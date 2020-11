FÆRRE REISENDE: På et busstopp i byen Ankara i Tyrkia bruker reisende munnbind mens de venter på transporten. Myndighetene har nå gått ut med anbefaling om hjemmekontor for å unngå reising i de store byene. Foto: Burhan Ozbilici / AP

Tyrkia innfører røykeforbud mot pandemien

Tyrkiske myndigheter håper røykeforbud på offentlig sted skal bidra til å bremse spredning av koronasmitte. Årsaken er at røykere ofte trosser munnbindreglene.

NTB

Nå nettopp

Det blir nå forbud mot å røyke på busstopp, gater og steder med mye folk i Tyrkia.

Innenriksdepartementet opplyser at regionale myndigheter også kan velge å innføre portforbud for personer over 65 år. Bymyndighetene i Istanbul og Ankara innførte et slikt forbud denne uken. Det innebærer at eldre innbyggere kun får gå ut av husene sine mellom klokka 10 og 16.

Tyrkia har i likhet med mange andre land opplevd en økning i antallet coronatilfeller den siste tiden.

Det siste døgnet er det meldt om 86 nye dødsfall, ifølge nasjonale helsemyndigheter. Antallet døde har dermed nådd 11.145 og over 400.000 har fått påvist smitte.

Publisert: 12.11.20 kl. 10:15

Mer om Røykeforbud Tyrkia Ankara Coronaviruset