Spekulerer på om Texas’ justisminister kan ha personlig motiv

I en kronikk hos CNN skriver den politiske analytikeren og forfatteren James Moore at Ken Paxton kan ha gått til søksmål mot fire delstater for potensielt å sikre seg en benådning fra Donald Trump.

«Justisministeren i Texas’ bønn til høyesterett handler kanskje bare om å gjøre Trump en tjeneste i et forsøkt på å skaffe seg en benådning før Paxton potensielt blir stilt for retten og dømt. Selv en dårlig advokat eller justisminister vil trolig vite at han egentlig ikke har noen sak», skriver Moore, som har fulgt politikk i Texas tett siden 70-tallet, i kronikken.

Moore sine spekulasjoner om et personlig motiv kommer med bakgrunn i at det i oktober kom beskyldninger mot Ken Paxton om flere brudd på føderale lover og delstatslover, som omhandler blant annet bestikkelser og misbruk av sitt embete, ifølge New York Times.

Det er personer som tidligere har jobbet for Paxton som har hevdet dette i et varsel, skriver New York Times.

I tillegg har han ifølge Texas Tribune hatt en bedragerisak, som det ennå ikke har kommet noen konklusjon rundt, hengende over seg i flere år.

Paxton har på sin side hevdet at han er uskyldig. Spekulasjonene i kronikken har han ikke kommentert.

– Påvirker min stat

Det var i går det ble kjent at delstatsjustisministeren i Texas, Ken Paxton har bedt USAs høyesterett om å gripe inn og ugyldiggjøre stemmene fra millioner av innbyggerne i fire avgjørende stater, og dermed også resultatet fra disse statene, Joe Biden vant i presidentvalget forrige måned.

JUSTISMINISTER: Ken Paxton har jobben som justisminister i Texas, en av USAs største delstater. Foto: Jay Janner / Austin American-Statesman

Paxton ønsker i stedet at delstatskongressene i de fire statene skal peke på hvem som er vinner av presidentvalget i hver enkelt av dem.

Han mener Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin har brutt grunnloven ved å gjøre lovendringer som gjorde det enklere å stemme på måter som var tilpasset at valget skjedde midt i coronapandemien.

Noe for øvrig også hans egen stat Texas – der Trump vant – gjorde, uten at Paxton nevner dette.

Videre mener at det ikke var lovforsamlingene som sto bak endringene i stemmelovene, slik grunnloven sier det skal gjøres, men at det var andre «myndighetspersoner» som overkjørte de folkevalgte, og nevner blant annet domstoler.

– Dersom andre stater ikke følger grunnloven, så påvirker det min stat, sier Paxton i et intervju med Trump-supporter Sean Hannity på Fox News, om hvorfor han saksøker andre stater.

En rekke av tingene Paxton har tatt med i sine dokumenter til retten er påstander som allerede er blitt avvist av andre domstoler.

PRESIDENT: Enn så lenge er Donald Trump USAs president. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Anklager avvist

Advokaten George Conway, en av grunnleggerne av The Lincoln Project, en gruppe republikanere som arbeidet mot et gjenvalg av Donald Trump, og ektemannen til presidentens mangeårige rådgiver Kellyanne Conway, omtalte det som «det sykeste som har skjedd til nå» i de mange forsøkene på å snu valgresultatet.

USAs president Donald Trump og hans allierte har kommet med en rekke anklager om valgfusk i flere delstater. Anklagene er avvist av både eksperter, ulike lokale myndigheter og – i alle fall så langt – gjentatte ganger også i domstolene.

Det er ingenting som tyder på noe annet enn at Joe Biden blir president 20. januar neste år.

De ulike delstatsmyndighetene i Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin brukte ord som «uansvarlig» og «pinlig» om Paxtons handling, og slo fast at han tar feil både når det gjelder jusen og fakta i saken.

«Pressemelding forkledd som et søksmål»

Jusprofessor Richard L. Hasen ved University of California kalte i et blogginnlegg søksmålet «en pressemelding forkledd som et søksmål»

Paul Smith, ekspert på valglovgiving ved Georgetown University i Washington, D.C., er en av en rekke uavhengige eksperter som sier han ikke tror høyesterett kommer til å ta saken.

– Delstaten Texas har ikke noen mulighet for å klage over hvordan andre stater teller sine stemmer, og hvordan de kommer til å gjennomføre valgmennenes stemmegivning, sa han til nyhetsbyrået Reuters.

Uenig med ekspertene

Et søksmål av en stat mot en (eller flere) andre må gå rett til den føderale høyesteretten, i motsetning til hva som er normalt hvor et søksmål vil starte i en lavere rettsinstans i staten hvor søksmålet legges frem, før det eventuelt gjennom anker kan ende opp i høyesteretten i Washington, D.C.

Høyesterett kan uansett avvise å behandle saken.

– Vi ønsker å bli hørt. Dette er eneste stedet vi kan gå. Vær så snill å hør på saken vår. Gi oss en sjanse til å argumentere for hva vi mener er riktig, sa Paxton i intervjuet på Fox News.

Like etter intervjuet mottok han via Twitter støtte fra en kollega i en av USAs andre republikanske stater:

