Skyting på Universitetet i Kabul – minst ti studenter skal være drept

Innenriksministeren i Afghanistan bekrefter meldinger om pågående skyting på Universitet i Kabul. Situasjonen er foreløpig uavklart og spesialstyrker er på stedet. Det skal også ha vært eksplosjoner i området.

Minst ti studenter skal være drept etter angrepet. Det opplyser sikkerhetsstyrker og vitner, skriver nyhetsbyrået Reuters mandag ettermiddag.

– Angriperne skjøt mot alle studenter de så, sa en Fathullah Moradi til nyhetsbyrået. Han sier at han selv klarte å flykte gjennom en av universitetsportene.

Det har også kommet meldinger om flere sårede etter angrepet. Ifølge en anonym regjeringskilde skal det være mange såret.

En politikilde sier at minst 15 personer skal være såret etter angrepet.

Verken tallet på drepte eller sårede er foreløpig offisielt bekreftet fra myndighetene.

Det var rundt 07.30 norsk tid mandag at kanalen først meldte om skyting på og ved universitetet.

Eksplosjonen skal ha skjedd i nærheten av det juridiske fakultet, skriver NTB.

Situasjonen er klokken 13.00 fremdeles ikke avklart, og det kommer meldinger om at det fremdeles pågår skuddvekslinger i området.

Politiet ha mandag formiddga forsøkt å redde lærere, studenter og ansatte ved universitet. De sperrer også nå av området, ifølge sikkerhetsmyndigheter. Bilder i sosiale medier viser studenter som flykter i panikk fra universitetsområdet.

Skytingen skjer ifølge kilder til Tolo News under det som skal være en åpningen av en bokutstilling på universitetet, hvor det skal være høytstående afghanske og iranske tjenestepersoner til stede.

Det er foreløpig ikke kjent om disse personene hadde ankommet Universitetet da hendelsen oppsto, melder NTB.

Tolo News melder videre at det skal ha vært totalt tre gjerningsmenn med skytevåpen som tok seg inn på Universitetet.

OMGRINGER UNIVERSITETET: Afghansk politi ved universitetet i Kabul mandag morgen etter meldinger om skyting på området. Nyhetsbyrået AP melder at Afghansk politi nå har omringet campus.

Flere studenter skal ha forlatt universitet like etter de ble informerte om at det kom meldinger om skyting.

Mandagens undervisning var allerede godt i gang da skytingen begynte, forteller en universitetsprofessor til den lokale TV-kanalen Ariana. Ansatte og sikkerhetspersonell hjalp studenter med å komme seg fra området, ifølge professoren.

Taliban opplyser at de ikke står bak angrepet, men den ytterliggående islamistgruppa IS har tidligere angrepet en rekke utdanningsinstitusjoner i Afghanistan.

Senest i forrige uke tok IS på seg ansvaret for et selvmordsangrep mot en utdanningsinstitusjon i Kabul der minst 24 mennesker ble drept, de fleste av dem studenter.

Ifølge lokale talspersoner skal også sju sivile ha blitt drept av en veibombe i Lashkar Gah-regionen sørvest i landet mandag morgen.

Norge har rundt 60 spesialsoldater i Kabul, der de i flere år har samarbeidet tett med det afghanske politiets spesialstyrke Crisis Response Unit 222 og følger dem når de er ute på oppdrag.

