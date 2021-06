AVGANG ETTER KYSSEBILDER: Matt Hancock måtte gå av som helseminister etter kyssebilder av han og sekretæren sin. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL

Fjerner kamera etter kyssebilder

Storbritannias helseminister Matt Hancock måtte gå av etter kyssebilder. Nå er overvåkningskameraet som fanget det hele opp fjernet.

Publisert: Nå nettopp

Det forteller den nye helseministeren Sajid Javid til Sky News.

– Jeg tror at overvåkningskameraer er gunstig for å ivareta sikkerheten. Men jeg tror ikke, som en generell regel, at det bør være kameraer på kontorene til statssekretærer, utdyper han.

Han fikk departementet til å deaktivere det.

Javid overtar kontoret til Matt Hancock som søndag trakk seg som helseminister. Det skjer etter at britiske medier publiserte overvåkningsbilder av at han kysser sin sjefrådgiver.

FÅTT KAMERA FJERNET: Den nye helseministeren i Storbritannia, Sajid Javid, har fått overvåkningskameraet på kontoret fjernet. Foto: Tolga Akmen / AFP

Hancock er gift med en annen kvinne, men kritikken har handlet om at kysset var et brudd på smittevernreglene.

Bildene skal være fra 6. mai, mer enn en uke før reglene om sosial distansering mellom folk fra forskjellige husstander ble opphevet.

Hancock har tidligere beklaget hendelsen og har sagt at han «er veldig lei seg».

Ifølge Sky innrømmer den nye helseministeren at han tidligere har bedt om å få kontoret sitt sjekket for overvåkningsgjenstander.

– Jeg har aldri hørt om at det har vært kameraer i de andre fem avdelingene jeg har drevet, og jeg er ikke helt sikker på hvorfor det var en her, sier Javid som blant annet har vært finansminister.

– Men jeg er sikker på at det vil komme mer informasjon om dette når hele hendelsen blir undersøkt.

Han tror også at hans kollegaer kommer til å sørge for at kontorene blir godt undersøkt i kjølvannet av dette.

– I tilfelle det er uautoriserte enheter der inne som kan være en nasjonal sikkerhetsbrudd, understreker han.