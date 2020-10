Millioner har sett viralt debattklipp

En 33 år gammel utfordrers verbale debattangrep på en sittende senator i Georgia, har fått mye oppmerksomhet i USA de siste par dagene.

Republikaneren David Perdue (70) får tøff motstand fra Demokratenes Jon Ossoff (33) i den amerikanske delstaten Georgias valg av senator. De siste meningsmålingene tyder på at dette blir jevnt.

Nå har senator Perdue avlyst den siste debatten med Ossoff før valget.

«Kanskje senator Perdue ville ha gjort en bedre jobb med å kjempe mot coronaviruset dersom han ikke hadde vært opptatt med å bekjempe flere føderale etterforskninger for innsidehandel», sa Jon Ossoff (D) under det som skulle ha vært den nest siste debatten deres.

Ossoff lot det være et sekunds taushet før han fortsatt med neste angrep.

Er renvasket

«Det er ikke bare det at du er en skurk, senator. Det er at du angriper helsen til det folket du er valgt til å beskytte. Du sa at coronaviruset ikke var mer dødelig enn influensa. Du sa at vi ikke ville få en betydelig økning i smittetilfeller».

Ifølge oversikten til The New York Times, har det vært 7768 coronarelaterte dødsfall og 370.000 smittetilfeller i Georgia. Delstaten opplevde en kraftig økning i juni og juli, og ser en ny økning igjen i oktober.

Perdue er blitt kritisert for å kjøpe aksjer i selskapet som profitterer på hans politiske handlinger. 24. januar kjøpte han aksjer i et selskap som produserer beskyttelsesutstyr for helsepersonell. Dette var samme dag som han og andre senatorer ble informert om farene ved coronaviruset, ifølge The Atlanta Journal-Constitution.

Perdues valgkampledelse sier til lokalavisen at senatoren er blitt renvasket for anklagene om lovbrudd og at aksjekjøpene ble gjort av et fond, ikke av Perdue direkte.

Dette forhindret ikke Jon Ossoff i å utnytte Perdues aksjegevinst politisk. 33-åringen postet etter debatten et 72 sekunders utdrag på Twitter, og dette klippet er i skrivende stund sett 12,7 millioner ganger.

Senatet i spill i november

Presidentvalget i USA tar naturlig nok mesteparten av oppmerksomheten, men det er også en durabelig kamp mellom Republikanerne og Demokratene om kontrollen i Senatet.

35 av de 100 setene i Senatet står på spill, hvis vi inkluderer spesialvalgene i Arizona og Georgia.

Republikanerne, som har 53 senatorer, har 23 plasser å forsvare, mens Demokratene har 12. Ballotpedia anser elleve av setene som trygge for Republikanerne og åtte for Demokratene.

Ifølge nettstedet Fivethirtyeight.com er Demokratene akkurat nå favoritter til å vinne Senatet, basert på meningsmålingene i de 16 duellene som er jevnest.

