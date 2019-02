BLID OG FORNØYD: En smilende Kim Jong-un hilser til pressen under en stopp i Kina på vei mot toppmøtet i Vietnam. Foto: Athit Perawongmetha / REUTERS

Derfor vil Kim forhandle med Trump

Nord-Koreas Kim Jong-un vil fremstå som en verdensleder ved å vise seg frem med USA-president Donald Trump. Men det er situasjonen for hans sulteforede befolkning som tvinger frem forhandlinger.

Onsdag treffes de igjen i den vietnamesiske byen Hanoi: Trump og Kim – to usannsynlige venner som har en felles politisk interesse i å få oppmerksomhet rettet mot utenrikspolitiske bragder.

I USA skal Trumps tidligere advokat Michael Cohen vitne i Kongressen om presidentens angivelige «løgner, rasisme og utroskap» onsdag. Da vil det være opportunt for Trump selv å kunne innkassere en «historisk fredsavtale» for Koreahalvøya.

Men også for Nord-Koreas diktatoriske leder Kim Jong-un er det viktig å vise seg frem som verdensleder. Bildene av ham på vei til toppmøtet i sitt pansrede tog, og fra at han besøker sitt lands ambassade i Hanoi omringet av en liten hær av dresskledde sikkerhetsvakter, er allerede blitt kjent i hjemlandet.

PÅ AMBASSADEBESØK: Her er Kim Jong-un på besøk i den nordkoreanske ambassaden i Hanoi. Foto: YE AUNG THU / AFP

En ny tid

At et slik toppmøte kringkastes i forkant i Nord-Korea, er i seg selv spesielt. Landsfader Kim Il-sung tilhørte en annen tid, men også da hans sønn Kim Jong-il styrte, var det vanlig at denne typen politiske møter først ble kjent i ettertid.

– Det har vært en radikal endring fra tidligere, der man kun så stillbilder av landets leder. For Kim Jong-un er det viktig å fremstå ung og dynamisk. Rapporteringen i Nord-Korea er mye mer fremoverlent enn tidligere, forklarer Torben Bjørke-Henriksen, som er Nord-Korea-ansvarlig for Røde Kors.

NORD-KOREA-ANSVARLIG: Torben Bjørke-Henriksen i utkanten av Pyongyang by. Foto: Olav A. SALTBONES/Røde Kors

En fredsavtale uten en påfølgende avtale om atomnedrustning vil ha begrenset betydning for den reelle sikkerhetssituasjonen på Koreahalvøya, men er viktig symbolsk.

En fredsavtale vil heller ikke være direkte knyttet til sanksjoner, men håpet er at disse skal lettes, tror Bjørke-Henriksen.

– Lettelse av sanksjonene står øverst på ønskelisten for våre kolleger i Røde Kors i Nord-Korea. At dette er viktig for hele landet fikk jeg også vite da jeg besøkte Nord-Korea rett etter forrige runde med samtaler mellom Trump og Kim i fjor sommer.

Først tørke, så flom

Bjørke-Henriksen har besøkt landet mange ganger, og følger den humanitære situasjonen tett. Den er svært alvorlig. I fjor ble Nord-Korea først rammet av tørke på sommeren og så av flom på høsten.

– Avlingene ble enda lavere i 2018 enn i 2017. Og det er dette befolkningen skal leve på resten av denne vinteren og utover våren. Nord-Koreas innbyggere lever allerede på et eksistensminimum.

Kim lovet i sin nyttårstale at han skulle bedre innbyggernes økonomi, men handlingsrommet er begrenset så lenge landet er isolert av sanksjoner.

– En fredsavtale vil kunne bety økt internasjonalt samkvem for Nord-Korea, men vi mener at forsendelser av mat, medisiner og nødhjelp uansett bør unntas fra sanksjonene.

– Men vil ikke det være å gi Kim akkurat det han ønsker? Altså sanksjonslette uten nedrustningskrav?

– Vi ser på konsekvensene av sanksjonene, og de rammer uskyldige. Vi er særlig bekymret for gravide kvinner og barn. De som blir syke av underernæring kommer til et helsevesen som ikke kan behandle dem.