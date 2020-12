forrige









SURREALISTISK: Dagene på jobb har ofte kjentes som i en film, for det er så langt borte fra det pleierne bruker å gjøre, forteller intensivsykepleier Sandra Månsson. Her står fem pleiere over en pasient.

Her pleies Sveriges sykeste covidpasienter

STOCKHOLM (VG) Sverige var på vei til å reise seg etter coronapandemiens herjinger i vår. Men så kom andrebølgen. VG fikk være med på innsiden til de aller sykeste.

Nora Thorp Bjørnstad

Pontus Orre (foto)

Oppdatert nå nettopp

Intensivsykepleier Sandra Månsson (43) har sett det meste gjennom et langt arbeidsliv, men det hun og kollegene har opplevd de siste ni månedene, savner sidestykke.

Hun jobber i en av de hardest coronarammede hovedstedene i Europa, ved sykehuset der de sykeste covidpasientene i region Stockholm blir sendt til.

Onsdag kom nyheten om at Sverige nå har passert 300.000 registrerte smittetilfeller. Siste døgn har 96 personer dødd av coronaviruset i Sverige.

– Dette er noe jeg aldri har vært med på tidligere. Å se så mange komme inn, så syke, hver eneste dag ... Pasientene er dessuten syke på en måte vi ikke har sett så ofte før, og de trenger annen type behandling enn det vi er vant til, sier intensivsykepleier Sandra Månsson, når VG møter henne ved Solna, Nye Karolinska i Stockholm.

På avdelingen er det slående stille, bortsett fra ett og annet pip fra apparatene. På skjermen til datamaskinen ved en av sengene står det : «Sykehuset er i skjerpet tilstand siden 19. november på grunn av covid-19-pandemien«

VG ser rundt på de 21 menneskene i sykehussengene. Kun én virker å være ved bevissthet. Alle feiler de det samme.



Høyeste tallet siden i vår

Lenge håpet svenske eksperter at den høye smitten i landet skulle lede til flokkimmunitet til sommeren, slik at landet kunne unngå en andre bølge av viruset.

Strategien slo feil.

For etter en periode i sommer der intensivbehovet var mindre, har tallet på pasienter som trenger sykehusbehandling i region Stockholm økt kraftig igjen de siste ukene. Sykehusene nærmer seg nå vårens topp med 1100 pasienter innlagt på samme tid.

– Vi hadde håpet å se en nedgang for sykehusbehovet av pasienter med covid-19 denne uken, men nå ser vi en utvikling som er helt motsatt. I dag ser vi 801 pasienter med covid-19 fra våre akuttsykehus og den geriatriske pleietjenesten. Det er det høyeste tallet siden i vår, fortalte lege og virksomhetsleder ved intensivavdelingen, Björn Persson, til Region Stockholms informasjonstjeneste mandag.

SURREALISTISK: Dagene på jobb har ofte kjentes som i en film, for det er så langt borte fra det pleierne bruker å gjøre, forteller intensivsykepleier Sandra Månsson. Foto: Pontus Orre

FAKTA: INTENSIVBEHANDLING VED KAROLINSKA Covid-intensivavdelingen på Karolinska sykehus hadde per 3. desember hatt rundt 640 pasienter med covid-19 inne til behandling.

Dødeligheten var i mars 30 prosent, og i mai 10 prosent. Høstens tall er ikke ennå klare.

80 prosent av pasientene er menn.

Gjennomsnittsalderen er rundt 60 år.

80 prosent av pasientene har underliggende sykdommer. Det vanligste er høyt blodtrykk. (Kilde: Karolinska universitetssykehus) Vis mer



Navn på visiret

Tirsdag ligger det til sammen 253 kritisk syke covidpasienter på svenske intensivavdelinger. Tallet er stigende fra dagene før. I Norge er det til sammenligning under en tidel, 22 pasienter, som behøver intensivhjelp denne dagen.

Kledd i fullt smittevernutstyr har VG fått slippe inn på den isolerte intensivavdelingen for covid-19.

Ved ankomst til Nye Karolinska blir VG vist inn til et lite rom reservert for personale for å få rett smittevernutstyr. Etter grundig håndvask knytter vi først på en lang lyseblå plastkjole, deretter hårnett, så et ekstra beskyttende munnbind, og til slutt et visir som dekker hele fjeset og deler av halsen.

