som folkets redningsmann som i det skjulte kjemper mot de perverterte og kriminelle samfunnstoppene. Vis mer

Flere av dem som er blitt tiltalt etter angrepet på Kongressen, har i sine forklaringer skyldt på Trump, og sagt at de mente at de fulgte hans oppfordring.

Watkins har tidligere sagt til CNN at Chansley «følte at han besvarte presidentens oppfordring» da han stormet Kongressen, og det samme har Chansley selv forklart til FBI.

Usikkert om det blir vitner i riksrettssaken

Advokat Albert Watkins sier til AP at han foreløpig ikke har diskutert saken med noen i Senatet, og det er fortsatt usikkert hvorvidt det faktisk vil bli åpnet for å hente inn vitner under riksrettssaken.

Den starter etter planen i Senatet 9. februar.

Det er i løpet av de siste dagene blitt klart at riksrettssaken har liten støtte blant republikanske senatorer, og også enkelte demokrater har uttalt at de tror sjansen for at Trump vil bli dømt nå er svært liten.

Ifølge CNN har demokratene forberedt seg på at de kan komme til å kjøre saken mot Trump uten vitner, men de skal også være åpne for å endre på planene dersom noen melder seg frivillig.

De skal imidlertid være mest interessert i vitner som var sammen med Donald Trump i Det hvite hus under selve stormingen av Kongressen, og som potensielt kan si noe om hvordan han reagerte og hva han foretok seg – eller ikke foretok seg – for å stanse kaoset.