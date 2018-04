SINT: Donald Trump går hardt ut og beskriver Syrias president Bashar al-Assad som et «dyr som dreper sitt eget folk med gass». Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Donald Trump om missiler mot Syria: – Gjør dere klare, Russland!

Publisert: 11.04.18 13:16 Oppdatert: 11.04.18 14:04

Den amerikanske presidenten Donald Trump kommer med en klar trussel mot Russland og Syria på Twitter.

« Russland sier de vil skyte ned alle missiler som avfyres mot Syria . Gjør dere klar Russland, fordi de vil komme, fine og nye og smarte!» skriver president Donald Trump i Twitter-meldingen.

Han skriver også at Russland ikke burde samarbeide med Syrias president, Bashar al-Assad, som han omtaler som et «dyr som dreper sitt eget folk med gass og nyter det».

Han følger opp Twitter-meldingen med å si at USAs forhold til Russland nå er verre enn det noen gang har vært.

«Og dette inkluderer den kalde krigen. Det er ingen grunn til dette. Russland trenger oss for å få hjelp til økonomien sin, noe som enkelt kunne latt seg gjøre, og vi trenger alle nasjoner til å jobbe sammen. Stopp våpenkappløpet?»

– Trump er ustabil

Utenrikskorrespondent i TV 2, Fredrik Græsvik, er en av flere som har reagert på de noe motstridende meldingene til Trump. I en egen Twitter-melding kaller han presidenten ustabil.

«41 minutter tidligere ba han russerne om å forberede seg på at raketter av ypperste kvalitet vil regne over Syria. Det gikk altså under tre kvarter før han ba om nedrustning. Nå snakker vi ustabil president,» skriver han.

En talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, responderer slik på Trumps advarsel, i et eget Facebook-innlegg :

«Missiler burde sendes mot terrorister, ikke en legitim regjering som har kjempet mot internasjonal terrorisme på sitt eget område i flere år».

Russland sier også at Trumps missiler vil ødelegge alle bevis på at det ikke dreide seg om et kjemisk angrep.

Flyselskaper omdirigerer ruter over området

Den europeiske luftfartsmyndigheten Eurocontrol advarer om at det kan komme luftangrep mot Syria i løpet av de neste 72 timene .

Dette har ført til at flere store flyselskaper nå endrer på planlagte flyruter, melder Reuters .

Den russiske ambassadøren i Libanon, Alexander Zasypkin, sier at alle amerikanske missiler som skytes mot Syria vil bli skutt ned, og at oppskytningsstedene vil bli angrepet.

Russland er Assads mektigste allierte.

USA og Russland stanset hverandres resolusjoner

Natt til onsdag norsk tid ble det avholdt et møte i FNs sikkerhetsråd. Der satte USA og Russland ned foten for hverandres forslag om en gransking av det påståtte kjemiske angrepet i Syria. Dermed ble ingen av dem vedtatt.

USA har, i likhet med den syriske hjelpeorganisasjonen Hvite Hjelmer, anklaget den syriske regjeringen for å stå bak angrepet med giftgass .

Syria og alliansepartner Russland hevder på sin side at det ikke finnes noen beviser på at det dreier seg om kjemiske våpen, og har satt i gang sine egne etterforskning som, ifølge dem selv, avkrefter bruken av giftgass.