For at de tildekkede sykepleierne og legene skal fremstå litt mer humane, skriver de navnet sitt på den hvite delen øverst på visirskjermen.

«Sandra» står det med svart sprittusj øverst på pannen til den hardtarbeidende pleieren VG følger.

– I starten, i vår, var det nesten surrealistisk. Jeg var av dem som gikk et forberedende kurs før jeg tok fatt på jobben her på intensiven, men likevel kunne ingen forberedt meg på det som var i vente, sier hun, før hun tar VG gjennom to sluser til den isolerte avdelingen.

– Den siste måneden har jeg sett en skremmende utvikling. Jeg opplever at pasientene nå er sykere. De ligger lengre og er rett og slett mye dårligere av covid, slik vi så i vår. Nå er det kommet tilbake, sier Sandra til VG.

LØFT: Covidpasientene opplever ofte at det er godt å ligge på magen, men de kan ikke ligge slik for lenge. Hver fjerde time nå seks pleiere gå sammen for å snu de sengeliggende. Foto: Pontus Orre

– Ekstreme innstillinger i respiratoren

Inne på covidintensiven er enkle skillevegger satt opp mellom pasientene, men mye av arbeidet Sandra Månsson og kollegene gjør ved hver sykeseng, er det samme.

Covidpasienter har en del til felles, forteller pleierne.

– Covidpasientene kan bli utrolig syke i lungene. De trenger generelt sett veldig mye oksygen tilført, og ganske ekstreme innstillinger i respiratoren, forklarer Månsson gjennom visiret.

Blodpropp er vanlig. Mange får lungeemboli. Og en annen ting som kjennetegner dem, er at de ofte ligger mye på magen, fordi det gir bedre kontakt mellom lungene og blodgjennomstrømningen, forklarer Sandra.

– Hva ville skjedd med disse, hvis ikke de var akkurat her, på den spesialiserte intensiven?, spør VG.

– De ville dødd. Ja, det ville de faktisk. Og ganske fort, sier Sandra.

Hver fjerde time må pasientene snus. To sengeplasser bort fra Månsson står fem pleiere klare, og venter på muskelkraft fra den sjette, en lege. Det flyttes på slanger med avføring og poser med urin. Den eldre, hvithårede pasienten pakkes inn polstret duk og vendes rundt. Pasienten viser ingen tegn på å ha registrert at noe har skjedd.

SMITTEVERN: Alle som skal inn på covidintensiven må desinfisere hender og armer, og kle seg i engangs smittevernutstyr fra topp til tå. Foto: Pontus Orre

Krevende arbeidsforhold

Det er lite prat mellom sykepleierne, fordi det heldekkende smitteutstyret gjør det vanskelig å høre andre. Inne på intensiven blir korte beskjeder gitt med lave stemmer, understreket av håndbevegelser.

– Det er utmattende. Å få inn eller ut informasjon er en utfordring når du er strengt inne bak maske, visir og drakt. Det blir dessuten fort veldig varmt, det er fysisk tungt, og man blir sliten og trøtt av det, forteller Sandra til VG.

Sandra har hatt noen måneders avbrekk fra pleiejobben, for å jobbe fulltid hos den svenske Sykepleierforeningen. Hun sier det gjorde henne godt, hun fikk hentet inn krefter med en pause. Men hun ser at mange av kollegene hennes er veldig slitne nå.

– Mange har PTSD (posttraumatisk stressyndrom) etter i vår, andre har utmattelsessyndrom. Man merker det på dem, de kan være veldig stille, eller irritable. Noen setter ord på hvor slitne de er. Andre blir bare tause. Når den andre bølgen kom nå, så kom alt det tunge tilbake til dem, sier hun.

En del er sykemeldt, men mange går fortsatt på jobb, utslitte. Enkelte pleiere på korttidskontrakter er så slitne at de sier opp jobben for å være sikre på å få en sårt trengt juleferie, skriver Svenska Dagbladet tirsdag.

Intensivsykepleier Sandras største utfordring er likevel hindrene for kontakt med pasientene hennes. Hun holder dem i hånden så ofte hun kan, uten hansker, for å gi dem litt nærhet.

– Tenk deg at du ligger der, ute av stand til å røre deg, så syk som du aldri har vært, og så er det bare folk som ser ut som romvesen til å ta seg av deg, sier hun ettertenksomt mellom apparatene.

