Valgfunksjonær i Georgia har gått i dekning: − Har mottatt trusler

En video med falske påstander om en valgfunksjonær i Georgia har fått alvorlige konsekvenser, opplyser delstatens valggeneral.

Publikums interesse for det som foregår på innsiden av tellelokalene er svært stor i årets amerikanske presidentvalg, etter at blant annet president Donald Trump flere ganger og uten dokumentasjon har hevdet at det pågår valgfusk.

Dette har fått dramatiske konsekvenser for en valgfunksjonær i Georgia, opplyser delstatens valggeneral Richard Barron.

Under en pressekonferanse fra Fulton County fredag, fortalte Barron at en viral video i sosiale medier har ført til at en av hans valgfunksjonærer nå har gått i dekning.

BEKYMRET: Valggeneral Richard Barron forteller at en valgfunksjonær i Fulton County har gått i dekning. Foto: REUTERS/Brandon Bell

– Ifølge videoen anklages funksjonæren for å kaste en stemme mens han var ansvarlig for en av de fem stemme-kuttemaskinene. Disse maskinene brukes til å kutte konvoluttene, slik at du kan skille ut den konvolutten som er på innsiden. Det ble antydet at funksjonæren kastet en av disse stemmene, forteller Barron.

– Svaret er nei, legger han til.

Vippestaten Georgia er natt til lørdag nesten ferdige med å telle stemmene, og med bare noen tusen stemmer igjen å telle ligger Trump under med 4289 stemmer.

Maskinene som ble vist i videoen fra valglokalet brukes kun til å skille konvoluttene på innsiden fra konvoluttene de ligger i. Selve stemmeregistreringen skjer ikke her, men i neste fase.

Episoden ble gransket av valgledelsen i Georgia, som raskt konkluderte med at det ikke foregikk noe galt.

– Disse stemmesedlene er 8,5 ganger 19 tommer lange. På intet tidspunkt kunne man se at han tok noe ut av konvolutten. Det som ble kastet, var instruksjoner på en liten lapp. Velgere legger ofte ved instruksjoner når de sender inn stemmesedlene, sier Barron.

Etter at videoen skjøt fart i sosiale medier, ble også informasjon om valgfunksjonærens navn, bostedsadresse, bil og registreringsnummer delt.

– Han er for tiden i dekning, for han har mottatt trusler. Han har måttet stenge alle sosiale medier. All hans personlige informasjon ble offentliggjort. Jeg synes det er skammelig. Han tok bare ut en liste med instruksjoner som lå i en av konvoluttene, opplyser Barron.

Funksjonæren bor nå hos venner fordi han på grunn av trusler ikke tar sjansen på å bo hjemme, ifølge valggeneralen.

– Han har måttet flykte fra sitt eget hjem. Han er redd for å kjøre sin egen bil, siden registreringsnummeret er lagt ut. Han var en av våre raskeste funksjonærer og veldig dyktig, sier Barron.

