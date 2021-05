AstraZeneca-vaksinen ble formelt godkjent av EU fredag 29. januar. 11. mars valgte FHI å midlertidig stanse bruken av AstraZeneca-vaksinen i Norge. I Sverige er vaksinen fortsatt en del av vaksinasjonsprogrammet. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Sverige: Koster 200 å takke nei til AstraZeneca

Innbyggere i Kalmar i Sverige må betale 200 kr om de takker nei til AstraZeneca-vaksinen. Nå anmelder sivilombudsmannen regionen.

Av Louise Krüger

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Takker du nei til AstraZeneca-vaksine i Kalmar län i Småland, må du betale.

Det melder svenske Aftonbladet.

I Kalmar-regionen får man ikke vite hvilken vaksine man skal få før de sitter i vaksinasjonsstolen. Takker man derfor nei, mener helsevesenet i Kalmar at man ikke har møtt opp til avtalt time og at derfor må betale samme avgift som om legebesøket hadde funnet sted – til tross for at man har møtt opp.

Nå anmeldes regionen til sivilombudsmannen (JO) for tiltaket.

Kan ikke velge

– Vi har vært åpne helt fra du avtaler time at du ikke har mulighet til å velge type vaksine. Det er ikke noe nytt for dem som skal vaksineres, sier vaksinekoordinator Marie Ragnarsson til Aftonbladet.

Ragnarson forteller at Kalmar region har tilgang til tre vaksinesorter, og at man da må være villig til å ta alle vaksinene når man blir tilbudt tid for vaksine. Til nå har over 40.000 mennesker fått den første dosen med vaksine i Sverige.

FØR JUL: I likhet med Norge startet Sverige vaksineringen 27. desember. Nå vaksineres befolkningen i landet for fullt. Foto: GLEB GARANICH / REUTERS

Men – det er ikke alle som vil ha den. Ifølge vaksinekoordinatoren Ragnarsson i Kalmar er det nesten utelukkende Astra Zenecas vaksine folk nekter å ta. Hvis personen ikke betaler 200 SEK, får man en ytterligere avgift selv om vaksinasjonen er gratis.

Ragnarsson er overbevist om at andre regioner tar et lignede gebyr. Dersom noen takker nei, kan det hende at dosen må kastes.

Gis kun til de over 65 år

Trolig kommer avvisningene etter at flere land, blant annet Norge, har stoppet videre bruk av AstraZeneca etter dødsfall knyttet til bivirkninger av vaksinen. I Norge er det meldt om fem tilfeller av alvorlige bivirkninger etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. Tre av disse tilfellene døde.

I Sverige har to personer har dødd etter å ha fått vaksinen. Begge var eldre og syke, og tilsynet sier det ikke er mulig å fastslå noen forbindelse mellom vaksinen om dødsfallene, ifølge NTB. Det svenske Läkemedelsverket lager også løpende rapporter om bivirkninger. Så langt er det for det meste snakk om milde reaksjoner og reaksjoner som er vanlige når immunforsvaret aktiveres.

Sverige gjenopptok 25. mars bruken av AstraZeneca-vaksinen etter at landet 16. mars hadde satt vaksinen på pause, og tilbyr i dag kun AstraZeneca til innbyggere eldre enn 65 år.

– Årsaken er at vi ikke har sett de sjeldne blodpropp-tilstandene i denne aldersgruppen. I tillegg har vi en krevende epidemiologisk situasjon med stigende smittetrend, sier overlege Hanna M. Nohynek i det finske folkehelseinstituttet THL til VG.

Anmeldt

En privatperson har anmeldt regionen for vaksine-boten.

Anmelderen skriver:

– Hvis Kalmar fylkesregion hadde opplyst oss om hvilken vaksine som skulle brukes, ville ikke min kone og jeg engang ha kommet inn i vaksinasjonsbygningen og risikert å bli smittet der, muligens smitte andre.

SVENSK SAMARBEID: AstraZeneca-vaksinen er utviklet i samarbeid mellom det svenske selskapet AstraZeneca og Universitetet i Oxford. Foto: DADO RUVIC / REUTERS

TT Nyhetsbyrån, som først omtalte saken, har vært i kontakt med ombudsmannen som opplyser at ombudet har mottatt flere klager om vaksineringen i Sverige, men ingen andre klager om vaksine-bøter.

Nylig opplyste Region Stockholm at de som takker nei til AstraZeneca-vaksinen foreløpig ikke blir tilbudt andre vaksiner.

– Bra at sivilombudsmannen undersøker

Marie Ragnarsson, vaksinekoordinator i Kalmar, mener det er bra at ombudet nå gjør en gjennomgang slik at regionen vet at de gjør alt riktig.

– Det er bra at det undersøkes at vi virkelig gjør det rette. Vi er overbevist om at vi har rett til å ta et gebyr for tapte besøk, sier hun.

Forrige uke hadde 84 prosent mellom 65 og 69 åt blitt vaksinert eller fått tid for vaksine i Kalmar-regionen.