MANGELVARE: Sandra anslår at hun spriter hendene rundt hundre ganger i løpet av vakten. Men hun er takknemlig for at de nå har sprit og utstyr nok, for i vår var begge deler mangelvare på intensivavdelingen. Foto: Pontus Orre

12,5 timers vakter

Siden Sverige så en oppblussing i covidspredning ble det fra 19. november innført 12,5-timersvakter for sykepleierne på intensiven, fordi behovet er så stort og mangelen på ansatte likeså. I vår jobbet Sandra og de andre pleierne minst 50 timer i uken.

Når Sandra starter på vakt denne dagen, stikker en kollega inn hodet og spør om hun kan vise en pleier fra barneavdelingen hvordan de jobber her. Pleieren som er satt inn på vakt på grunn av personalmangel, har aldri jobbet på intensiven før.

Hver fjerde time er det pause for å skifte munnbind. Det er slitsomt, vedgår hun, men så snart hun er inne på avdelingen, flyttes fokus bort fra henne selv, og til menneskene hun er satt til å ta vare på.

– Denne pasienten, én av to som jeg passer på i dag, er et par år eldre enn meg. Hun hadde ingen bakenforliggende sykdommer, sier Månsson alvorlig, og lener seg ned mot kvinnen.

Sandra stryker pasienten over håret og gir et beroligende «jeg forteller bare litt om deg», mens hun hviler blikket på kvinnens fjes. Pasienten viser ingen reaksjon. Ingen lyder høres bortsett fra summingen i maskiner og ett og annet pip fra en monitor.

– Kan hun høre deg?, spør VG

– Hun gir ingen tegn på at hun hører, men jeg velger å tro at hun gjør det, sier Sandra, med smilende øyne bak all plasten.











Farvel på iPad

Kvinnen Sandra pleier, var våken inntil i går. Da mente legene at det var for utmattende for henne å være våken. De ville indusere koma.

Før det skjedde fikk kvinnen si et slags midlertidig farvel til sin nærmeste, men siden det er besøksforbud, måtte det skje digitalt.

– Hun lå med den store oksygenmasken på og holdt iPaden foran fjeset. Vi kunne høre den pårørende forsøke å berolige henne. « Det skal gå bra, det skal gå bra», sa han gjennom skjermen. Og jeg gråt. Jeg strigråt, sier Sandra og blir blank på øynene.

I vår var besøksforbudet så absolutt, at pårørende måtte ta sitt siste farvel med døende pasienter via FaceTime. Det var hardt å være med på, også for de rutinerte pleierne på Karolinska.

Sandra stryker pasienten sin rolig mellom panne og hårfeste.

– Du har så veldig tørre lepper, stakkar deg. Kom, la meg ta litt vaselin på, sier hun omsorgsfullt, og smører forsiktig på et lag.









ISOLERT: Både pleiere og pasienter savner nærhet. I omgangen med covidpasientene er smittevernet ekstra skjerpet.

Håndsprit ganger fem

«Innlagte: 21" står det på et whiteboard, og under « utskrevet», med syv streker bak. Mens VG besøker intensiven blir det klart at en av de innlagte er ute av kritisk fare, og den åttende streken kan dermed føres opp.

Sandra står rett ved tavlen, men ville ikke drømt om å ta på seg den jobben.

– Nei, den gleden skal sykepleieren som har passet på han få ha!

Mannen som skal flyttes til en annen avdeling i dag, har bare vært på intensiven i fire dager. Han tilhører unntakene. De som kommer hit blir ofte i en måned, forteller Sandra.









Klokken 19.30, etter over 12 timers vakt, kan Sandra Månsson gå hjem til de to barna og mannen sin, lettere ør, dehydrert og sliten etter en lang dag i tett smittevernutstyr.

På omkledningsrommet er det tatt høyde for at sykepleierne kan være ganske omtåket etter vakten. Det står det instruksjoner på laminerte plakater med store bokstaver: sprit hendene. Sprit adgangskortet. Sprit hendene. Ta av deg beskyttelsesdrakten. Sprit hendene. Ta av deg hårnettet. Sprit hendene. Behold masken på.

– Hva skulle du ønske folk forsto om denne pandemien?, spør VG

– Hvor farlig den er. Og at den kan ramme hvem som helst.

Publisert: 09.12.20 kl. 14:27 Oppdatert: 09.12.20 kl. 14:59

