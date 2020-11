INTESIVAVDELINGEN: Ambulansepersonell vasker bilen etter å ha levert en coronapasient til insentivavdelingen på Danderyd sykehus like utenfor Stockholm i mai. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Svensk intensivlege bekymret for ny bølge: − Lett at vi gråter

Smitten øker kraftig i Sverige, sammen med antall innlagte i hovedstaden. Intensivoverlege David Hellgren Svae sier at helsepersonell er slitne, og spår et kraftig innrykk av pasienter om noen dager.

På Södertälje sykehus like utenfor Stockholm stålsetter helsepersonell seg for den andre coronabølgen.

– Vi kommer til å få en kraftig økning av pasienter hit om noen dager, sier overlege David Hellgren på intensivavdelingen til SVT onsdag.

Svenske myndigheter skjerpet retningslinjene i flere regioner på en pressekonferanse tirsdag.

Det siste døgnet er det registrert 28 nye dødsfall i landet, mens det var 31 døgnet før det.

På bare tre døgn økte antall innlagte covid-19 pasienter i Stockholms län fra 148 til 203.

– Situasjonen er veldig alvorlig. Flere intensivplasser brukes til å behandle syke og mye tyder på at flere kommer til å dø av viruset, sa statsminister Stefan Löfven på pressekonferansen.

SKJERPER: Statsminister Stefan Löfven strammet tirsdag inn på tiltakene i flere regioner i Sverige. Foto: Janerik Henriksson/TT

– Sitter i kroppen

Hellgren er svært bekymret for smittetrykket de nå ser i området. Han forteller til SVT at belastningen på de ansatte var stor under den første bølgen, og nå må de igjen brette opp ermene.

– Da de første pasientene kom, var det tungt. Det skal jeg ikke stikke under en stol, det var hardt.

Til tross for at de nå er bedre rustet enn i mars og april, både når det kommer til tilgjengelig materiale og kunnskap, er uroen blant de ansatte kanskje til og med større denne gangen, sier overlegen.

– Den mentale belastningen nå er kraftig. Det sitter i kroppen – minnene fra den kaotiske våren er fortsatt friskt i minne. Det er vanskelig å forklare for noen som ikke var der.

Hellgren sier at helsepersonellet fortsatt er rystet, og en del er fremdeles sykemeldt etter den tøffe våren.

– Det er fortsatt sånn at når vi prater om det, er det lett at vi gråter.

Skuffet over folket

De skjerpede lokale retningslinjene gjelder i Halland, Örebro og Jönköping.

I forrige uke ble det innført skjerpede retningslinjer i Stockholm, Uppsala og Vestra Gøtaland.

Rådene er litt ulike i hver region, men befolkningen bes avstå fra sosial kontakt med folk utenfor husstanden, avstå fra kollektivtrafikk med mye folk og arbeidsgivere bes legge til rette for så mye hjemmekontor som mulig.

Det siste døgnet er det registrert over 3000 nye smittetilfeller i Sverige, ifølge VGs oversikt.







SMITTE: Regionen-Stockholm opplever for tiden en økning i nye smittetilfeller. Bildet viser gågaten i gamlebyen i Stockholm.

Overlege Hellgren er skuffet over befolkningen.

– Det er en skuffelse, ettersom vi sliter her. Man har ikke holdt avstand, og det har vært sosiale sammenkomster med mange mennesker hvor man har blitt smittet, sier han til SVT.

– Det er virkelig ikke vår oppgave å legge skylden på pasienten. Men vi kan jo be til samfunnet om at man i alle fall prøver å unngå å bli smittet. Så jeg er litt skuffet.

Helse- og sykehusdirektør i Region Stockholm Björn Eriksson sa til VG tirsdag at situasjonen i Stockholm er alvorlig.

Den svenske helsedirektøren understreker at situasjonen ikke er like alvorlig som i vår. Da var 1100 pasienter innlagt på sykehuset med covid-19, og 230 fikk intensivbehandling.

BEKYMRET: Helse- og sykehusdirektør i Regionen Stockholm Björn Eriksson Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Men hvis vi skal få ned smittespredningen, så må vi handle nå.

På spørsmål om hvorfor Stockholm-regionen nå opplever en kraftig økning i antall nye smittetilfeller, svarer helsedirektøren:

– Det er for mange som har nær kontakt med hverandre. Det vil si at den sosiale distanseringen vi hadde i vår må komme tilbake igjen.

Publisert: 04.11.20 kl. 23:29

