UENIGE: Storbrittanias Boris Johnson og EU-president Ursula von der Leyen skal møtes i kveld for å diskutere en eventuel handelsavtale. Foto: ANDY RAIN / EPA

Johnson i EU-forhandlinger: Kan få alvorlige konsekvenser for Norge

EU og Storbritannia har ikke forhandlet seg frem til en handelsavtale enda. Onsdag kveld møter Boris Johnson EU-presidenten i Brussel for å diskutere de vanskelige spørsmålene som gjenstår.

Britene forlot EU 31. januar 2020, men partene trengte tid til å komme frem til en avtale på hvordan de skal handle og samarbeide sammen fremover. 31. desember er satt som frist for forhandlingene.

Dersom det ikke skjer før årsskiftet, blir resultatet det noen kaller «hard brexit», som kan bli kaotisk. Forhandlingene beskrives som svært omfattende, ifølge flere kilder.

Målet er å få på plass en avtale innen fristen, der blant annet hvordan de skal handle sammen, og hvem som skal få fikse i Storbrittanias farvann er viktige temaer.

De tre viktigste forhandlingspunktene: Fiskeripolitikken: Skal EU-land skal ha tilgang til britisk farvann, og motsatt? Tvistesaker: Hva skjer med tvistesakene etter at overgangsperioden går ut, altså etter 31.12? Hvordan skal de løse tvister som oppstår i kjølvannet av om partene blir enige eller ikke? Handel og næringsliv: EU vil ikke at britene skal statlig suffigiere egne bedrifter, fordi de da vil få en konkurransefordel sammenlignet med andre europeiske land. Kilde: Erik Mustad, forsker på britisk kultur og politikk. Vis mer

KONFLIKT: Statsminister i Storbritannia, Boris Johnson, mener EU kommer med vilkår de ikke kan godta. Foto: POOL/ REUTERS

Vil prøve å redde situasjonen

Tirsdag ettermiddag ble det klart at statsministeren skal besøke EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, for å se om det er mulig å komme frem til en avtale. Hun representerer lederne fra de 27 EU-nasjonene.

Boris Johnson drar for å finne ut om de kan bli enige eller ikke, ifølge Erik Mustad, som forsker på britisk kultur og politikk.

– Tror du de kan bli enige?

– Det er helt umulig å si, det blir bare spekulasjoner. Det ser ikke ut som at det er så mye spillerom politisk. Det handler mest om britene er villige til å etterkomme EUs krav, sier Mustad til VG.

Ifølge BBC skal partene snakke sammen onsdag kveld i 20-tiden norsk tid.

Storbritannias statsminister Boris Johnson er tilhenger av Brexit, og har tidligere uttalt at forhandlingene med EU er vriene.

– Jeg er alltid håpefull, men jeg må være ærlig og si at det er veldig vrient nå. Vi står fortsatt langt fra hverandre, sa Johnson til BBC mandag.

VANSKELIG: Boris Johnson mener forhandlingene med EU er vriene. Foto: NEIL HALL / EPA

Fiskerispørsmålet har vært vanskeligst til nå

Da britene var medlem av unionen kunne selskaper kjøpe og selge varer over EUs grenser uten å betale toll. Hvis det ikke foreligger noe handelsavtale må bedriftene begynne å betale disse skattene, noe som vil resultere i økte priser.

– EU sier at de ikke kan være med på at britiske selskaper har en konkurransefordel. Da kan de ikke få noen avtale med EU, sier Erik Mustad.

Fra begge sider kommer det advarsler om at forhandlingene er i ferd med å bryte sammen, og representanter for partene har tonet ned sjansen for et gjennombrudd.

Erik Mustad forklarer at det er fiskeripolitikken som har vært vanskeligst å komme til enighet om nå.

– Fordi Storbritannia ikke vil ha fiskefartøy fra EU-land innen britisk territorium. Det har vært det klart viktigste punktet, mye på grunn av fiskeripolitikk er en av de viktigste sektorene i EU.

Mustad legger til at partene må komme til en enighet dersom britene ønsker å ha tilgang til det indre markedet i EU.

BELGIA: Det britiske og EU-flagget avbildet sammen før Johnson og von der Leyen går i samtaler sammen onsdag kveld. Foto: OLIVIER HOSLET / POOL / EPA POOL

– Norge kjøper seg tilgang for mange milliarder for å kunne handle tollfritt med unionen. Men Storbritannia mener de er så store at de bør få en særavtale.

Særavtalen de ønsker går ut på at de får tilgang til det indre markedet på andre måter enn å betale. EU kan gå med på et kompromiss, dersom de for eksempel gir fiskere tilgang til farvannet sitt.

– Men det har ikke britene gått med på, sier Mustad. For at varer skal gå tollfritt over grensene må de være med i en slik handelsunion.

Alvorlige konsekvenser for norske bedrifter

Ifølge Erik Mustad vil det få konsekvenser for oss dersom partene ikke blir enige. Han forklarer at Norge samarbeider med britene gjennom unionen, så det er viktig for oss at partene lander en handelsavtale.

– Blir det en ikke-avtale så blir det vanskelig for norsk eksport. Da kan vi ikke fortsette å samarbeidet med Storbritannia slik som vi gjør i dag gjennom EØS-avtalen.

Konsekvensen kan bli at det kan bli vanskeligere for norsk eksport til Storbritannia og motsatt.

– Da vil det bli forsinkelser av varer på grensen. For eksempel laks og annen fersk fisk, kan bli stående i kø på grense. Det vil skape en hel masse byråkratiske problemstillinger, og økonomiske tap, for mange norske bedrifter, avslutter Mustad.

Kan ta flere dager

Før samtalen har en britisk kilde sagt til BBC at det kan ta flere dager før de kommer til enighet.

– Fremgang på politisk nivå kan tillate at forhandlingene kan fortsette de neste dagene, sier den politiske kilden til BBC.

Kilden la også til at det var viktig å være realistiske, at man bør forberede seg på at de ikke blir enige.

Mustad sier at alternativet kan bli en ikke-avtale, fordi britene ikke ønsker å utsette diskusjonen videre.

– Hvis det skjer må det være «harde grenser» inn og ut av Storbritannia.

EU-ledere skal møtes til et eget toppmøte torsdag.

Publisert: 09.12.20 kl. 21:00