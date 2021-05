OPPBEVARER KROPPENE: I disse frysecontainere ligger det ifølge amerikanske medier flere hundre døde kropper. Foto: Thomas Nilsson / VG

Her ligger flere hundre corona-lik i frysecontainere

BROOKLYN, NEW YORK (VG) Ett år etter at New York City var episenteret for corona i verden ligger det fortsatt flere hundre døde kropper i store hvite frysecontainere på et havnelager i Brooklyn.

Publisert: Nå nettopp

«No Pictures and videos»

«Ingen video og bilder».

Forbudt-skiltene henger synlig rundt gjerdene som rammer inn havneområdet.

En sikkerhetsvakt passer på trafikken som går inn og ut og overvåkningskameraene som er festet rundt bygget følger med på den minste bevegelse.

Bak gjerdene, inne på det store havneområdet, står det et titalls store hvite frysecontainere som ifølge amerikanske medier inneholder opptil 750 døde kropper. De aller fleste av dem skal ha dødd av corona.

– Det var flere av dem for ett år siden, sier en sikkerhetsvakt til VG når vi forsøker å komme oss inn på området.

PASSER PÅ: En vakt er på vei inn i bua hvor han følger med på trafikken som går inn og ut på området. Foto: Thomas Nilsson / VG

Da pandemien sto på som verst i verdensmetropolen i april og New York var episenteret for corona i verden, døde det i gjennomsnitt så mange som 566 hver eneste dag.

Kapasiteten på sykehusene var sprengt. Begravelsesbyråene hadde ikke plass på kjølelagre og sykebilene kjørte skytteltrafikk mellom private hjem, eldreboliger og sykehus.

ETT ÅR: Ifølge amerikanske medier har likene nå ligger der i flere måneder. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det ble derfor tatt i bruk store frysecontainere som sto utenfor sykehusene i byen.

I mer enn et århundre har døde personer som ikke har blitt identifisert, eller som er uten familie, blitt gravlagt på Hart Island i Long Island.

Under pandemien ble også massegraven tatt i bruk hyppig, men mangle ble også lagt på fryselagre – og flere hundre ligger der fortsatt.

IDENTIFISERING: En begravelsesbil kjører inn på det avsperrede området. Foto: Thomas Nilsson / VG

Sist byen tok i bruk slike frysecontainere i stor skala var under angrepet på tvillingtårnene i 11. september 2001 da 2,753 ble drept.

– Det ble opprettet spesielt for å gi familiene den ekstra tiden i en veldig stresset periode for begravelsesbransjen, sa Dina Maniotis, viseadministrerende direktør for legeforeningen.

Mange av dem som fortsatt ligger der har trolig ikke blitt identifisert, er uten familie eller har familie som kanskje ikke har muligheten til å ordne begravelser.

Ifølge CBS New York har løsningen møtt motstand og høstet kritikk fra enkelte av byens lokale politikere, som mener at tunge byråkratiske prosesser fører til at likene fortsatt blir oppbevart der – og ikke blir gravlagt på Hart Island.

Frysecontainerne på havnelageret har blitt et symboltungt bilde på hva verdensmetropolen gikk gjennom i starten av pandemien.

Nå, over ett år senere, er nær ti millioner vaksinert med førstedosen, covidtallene er lave- og byen som aldri sover er på vei til å åpne opp igjen.

Torsdag denne uken oppdaterte også CDC sin veileder for folk som er fullvaksinerte – hvor livet nærmest kan gå tilbake til normalen igjen.

– Alle som nå er fullvaksinert kan nå delta i små og store innendørs og utendørs aktiviteter, uten å bruke munnbind og uten å praktisere sosial distanse. Hvis du er fullvaksinert kan du starte å gjøre de tingene du sluttet med som følge av pandemien, sa direktør ved CDC Rochelle Walensky.