TRENGER PENGER: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) jobber nå for å få på plass finansiering til fordeling av medisiner, utstyr og vaksiner til alle verdens land. Foto: Line Møller

Norge slår alarm: Trenger 270 corona-milliarder

Norge leder det internasjonale samarbeidet som skal sørge for at hele verdens befolkning skal få tilgang til vaksiner, behandling og testutstyr. Nå haster det å få finansieringen på plass.

– Det er veldig mye som har skjedd, men finansieringsgapet er kjempestort, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) til VG.

Sammen med Sør-Afrika leder Norge samarbeidet Access to covid-19 Tools Accelerator (ACT-A). Det er en koalisjon bestående av stater, stiftelser, forskere, representanter fra industri, filantroper og helseorganisasjoner.

Samarbeidet skal sørge for utvikling og rettferdig fordeling av testutstyr, behandling, vaksiner, i tillegg til å styrke helsevesenet for å slå ned på pandemien.

Nå mangler ACT-A rundt 270 milliarder norske kroner til arbeidet. For å sikre fremdrift trengs rundt 42 milliarder kroner innen utgangen av 2020.

MØTE: I forrige uke var det andre møtet mellom samarbeidspartnerne i ACT-A. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og helseambassadør John-Arne Røttingen pekte da på to viktige samlinger for å nå finansieringsmålet: Paris Peace Forum, som pågår nå, og G20-møtet senere i November. Foto: Line Møller

Nå møtes verdenslederne

Torsdag i forrige uke tok statsminister Erna Solberg opp finansieringsbehovet under Paris Peace Forum, der statsledere og organisasjonstopper fra hele verden er samlet.

– Jeg tror ACT-A er på riktig spor, men vi må ha høyere bidrag fra land og bedrifter i privat sektor for å finansiere det ytterligere, sier Solberg under forumet.

Solberg sier at ACT-A-lederne vil be land om å bidra med mer penger under G20-møtet som starter 21. november.

– Hvis ikke vi får høyere bidrag fra land vil vi ikke nå målene, sier Solberg, og legger til at de har fått positive signaler fra Frankrikes president Emmanuel Macron og Europakommisjonen tidligere under forumet.

Statsministeren sier at Norge allerede har bidratt med 65 millioner amerikanske dollar, tilsvarende rundt 617 millioner norske kroner, og at den norske regjeringen planlegger å øke summen ytterligere.

– Men vi trenger også andre land. Dette bør ses på som del av gjenopprettelsen av økonomien, det skjer raskere om hele verden kommer raskere ut av pandemien.

Under fredskonferansen i Paris varslet EU-kommisjonen at de har besluttet å gi bevilge ytterligere 100 millioner euro, rundt én milliard norske kroner, til det internasjonale vaksinesamarbeidet COVAX for å sikre vaksiner til lav- og mellominntektsland. Totalbeløpet er nå 500 millioner euro.

Dette er ACT-A Access to covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) er en koalisjon bestående av stater, stiftelser, forskere, representanter fra industri, filantroper og helseorganisasjoner som sammen vil bekjempe covid-19.

Fasiliteringsrådet i ACT-A består av 34 medlemmer. Rådet er bredt sammensatt med land fra alle verdensdeler, sivilsamfunnsaktører, forskere, filantroper, representanter fra industrien og store helseorganisasjoner.

Formålet med rådet er å sikre politisk lederskap på høyt nivå, gi råd og bidra til å til politisk og finansiell mobilisering for ACT-A. Kilde: Utenriksdepartementet Vis mer

Kan tjene inn investeringen på tre dager

Finansieringen som Norge og resten av ACT-A nå ber om, skal sørge for:

2 milliarder vaksinedoser innen tidlig 2021

500 millioner hurtigtester innen første halvår 2021

245 millioner behandlinger (steroider og antistoff) i løpet av 2021

Ifølge global helseambassadør i Utenriksdepartementet, John-Arne Røttingen, er summen som ACT-A nå ber om kun 0,25 prosent av de tolv tusen milliardene som G20-landene allerede har brukt på økonomiske tiltakspakker som følge av pandemien.

– Det er så store beløp at vi klarer ikke helt å forholde oss til dem. Når det gjelder de beløpene som verdensøkonomien nå taper som en konsekvens av covid-19-pandemien, så det er et relativt lite beløp. Men likevel er det krevende, sier Røttingen.

– Hvis man nå klarer å investere i og ferdigstille utvikling av disse teknologiene og få tatt dem i bruk, så vil verdensøkonomien kunne tjene inn igjen 9000 milliarder dollar innen 2025. Altså vil vi få en mye raskere retur til vanlig økonomisk aktivitet og å få samfunnshjulene i gang, sier han.

STORE BELØP: Global helseambassadør i Utenriksdepartementet, John-Arne Røttingen, er sentral i arbeidet med å få på plass finansieringen av utstyr og vaksiner for å bekjempe pandemien over hele verden. Foto: Line Møller

Ifølge Ulstein og Røttingen vil verden tjene inn igjen investeringen i ACT-A på tre dager gitt de store økonomiske konsekvensene av pandemien og smitteverntiltakene.

– Når vi veit at vi vil hente inn igjen kostnadene med investeringen på 36 timer, så må vi få det løst. Det mest akutte er midlene vi trenger inneværende år, sier Ulstein.

– Er det viljen det står på?

– Problemet er ikke lite vilje for å bli med å bidra, eller for å se at vi trenger en løsning, men å finne de finansielle mekanismene og miljøene som kan løse de store pengene raskt. Det har ikke vært enkelt. Det er der vi trenger å finne den rette nøkkelen, sier Ulstein.

– Dramatiske konsekvenser

Ifølge er det ikke mulig at rike land tar regningen alene, da summen er like mye som en fjerdedel av verdens bistand til fattige land.

– Hvis vi skulle finansiert covid-arbeidet med å trekke vekk all annen internasjonal bistand, så hadde det bare mangedoblet de langsiktige sosioøkonomiske konsekvensene. Så det å finne andre finansieringskanaler er ikke bare naturlig, men helt riktig også. Insentivene er så sterke, sier Ulstein.

Konsekvensene av å ikke få de midlene som trengs, er dramatiske, ifølge utviklingsministeren. Både for hele verdensøkonomien, men særlig for de aller fattigste i verden.

Foto: Line Møller

– Det vi ser nå, er en dobling av mennesker som lever i akutt sult. Det er seks til syv år tilbakesteg i kampen mot fattigdom, bare i løpet av de månedene med pandemien. 23 millioner barn vil ikke komme tilbake igjen på skolen, selv når pandemien er over fordi at situasjonen for de fattige familiene har vært så graverende at de enten har måtte sette de i arbeid eller mange faktisk har giftet de bort. Det er dramatiske konsekvenser.

Ulstein og Røttingen peker på at samfunnet heller ikke kan gå tilbake til normalt i Norge før man har fått pandemien under kontroll i alle deler av verden.

– Det henger tett sammen. Vi får heller ikke en ende på situasjonen i Norge før vi har funnet en løsning, sier Ulstein.

Publisert: 17.11.20 kl. 07:55

