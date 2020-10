REKORDMANGE FORHÅNDSSTEMMER: Michael Imms i fylket Chester i Pennsylvania samler sammen sorterte stemmesedler fredag 23. oktober. Foto: Matt Slocum / AP

Poststemme-seier til demokratene i viktige vippestater

USAs høyesterett vil ikke overstyre beslutninger som tillater at poststemmer i Pennsylvania og Nord-Carolina mottas og telles opp etter valgdagen.

For mindre enn 10 minutter siden

Striden om poststemmene er svært betent i forkant av det amerikanske presidentvalget tirsdag 3. november.

For hvor lenge skal man akseptere innkomne stemmer, og hvor lenge skal man drive opptelling?

Donald Trump og republikanerne har tatt til orde for å begrense muligheten for å avgi poststemmer, mens demokratene i flere delstater har ønsket å endre reglene slik at så mange stemmer som mulig kan bli telt med. På grunn av coronapandemien vil rekordmange amerikanere i år avlegge sin stemme via posten istedenfor fysisk i et valglokale.

USAs president har flere ganger hevdet at poststemmer fører til økt valgsvindel, noe Politifact gjentatte ganger har tilbakevist.

– Forhåpentligvis vil ikke de få gjenværende statene som har bestemt seg for å ta masse tid etter 3. november for å telle stemmer få lov til det av de ulike domstolene, sa Trump til journalister onsdag, ifølge Washington Post.

Varsler omkamp

Natt til torsdag ga imidlertid USAs høyesterett en foreløpig seier til demokratene i to svært viktige vippestater: Pennsylvania og Nord-Carolina.

I Pennsylvania må en stemme vanligvis ha kommet inn til valgkontoret innen klokken 20 på valgdagen for å bli telt med. I år kan stemmer som kommer frem opptil tre dager etter valgdagen telles med – så lenge de er sendt før valgdagen.

Republikanerne har bedt høyesterett om å stanse denne utvidede fristen, men høyesterett uttalte natt til torsdag at de ikke vil behandle spørsmålet nå. De tre konservative dommerne Clarence Thomas, Samuel A. Alito og Neil M. Gorsuch utelukker imidlertid ikke at de vil komme til å se på saken etter valget.

– Avgjørelsen i Pennsylvanias høyesterett bryter antakelig med den føderale grunnloven, skriver Alito i en uttalelse gjengitt av Washington Post.

– Sikret seg en stor seier

I Nord-Carolina var det allerede lov å telle med stemmer som kom innen tre dager etter valgdagen, men fristen er nå utvidet til ni dager. Denne fristen ble også utfordret av republikanerne, men høyesterett har valgt å la den bli stående, med fem mot tre stemmer.

– Nord-Carolinas velgere sikret seg en stor seier i høyesterett i kveld, skriver delstatens demokratiske statsadvokat Josh Stein på Twitter og legger til:

– Velgere må postlegge sin stemme innen valgdagen, men nå er vi sikre på at deres stemme vil telles med. La oss stemme!

Den republikanske flertallslederen i delstatens senat Phil Berger er ikke like fornøyd.

– Spørsmålet er enkelt. Kan byråkrater som ikke velges av folket, i et panel kontrollert av ett politisk parti, overstyre valglover som er godkjent av den lovgivende forsamlingen? Dersom vi mener at folks tillit til valgene er viktig i vårt samfunn, er forhåpentligvis svaret på det nei, skriver han på Twitter.

Tok beslutningen uten Coney Barrett

Høyesteretts nyeste dommer Amy Coney Barrett deltok ikke i beslutningen; Ifølge AP fordi hun ikke skal ha hatt nok tid til å gå gjennom argumentene på begge sider.

Tidligere i uken – før Coney Barrett startet i jobben – stemte domstolen mot å tillate forlenget opptelling av stemmer i en annen viktig vippestat, da de ikke ga demokrater som ønsket dette i Wisconsin medhold.

Dommeren Brett Kavanaugh, som ble utnevnt av Trump i 2018, stemte her med de tre konservative dommerne som natt til onsdag ønsket å blokkere utsettelsene også i Pennsylvania og Nord-Carolina. Han kom samtidig med en uttalelse der han tok til orde for at de høyeste rettsinstansene i amerikanske delstater bør ha begrenset makt når det kommer til å endre lover som gjelder for føderale valg – altså for hele USA.

Det er i forkant av årets valg knyttet stor spenning til hvorvidt høyesterett vil få en rolle når det kommer til å avgjøre selve valgresultatet, og Coney Barrett ble under høringene i Senatet før innsettelsen presset av demokratene på å love å holde seg unna beslutninger som angår årets presidentvalg.

Rekordmange forhåndsstemmer og forsinket opptelling kan så tvil om valgresultatet, og president Donald Trump har ikke ønsket å garantere at han vil akseptere valgresultatet.

Med godkjenningen av Coney Barrett, har presidenten fått innsatt tre av de totalt ni dommerne i den viktige domstolen. Seks regnes som konservative, mens tre er liberale.

Publisert: 29.10.20 kl. 04:23

