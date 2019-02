HOLDT PRESSEKONFERANSE: Politisjef i Huntersville Philip K. Potter informerte pressen om at nok et skytedrama på en amerikansk skole hadde funnet sted. Foto: AP

Nytt pistoldrama i USA - elever drapstruet

(VG Nett) Bare to dager etter den ufattelige massakren ved Virginia Tech truet en 16-åring i North Carolina to medelever på livet.

Publisert: 19.04.07 11:35 Oppdatert: 19.04.07 11:54







Det ble slått full alarm ved skolen i Huntersville og politiet kom raskt til stedet etter at en elev truet to andre med en skarpladd pistol på skolens parkeringsplass.

16-åringen flyktet fra parkeringsplassen uten å skade medelevene, men da han skjønte at han var innesperret av politiet skjøt han seg selv i hodet. Han døde senere av skadene.

Episoden skjedde i går og etter skolemassakren i Virginia tok politiet ingen sjanser og stengte øyeblikkelig flere skoler i nærområdet da de fikk melding om nok en våpendesperado, melder nyhetsbyrået AP.

Hjemmelaget bombe

Også i Michigan ble to skoler stengt etter at man fant teksten «Virginia Tech» skrevet på skolenes toaletter. Politiet vil i dag etterforske elevene på de to skolene.

I Eugene i Oregon har det også vært uro på skolene etter at en 15-åring ble arrestert for å ha sprengt en selvlaget bombe i en av skolens korridorer.

- Skal gjøre som i Virginia

I Nashville, Tennessee ble en elev pågrepet etter at han hadde gått rundt på skolen mens han ropte:

«Dere burde alle sammen sjekke ryggsekken min og skapet mitt. Jeg har en pistol og en kniv, og skal gjøre det samme som han gjorde på Virginia Tech.»

Arrestert for drapsmannsympati

I Colorado ble 22 år gamle Max Karson arrestert etter å ha uttrykt sympati for Cho Seng-hui, mannen som drepte 32 mennesker på Virginia Tech.

Det var i en klassediskusjon dagen etter dramaet han uttrykte sympati for hvordan Seng-hui kunne drepe 32 medstudenter. Dette var nok til å få politiet til å pågripe ham.

Ifølge politikilder var Karson en person som slet med sinne og som «var sint på alt fra det fluoriserende lyset på skolen til

umalte vegger, og det gjorde han sint nok til å drepe mennesker», melder ABC News.

Han har overfor politiet innrømmet å ha kommet med uttalelsene.

Karsons far Micheal stiller seg tvilende til om skolen og de statlige myndighetene har tolket retten til ytringsfrihet riktig.