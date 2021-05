FIKK STØTTE: Palestinernes president Mahmoud Abbas støttet Hamas-statsminister Ismail Haniyeh etter et israelsk rakettangrep ødela kontoret til Haniyeh i Gaza i 2006. Foto: Gaza Press/REX / REX

Mannen Israel nå jakter på

Ismail Haniyeh (59) er Hamas-lederen med ni liv. Flere ganger har han vært på radaren til israelske forsvarsstyrker, men fremdeles er han i live.

Av Harald Berg Sævereid

Også torsdag gikk Israels militære målrettet fram for å likvidere Hamas-ledere på ulike nivå i Gaza.

Huset til Ismail Haniyeh skal ha blitt truffet av et israelsk rakettnedslag torsdag, men det blir meldt at han ikke skal ha befunnet seg i huset. Igjen kan det tyde på at Haniyeh nok en gang har overlevd et israelsk angrep.

Angrepene mellom Israel og Palestina har torsdag fortsatt i og ved Gaza.

Øverst på drapslisten

Det er én person som troner øverst på drapslisten til det israelske forsvaret (IDF):

Mannen som har vært sentral i Hamas siden den islamittiske organisasjonen ble grunnlagt i 1988, Ismail Haniyeh. I 2018 ble Hamas-lederen satt på USAs terrorliste.

Da Israels statsminister Benjamin Netanyahu sto fram på israelsk tv og proklamerte at IDF hadde tatt livet av ti toppfolk i Hamas-ledelsen, var ikke Ismael Haniyehs navn på den listen.

Helt siden han ble statsminister i den første Hamas-regjeringen i Gaza i 2006, har han vært under oppsikt av Israel. Av Hamas-toppene som Israel har tatt livet av de siste 20 årene, ble Ismail Haniyeh av mange ansett som mer moderat enn sine kolleger i ledelsen.

– Kanskje er det mer presist å si at Haniyeh opptrer mer taktisk, slik Yasir Arafat ofte fremsto. PLO-sjefen sa ikke ja eller nei, men uttrykte seg på en slik måte at det aldri var noen tvil om hva han mente, sier en norsk diplomat som har møtt Ismail Haniyeh ved flere anledninger.

Én etter én har Hamas-ledere, politiske og militære blitt eliminert av Israel. Ismail Haniyeh har alltid holdt seg i bakgrunnen. Han visste at han var utsatt. Så sent som i 2019 ble kontoret hans i Gaza truffet av en israelsk rakett. Det samme skjedde i 2006. I ingen av tilfellene befant Hamas-sjefen seg i kontorbygningen.

Han har nesten ikke gitt latt seg intervjue av vestlig presse. Pressemeldinger og offisielle uttalelser er måten Haniyeh har operert mot utenverdenen. VG har tidligere intervjuet folk i Hamas-ledelsen, men lykkes aldri med å få Ismael Hanyieh i tale.

I 2020 gikk han offentlig ut og advarte mot president Donald Trumps fredsplan. Noe som ikke ble oppfattet som oppsiktsvekkende.

KNUST: Den ene bygningen etter den andre blir jevnet med jorden etter israelske rakettnedslag. Bildet er tatt torsdag formiddag, 13. mai. Foto: Hatem Moussa / AP

Slik startet Hamas-lederen

Ismail Haniyeh var en del av ungdomsfløyen i den islamske bevegelsen som i 1988 grunnla Hamas. Han sto veldig nære, og var under sterk innflytelse av Hamas’ åndelige leder, Sheikh Ahmed Yassin.

Den åndelige lederen ble drept i et israelsk helikopterangrep i 2003, et stort tap for Hamas og for Ismail Haniyeh personlig. Tre år tidligere møtte VG den åndelige lederen på hans kontor i Gaza.

Da palestinerne valgte en Hamas-regjering ved det første valget i 2006, skjedde det fordi folk var frustrert og fortvilt over Yasir Arafats parti Fatah, ledet av den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas. Folk trodde ikke lenger på PLOs håndtering av fredsprosessen og så at korrupsjonen hos ledelsen bredte om seg og ble større.

Vestlige land svarte med å boikotte det få tvilte på var en lovlig valgt regjering. Oppfatningen var at palestinerne hadde valgt en terrorbevegelse å lede dem.

ÅNDELIG LEDER: Sheikh Ahmad Yassin ble drept av Israel i 2004. Tre år tidligere ble han intervjuet av VG. Foto: Harald Henden

Norge var på den tiden sterkt involvert i de politiske hendelsene i Gaza og på Vestbredden gjennom sin rolle i leder av Giverlandsgruppen for Palestina, AHLC.

Boikotten av Hamas-regjeringen ble effektivt gjennomført. Lidelsene for befolkningen var store og etter hvert innså statsminister Haniyeh at forholdene ville bli verre for palestinerne. Hamas mot den vestlige verden var en tapt kamp. .

Ismael godtok at en palestinsk samlingsregjering ble dannet. hvor blant I det arbeidet var Norge, med utenriksminister Jonas Gahr Støre i spissen, sterkt involvert. Norge godkjent aldri offisielt den palestinske samlingsregjeringen, men Støre forholdt se til den.

BLODSBRØDRE: Khaled Meshal (64) og Ismael Hanieyeh (59) tok alle avgjørelser og styrte Hamas, politisk og militært. Foto: Ahmed Jadallah / X90013

Ismail Haniyeh, sammen med den de-facto Hamas lederen, Khaled Meshal, som var i eksil i Syria, innså at boikotten ødela økonomien.

Haniyeh stokket om på regjeringen, ut forsvant flere Hamas-medlemmer, inn kom teknokrater med den amerikansk utdannede økonomen Salam Fayyad som finansminister.

Norges rolle

Det var på den tiden samtaler mellom utenriksminister Jonas Gahr Støre, Hamas-lederen i eksil Khaled Meshal og Hamas-statsministeren Ismail Haniyeh, fant sted.

– Norge spilte en rolle, men det er viktig å understreke at vi aldri godkjente den palestinske samlingsregjeringen, men vi forholdt oss til den. I ettertid har flere europeiske land komplimentert Norge for den rollen norsk UD spilte, sier den norske diplomaten som fulgte utviklingen på nært hold.

59 år gamle Ismail Haniyeh ble født i Gaza og fikk utdannelsen sin ved de mange FN-skolene som ble opprettet for flyktningbarn i Gaza. Ved Universitetet i Gaza spesialiserte han seg i arabisk litteratur. Familien kommer en palestinsk landsby som før staten Israels opprettelse i 1948, lå der den israelske byen Ashkelon ligger i dag. Ikke langt fra grenseovergangen Erez mellom Israel og Gaza.